Mivel teremthetünk rossz karmát? 7 tulajdonság és viselkedésminta, amit érdemes elkerülnünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 14:30
Sokszor tesszük fel magunknak a kérdést, vajon miért akadunk el újra és újra ugyanazokban az élethelyzetekben? Miért vonzunk be ismétlődő kapcsolati mintákat, anyagi blokkokat, vagy épp kudarcokat? Mintha ugyanazokat a tanulási folyamatokat tolná elénk az élet, továbblépni pedig nem tudunk. Mindez nem biztos, hogy büntetés, hanem egy tükör, melyet a karma elénk tár, rámutatva, hogy egyes tulajdonságok és viselkedésformák a rossz karma előfutárai.
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Minden korábbi cselekedetünk, gondolatunk és érzésünk lenyomatot hagy az energiamezőnkben, amely később visszahat ránk. Azok a hibák, melyeket folyamatosan, hosszú időn át elkövetünk, sorsteremtő hatalommal bírnak. A következő 7 pontban olyan gyakori hibákat gyűjtöttünk össze, melyek a rossz karma előfutárai.

Rossz karma előfutáraként a barátnőjét beszélgetés közben ignoráló fiatal nő
Egyes tulajdonságok és viselkedésformák a rossz karma előfutárai.
Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Rossz karmateremtő viselkedésformák

1. Hálátlanság és az élet értékeinek lebecsülése

Az egyik leggyakoribb hiba, mikor valaki nem képes meglátni és értékelni, amivel rendelkezik – legyen az egészség, szerető társ és támogató család, otthoni biztonság és számos elérhető lehetőség. Aki nem ismeri és nyilvánítja ki a hálát mindezekért, energetikailag zárja el a bőség és a támogatás áramlását. A hála az egyik legmagasabb rezgésszintű energia, a hálátlanság pedig a legalacsonyabbak közé sorolható – ezáltal rossz karmát teremtünk vele.  

2. Tudatos ártás másoknak és érzelmi közöny

Aki szóban, tettben vagy gondolatban rosszat kíván másoknak, főképp annak okán , mert mások szenvedése saját fájdalmait enyhíti, az rendkívül erős karmikus visszahatást von maga után. A ridegség és közöny, mások érzéseinek figyelmen kívül hagyása a kegyetlenséghez hasonló negatív rezgésszintet hoz létre, és igen súlyos következményeket von maga után.

3. Önismeret és önfejlesztés elutasítása

Aki nem hajlandó szembenézni önmagával, nem tanul és nem gondolkodik el az ismétlődő nehézségeket teremtő mintáiról, az lelassítja lelke fejlődésének az útját. Az önfejlesztés hiánya által újrateremtjük a  problémáinkat egészen addig, míg a körülmények és mások okolása helyett el nem kezdünk munkálkodni saját magunkon.

4. Mások manipulálása, kihasználása

A manipuláció, érzelmi zsarolás vagy a hatalommal való visszaélés, kontrollgyakorlás - még burkoltan is – megsérti a szabad akarat törvényét.  Spirituális szempontból ez az egyik legsúlyosabb karmát vonja maga után, a fekete mágiához hasonlóan. Mindezekkel ugyanis nem csupán saját fejlődésünket akadályozzuk, de mások sorsvonalába is beleavatkozunk. 
Mások érzelmi, lelki energiájának öncélú kizsigerelése, egy felénk szeretetenergiát adó személy megalázása vagy szubmisszív szerepkörbe helyezése energetikai szempontból rendkívül negatív.

Kislány zaklatása az iskolában egy csoporttársa által
Mások manipulálásával rossz karmát teremtünk.
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

5. Megbocsátás hiánya és sértettség őrzése

A harag, gyűlölködés, sértettség és  bosszúvágy fenntartása olyan energetikai bilincs, ami gúzsba köti a lelkünket, és a múlthoz láncol minket. A megbocsátás ezért nem pusztán kegyelemgyakorló aktus, hanem felszabadulás a saját lelkünk számára is. Aki képtelen a megbocsájtásra, általában az önismeretre és szellemi fejlődésre sem nyitott. Ezáltal nagy eséllyel újra és újra ugyanazokat a fájdalmas pofonokat és tapasztalatokat fogja megélni, és égnek emelt orral gödörbe lép .

6. Ígéretek megszegése és lojalitás hiánya

Amikor valaki megszegi  az adott szavát vagy elárul másokat, legyen szó akár érzelmi, akár üzleti kapcsolatokról,  vét a karma törvénye ellen. Hűtlenséggel és köpönyegforgatással elpusztítjuk az egységet, hiszen minden egyezség, eskü lélekszintű szövetségként is működik- ennek megbontása pedig visszahat ránk.

 7. Lelkiismeret elleni cselekvés

Ha valaki pontosan tudja, erkölcsileg, morálisan mi a helyes cselekvés, mégis a könnyebb, kényelmesebb vagy önzőbb utat választja, azzal saját emberi mivoltát árulja el. Aki nem él önazonosan, és elvi keretrendszere ellen cselekszik, hamar úgy érezheti, hogy kiesett az élet természetes áramlatából.  Mindez pedig boldogtalansághoz, állandó pótcselekvésekhez és belső ürességhez vezethet, külső akadály megjelenése mellett.

