Milyen karmikus feladat vár rád ebben az életben? A személyiségtesztből most végre megtudhatod

Véletlen lenne vagy egy ősi történet folytatása? Ha te is tapasztaltad már, hogy bizonyos helyzetek újra és újra visszatérnek az életedbe, hasonló szerepeket kell magadra öltened a problémák megoldása érdekében, az nem véletlen. A mintáknak mindig van alapja. A személyiségteszt segítségével kiderítheted, mi a te személyes életfeladatod!

Személyiségteszt: ezt a feladatot szánta neked a karma.

Mindenki hoz valamilyen feladatot magával a múltból.

A karma új esélyt ad, hogy tanuljunk korábbi hibáinkból.

A személyiségteszt kérdéseire válaszolva megtudhatod, rád milyen lecke vár.

Személyiségteszt: mi a karmikus életfeladatod?

A spirituális tanítások alapjai mind kimondják, hogy nem egy üres lappal születünk. Lelkünkhöz előző életek, lezáratlan történetek, fájdalmak és nehéz döntések sora kapcsolódhat, amelyek befolyásolják életutunkat. Újabb esélyt kapunk. Lehetőséget, hogy máshogy cselekedjünk.

A karma gondoskodik róla, hogy tanuljunk korábbi tapasztalatainkból. Minden ismerős kapcsolódás, belső konfliktus és nehézség egy próbatétel lehet, aminek teljesítésével megtalálhatjuk az utat a gyógyuláshoz és a boldogsághoz. A minták ciklikusan visszatérnek hozzánk mindaddig, amíg nem értjük meg üzenetüket.

Karmikus sugallatok

Válaszaid segítségével közelebb kerülhetsz az igazsághoz. A személyiségteszt segít irányt mutatni, hogy megtudd, milyen feladatokat osztott rád a karma ebben az életben.

Válaszd ki minden kérdésnél azt az egy választ, amelyik a legközelebb áll hozzád!

Melyik szituáció ismétlődik az életedben a leggyakrabban?

A) Mindig másokat helyezel előtérbe

B) Gyakran csalódsz a kapcsolataidban

C) Sokszor érzed úgy, hogy nem vagy elég jó Mi a legnagyobb félelmed?

A) Hogy egyedül maradsz

B) Hogy újra megbántanak, csalódsz valakiben, aki fontos neked

C) Hogy kudarcot vallasz A gyerekkorodat jellemezte, hogy:

A) Túl hamar felnőttél

B) Érzékenyen reagáltál a konfliktusokra

C) Folyton bizonyítani akartál Kapcsolataidra jellemző, hogy:

A) Megmentő vagy mártír szerepbe kerülsz

B) Erősen kötődsz, emiatt gyakran sérülsz

C) Versengsz és próbálsz irányítani minden szituációt Mi okozza benned a legnagyobb feszültséget?

A) Ha nem tudsz segíteni

B) Ha bizonytalanná válsz

C) Ha hibázol Mi az, amit csak nagyon nehezen tudsz elengedni?

A) A felelősséget mások irányában

B) A múltbéli nagy sérelmeket

C) Az irányítást Mit érzel, mi az, amit még mindenképpen meg kell tanulnod?

A) A saját határaim betartását

B) Nyitottságot mások felé, bizalmat

C) A tökéletlenségek elfogadását

Értékelés: