Mivel teremthetünk rossz karmát? 7 tulajdonság és viselkedésminta, amit érdemes elkerülnünk

Minden korábbi cselekedetünk, gondolatunk és érzésünk lenyomatot hagy az energiamezőnkben, amely később visszahat ránk. Azok a hibák, melyeket folyamatosan, hosszú időn át elkövetünk, sorsteremtő hatalommal bírnak. A következő 7 pontban olyan gyakori hibákat gyűjtöttünk össze, melyek a rossz karma előfutárai.

Egyes tulajdonságok és viselkedésformák a rossz karma előfutárai.

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Rossz karmateremtő viselkedésformák

1. Hálátlanság és az élet értékeinek lebecsülése

Az egyik leggyakoribb hiba, mikor valaki nem képes meglátni és értékelni, amivel rendelkezik – legyen az egészség, szerető társ és támogató család, otthoni biztonság és számos elérhető lehetőség. Aki nem ismeri és nyilvánítja ki a hálát mindezekért, energetikailag zárja el a bőség és a támogatás áramlását. A hála az egyik legmagasabb rezgésszintű energia, a hálátlanság pedig a legalacsonyabbak közé sorolható – ezáltal rossz karmát teremtünk vele.

2. Tudatos ártás másoknak és érzelmi közöny

Aki szóban, tettben vagy gondolatban rosszat kíván másoknak, főképp annak okán , mert mások szenvedése saját fájdalmait enyhíti, az rendkívül erős karmikus visszahatást von maga után. A ridegség és közöny, mások érzéseinek figyelmen kívül hagyása a kegyetlenséghez hasonló negatív rezgésszintet hoz létre, és igen súlyos következményeket von maga után.

3. Önismeret és önfejlesztés elutasítása

Aki nem hajlandó szembenézni önmagával, nem tanul és nem gondolkodik el az ismétlődő nehézségeket teremtő mintáiról, az lelassítja lelke fejlődésének az útját. Az önfejlesztés hiánya által újrateremtjük a problémáinkat egészen addig, míg a körülmények és mások okolása helyett el nem kezdünk munkálkodni saját magunkon.

4. Mások manipulálása, kihasználása

A manipuláció, érzelmi zsarolás vagy a hatalommal való visszaélés, kontrollgyakorlás - még burkoltan is – megsérti a szabad akarat törvényét. Spirituális szempontból ez az egyik legsúlyosabb karmát vonja maga után, a fekete mágiához hasonlóan. Mindezekkel ugyanis nem csupán saját fejlődésünket akadályozzuk, de mások sorsvonalába is beleavatkozunk.

Mások érzelmi, lelki energiájának öncélú kizsigerelése, egy felénk szeretetenergiát adó személy megalázása vagy szubmisszív szerepkörbe helyezése energetikai szempontból rendkívül negatív.