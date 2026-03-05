20 centi luxus, nem akármit csapott a hóna alá Dzsudzsák Balázs - fotó

Stílusosan jelent meg a debreceni edzőközpontban Dzsudzsák Balázs. A DVSC csapatkapitánya egy bőszárú fekete farmernadrágot és egy világos dzsekit választott a napsütéses időjárásban, valamint a hóna alá csapott még egy zöld-fehér táskát – aminek az ára egyébként kedvezményesen is 400 ezer forintnál kezdődik.

Dzsudzsák Balázs táskája több százezer forintba kerül / Fotó: Koncz Márton

Egyre több focista hord magánál kistáskát, ezek általában telefont, dezodort, parfümöt, kocsikulcsot és pénztárcát - adott esetben egyéb személyes holmikat rejtenek. Így tett a minap a DVSC több focistája is, amikor megérkeztek az egyik edzésre. A luxusmárkák az utóbbi időben kifejezetten ráfeküdtek ezeknek a tasiknak a gyártására. Dzsudzsák Balázs táskája például a francia Goyard egyik nagyon mutatós darabja.

A mindössze 20 centiméter méretű, eredeti bőrből készült kiegészítő ára 900 angol fontnál, azaz közel 400 ezer forintnál kezdődik az internetes boltokban, de van olyan webshop, ahol ennél jóval drágábban, 6-700 ezer forintért árulják

Ez a táska nélkülözhetetlen utazási kiegészítő, legalábbis ezzel reklámozza a márka, amely kiemeli: a nyílás körüli patentoknak köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a tartalmához.