20 centi luxus, nem akármit csapott a hóna alá Dzsudzsák Balázs - fotó

Dzsudzsák Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 20:25
Luxuscikkel a hóna alatt jelent meg Debrecenben. Dzsudzsák Balázs táskája több százezer forintba kerül.
Stílusosan jelent meg a debreceni edzőközpontban Dzsudzsák Balázs. A DVSC csapatkapitánya egy bőszárú fekete farmernadrágot és egy világos dzsekit választott a napsütéses időjárásban, valamint a hóna alá csapott még egy zöld-fehér táskát – aminek az ára egyébként kedvezményesen is 400 ezer forintnál kezdődik.

Dzsudzsák Balázs a DVSC csapatkapitánya
Dzsudzsák Balázs táskája több százezer forintba kerül / Fotó: Koncz Márton

Dzsudzsák Balázs táskája

Egyre több focista hord magánál kistáskát, ezek általában telefont, dezodort, parfümöt, kocsikulcsot és pénztárcát - adott esetben egyéb személyes holmikat rejtenek. Így tett a minap a DVSC több focistája is, amikor megérkeztek az egyik edzésre. A luxusmárkák az utóbbi időben kifejezetten ráfeküdtek ezeknek a tasiknak a gyártására. Dzsudzsák Balázs táskája például a francia Goyard egyik nagyon mutatós darabja.

A mindössze 20 centiméter méretű, eredeti bőrből készült kiegészítő ára 900 angol fontnál, azaz közel 400 ezer forintnál kezdődik az internetes boltokban, de van olyan webshop, ahol ennél jóval drágábban, 6-700 ezer forintért árulják

Ez a táska nélkülözhetetlen utazási kiegészítő, legalábbis ezzel reklámozza a márka, amely kiemeli: a nyílás körüli patentoknak köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a tartalmához.

 

 

