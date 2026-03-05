Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Lótusz pózban ulő női árny a személyiségtesztben.

Milyen karmikus feladat vár rád ebben az életben? A személyiségtesztből most végre megtudhatod

karma
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 19:45
spiritualitásszemélyiségtesztelőző életteszt
Oka van annak, hogy itt vagy. Ha szeretnéd megtudni, milyen karmikus életfeladattal születtél, akkor töltsd ki ezt a személyiségtesztet! Minden kirakós a helyére kerül, ha megérted végre, miért is érkeztél a Földre. Felkészültél az igazságra?
Boncza Léda
A szerző cikkei

Véletlen lenne vagy egy ősi történet folytatása? Ha te is tapasztaltad már, hogy bizonyos helyzetek újra és újra visszatérnek az életedbe, hasonló szerepeket kell magadra öltened a problémák megoldása érdekében, az nem véletlen. A mintáknak mindig van alapja. A személyiségteszt segítségével kiderítheted, mi a te személyes életfeladatod!

Spirituális jógát végző fiatal nő a tengerparton a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: ezt a feladatot szánta neked a karma.
Fotó: muse studio / shutterstock
  • Mindenki hoz valamilyen feladatot magával a múltból.
  • A karma új esélyt ad, hogy tanuljunk korábbi hibáinkból.
  • A személyiségteszt kérdéseire válaszolva megtudhatod, rád milyen lecke vár.

Személyiségteszt: mi a karmikus életfeladatod?

A spirituális tanítások alapjai mind kimondják, hogy nem egy üres lappal születünk. Lelkünkhöz előző életek, lezáratlan történetek, fájdalmak és nehéz döntések sora kapcsolódhat, amelyek befolyásolják életutunkat. Újabb esélyt kapunk. Lehetőséget, hogy máshogy cselekedjünk.

A karma gondoskodik róla, hogy tanuljunk korábbi tapasztalatainkból. Minden ismerős kapcsolódás, belső konfliktus és nehézség egy próbatétel lehet, aminek teljesítésével megtalálhatjuk az utat a gyógyuláshoz és a boldogsághoz. A minták ciklikusan visszatérnek hozzánk mindaddig, amíg nem értjük meg üzenetüket.

Karmikus sugallatok

Válaszaid segítségével közelebb kerülhetsz az igazsághoz. A személyiségteszt segít irányt mutatni, hogy megtudd, milyen feladatokat osztott rád a karma ebben az életben.

Válaszd ki minden kérdésnél azt az egy választ, amelyik a legközelebb áll hozzád!

  1. Melyik szituáció ismétlődik az életedben a leggyakrabban?
    A) Mindig másokat helyezel előtérbe
    B) Gyakran csalódsz a kapcsolataidban
    C) Sokszor érzed úgy, hogy nem vagy elég jó
  2. Mi a legnagyobb félelmed?
    A) Hogy egyedül maradsz
    B) Hogy újra megbántanak, csalódsz valakiben, aki fontos neked
    C) Hogy kudarcot vallasz
  3. A gyerekkorodat jellemezte, hogy:
    A) Túl hamar felnőttél
    B) Érzékenyen reagáltál a konfliktusokra
    C) Folyton bizonyítani akartál
  4. Kapcsolataidra jellemző, hogy:
    A) Megmentő vagy mártír szerepbe kerülsz
    B) Erősen kötődsz, emiatt gyakran sérülsz
    C) Versengsz és próbálsz irányítani minden szituációt
  5. Mi okozza benned a legnagyobb feszültséget?
    A) Ha nem tudsz segíteni
    B) Ha bizonytalanná válsz
    C) Ha hibázol
  6. Mi az, amit csak nagyon nehezen tudsz elengedni?
    A) A felelősséget mások irányában
    B) A múltbéli nagy sérelmeket
    C) Az irányítást
  7. Mit érzel, mi az, amit még mindenképpen meg kell tanulnod?
    A) A saját határaim betartását
    B) Nyitottságot mások felé, bizalmat
    C) A tökéletlenségek elfogadását

Értékelés:

Meditáló nő a karmikus személyiségtezstben.
Számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet a személyiségteszt során!
Fotó: sergey kolesnikov / shutterstock

Legtöbb A válasz: A gyógyító leckéje

A teszt alapján a te karmikus feladatod a harmónia megteremtése a gondoskodás és az önszeretet között. Előző életedben valószínűleg túl sok felelősséget vállaltál másokért, és most azt kell megtanulnod, hogy bizony a saját határaid is szentek.
Az ismétlődő helyzetek arra tanítanak, hogy nem kell mindig neked megmentened a körülötted lévőket. Meg kell tapasztalnod, hogy az önfeladás nem feltétele a szeretetnek. Akkor tudsz a legtöbbet adni magadból, ha te is fel tudsz töltődni.

Legtöbb B válasz: A hit leckéje

A te karmikus tanításod a bizalom és az érzelmi gyógyulás tematikájához köthető. Visszatérő kapcsolati mintáid az elhagyatottság érzésétől való félelmeid feloldását hivatottak szolgálni. Ezek azt szolgálják, hogy lelked megismerje és befogadja a nyitottság és a hit erejét.

Az ismétlődő helyzetek arra tanítanak, hogy minden ember és kötelék más, ezért a sebezhetőségedet nem szabad kudarcnak vagy gyengeségnek megélned.

Legtöbb C válasz: A hatalom leckéje

A te karmikus életfeladatod az önértékelésed fejlesztése. Elképzelhető, hogy korábbi életedben túl nagy kontroll vagy épp a tehetetlenség tapasztalata formálta lelkedet. A cél most, hogy megtaláld az egyensúlyt.
Az ismétlődő helyzetek arra tanítanak, hogy te magad nem a teljesítményed vagy, és a kormánykerék feszült markolászásával nem leszel nagyobb biztonságban. Nem kell mindig a tökéletességre törekedned, mert az erőd belülről fakad. Itt az ideje megtanulnod, hogy elég vagy!

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan formálja az életutadat a karmikus feladatod:

Tölts ki még több személyiségtesztet a Borson:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu