Mivel teremthetünk rossz karmát? 7 tulajdonság és viselkedésminta, amit érdemes elkerülnünk

Minden korábbi cselekedetünk, gondolatunk és érzésünk lenyomatot hagy az energiamezőnkben, amely később visszahat ránk. Azok a hibák, melyeket folyamatosan, hosszú időn át elkövetünk, sorsteremtő hatalommal bírnak. A következő 7 pontban olyan gyakori hibákat gyűjtöttünk össze, melyek a rossz karma előfutárai.
Az egyik leggyakoribb hiba, mikor valaki nem képes meglátni és értékelni, amivel rendelkezik – legyen az egészség, szerető társ és támogató család, otthoni biztonság és számos elérhető lehetőség. Aki nem ismeri és nyilvánítja ki a hálát mindezekért, energetikailag zárja el a bőség és a támogatás áramlását. A hála az egyik legmagasabb rezgésszintű energia, a hálátlanság pedig a legalacsonyabbak közé sorolható – ezáltal rossz karmát teremtünk vele.
Aki szóban, tettben vagy gondolatban rosszat kíván másoknak, főképp annak okán , mert mások szenvedése saját fájdalmait enyhíti, az rendkívül erős karmikus visszahatást von maga után. A ridegség és közöny, mások érzéseinek figyelmen kívül hagyása a kegyetlenséghez hasonló negatív rezgésszintet hoz létre, és igen súlyos következményeket von maga után.
Aki nem hajlandó szembenézni önmagával, nem tanul és nem gondolkodik el az ismétlődő nehézségeket teremtő mintáiról, az lelassítja lelke fejlődésének az útját. Az önfejlesztés hiánya által újrateremtjük a problémáinkat egészen addig, míg a körülmények és mások okolása helyett el nem kezdünk munkálkodni saját magunkon.
A manipuláció, érzelmi zsarolás vagy a hatalommal való visszaélés, kontrollgyakorlás - még burkoltan is – megsérti a szabad akarat törvényét. Spirituális szempontból ez az egyik legsúlyosabb karmát vonja maga után, a fekete mágiához hasonlóan. Mindezekkel ugyanis nem csupán saját fejlődésünket akadályozzuk, de mások sorsvonalába is beleavatkozunk.
Mások érzelmi, lelki energiájának öncélú kizsigerelése, egy felénk szeretetenergiát adó személy megalázása vagy szubmisszív szerepkörbe helyezése energetikai szempontból rendkívül negatív.
A harag, gyűlölködés, sértettség és bosszúvágy fenntartása olyan energetikai bilincs, ami gúzsba köti a lelkünket, és a múlthoz láncol minket. A megbocsátás ezért nem pusztán kegyelemgyakorló aktus, hanem felszabadulás a saját lelkünk számára is. Aki képtelen a megbocsájtásra, általában az önismeretre és szellemi fejlődésre sem nyitott. Ezáltal nagy eséllyel újra és újra ugyanazokat a fájdalmas pofonokat és tapasztalatokat fogja megélni, és égnek emelt orral gödörbe lép .
Amikor valaki megszegi az adott szavát vagy elárul másokat, legyen szó akár érzelmi, akár üzleti kapcsolatokról, vét a karma törvénye ellen. Hűtlenséggel és köpönyegforgatással elpusztítjuk az egységet, hiszen minden egyezség, eskü lélekszintű szövetségként is működik- ennek megbontása pedig visszahat ránk.
Ha valaki pontosan tudja, erkölcsileg, morálisan mi a helyes cselekvés, mégis a könnyebb, kényelmesebb vagy önzőbb utat választja, azzal saját emberi mivoltát árulja el. Aki nem él önazonosan, és elvi keretrendszere ellen cselekszik, hamar úgy érezheti, hogy kiesett az élet természetes áramlatából. Mindez pedig boldogtalansághoz, állandó pótcselekvésekhez és belső ürességhez vezethet, külső akadály megjelenése mellett.
