Ez a boldogság 4 titka a Dalai Láma szerint

Március 20-án ünnepeljük a boldogság világnapját. Az ENSZ azért emelte nemzetközi nappá, hogy a jóllétre ne pusztán egyéni érzésként, hanem az életminőség fontos részeként tekintsünk. A boldogság azonban nem egy állandó állapot, azon múlik, hogyan éljük meg a hétköznapokat, mennyire vagyunk kapcsolatban magunkkal. Lássuk, mi a boldogság titka?

Mi a boldogság titka?

A boldogság nem egyenlő a jókedvvel, és nem is azt jelenti, hogy nincsenek benned negatív érzések. Attól még, hogy valaki alapvetően elégedett az életével, lehet feszült, csalódott vagy szomorú, a különbség inkább abban van, hogy ezek az érzések nem temetik maguk alá. A boldogságot inkább egy stabilabb háttérállapotként érdemes elképzelni. Olyan belső alapként, amelyben megmarad valamiféle bizalom az életeddel kapcsolatban, és a nehezebb időszakokban is ott van benned az érzés, hogy ezt végig tudod csinálni.

A jókedv jön és megy, a jóllét ennél mélyebben gyökerezik. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a boldogságnak több rétege van. Benne vannak a hétköznapi örömök, például egy jó beszélgetés, egy kellemes séta, vagy egy régóta várt találkozás boldogsága. Emellett van egy mélyebb rétege is, amikor azt érzed, hogy van értelme annak, amit csinálsz, tudsz kapcsolódni másokhoz, és van valami, ami reggelente lendületet ad a naphoz.

Boldogság pszichológiája

Amikor valaki állandóan azt figyeli, eléggé boldog-e már, a fókusz hirtelen átkerülhet arra, mi hiányzik még, mi nincs rendben, és miért nem olyan az élete, amilyennek elképzelte. Ilyenkor ahelyett, hogy megélné a pillanatot, elkezdi méricskélni az egészet, ez pedig inkább feszültséget okoz, mint megnyugvást.

A pszichológia régóta hangsúlyozza azt is, hogy a lelki jóllét egyik legerősebb alapja a jó emberi kapcsolat, hogy van-e olyan ember az életedben, akivel lehet őszintén beszélni, aki mellett nem kell folyamatosan magyarázkodnod, és akire minden helyzetben támaszkodhatsz. Ezek a kapcsolódások adják azt a biztonságérzetet, amitől kevésbé csúszik ki a lábunk alól a talaj, még egy nehéz időszakban sem.