Személyiségteszt: nem is gondolnád, mit árul el rólad a hajszíned

A hajszíned árulkodik a személyiségedről.

Példákból kiderülhet, hogy merész újító vagy inkább letisztult stílusikon vagy-e.

Tíz kérdés megválaszolásával megismerheted a valódi éned.

Barna, vörös, szőke, fekete? Te milyen hajszínnel érzed magad a legjobban a bőrödben? Ebből a személyiségtesztből megtudhatod, hogy a választásod mit árul el rólad.

A személyiségtesztünkből megtudod, hogy a preferált hajszín alapján újító lélek vagy klasszikus stílusikon vagy-e.

Fotó: Sofia Zhuravetc / shutterstock

Hajszín személyiségteszt: 10 kérdés, amelyből megtudhatod, mit árul el rólad a hajszíned

A haj a nő koronája. Nem véletlen, hogy annyit foglalkozunk a hajunkkal, próbáljuk ápolni, formázni, hiszen hozzátartozik a megjelenésünkhöz. Te például milyen hajstílust választanál? Rövidet vagy hosszút? Marilyn Monroe vagy Kim Kadashian hajviselete tetszik jobban? Neked mi áll jól? Ha tudni akarod, milyen típus vagy valójában, ezt a tesztet neked találtuk ki!

1. Milyen a jelenlegi hajszíned?

A) Világos

B) Sötét

2. Festetted már be extrém színre (pl. rózsaszín, kék)?

A) Igen, imádom az egyediséget

B) Nem, inkább maradok a klasszikusoknál

3. Hányszor váltottál hajszínt az elmúlt 3 évben?

A) Legalább 3-szor

B) Egyszer sem

4. Inkább reggel vagy este mosol hajat?

A) Este

B) Reggel

5. Melyik ikonikus hajszín inspirál jobban?

A) Marilyn Monroe szőke tincsei

B) Kim Kardashian fekete haja

6. Ha új frizurát választasz, mi jellemzőbb rád?

A) Merész fazon, új szín

B) Finom változtatás, természetes hatás

7. Miért választottad a mostani hajszíned?

A) Passzol a stílusomhoz

B) Dögös

8. Szerinted mit sugall a hajad másoknak?

A) Trendkövető vagyok

B) Igényes vagyok

9. Egy frizura akkor jó, ha…

A) Mindenki megnézi

B) Kényelmes és ápolt

10. Ha egy szóval kéne jellemezni a hajad:

A) Merész

B) Harmonikus

Értékelés

Ha a legtöbb válaszod „A”:

Számodra a haj nem pusztán frizura, hanem önkifejezés. Szeretsz kísérletezni, nem félsz a változástól, és gyakran előbb próbálsz ki egy új trendet, mint hogy az igazán elterjedne. Jól érzed magad a figyelem középpontjában és nem zavar, ha a megjelenésedről beszélnek. A hajszíned és a frizurád tükrözi a lendületedet, a bátorságodat és azt, hogy szeretsz kilépni a megszokott keretek közül. Számodra a változás inspiráló, a hajad pedig ennek az egyik leglátványosabb eszköze, vagyis igazi újító lélek vagy.