Karma: 3 jel, hogy épp nagy fordulóponthoz értél – készülj a változásra

A karma nem úgy működik, ahogy azt sok közösségi portálon olvasgatni lehet. Ez nem egy egyszerű jutalom-büntetés körforgás, hanem egy sokkal mélyebb és sorsszerűbb egyensúlyteremtő erő.

Neked is vannak olyan időszakok az életedben, amiket ez a finom energia mozgat egyik-másik irányba, és ilyenkor általában minden megváltozik. Ha vihar előtti csend beteríti a közérzetedet, vagy egyszerűen csak van egy sejtésed, hogy egy láthatatlan erő mozgatja az eseményeket, talán te is épp egy ilyen periódusba értél. Lehet, hogy az sem véletlen, hogy most ezt a cikket olvasod...

Újra és újra ugyanaz a helyzet: te viszont máshogy reagálsz

Már biztosan te is tapasztaltad: vannak dolgok, amik „véletlenül” ismétlődnek az életünkben. Ilyen lehet, hogy ugyanaz a típusú férfi lép az életedbe, vagy ugyanaz a konfliktus újra és újra felbukkan a mindennapjaidban stb.

Ha most is ezt történt/történik, de nem úgy reagáltál automatikusan, ahogy szoktál, az jelent valamit. Most valami más. Kifinomultabban állsz a helyzethez, megállsz, átgondolsz, változtatsz? Ez általában a legelső, és egyben legfontosabb jele annak, ha a karma fordulópont felé közelít az életedben: a régi minta még legutoljára megmutatja magát, de te már nem vagy ugyanaz az ember.

Figyelj, mert ez a változás jelentéssel bír majd: amit most másképp reagáltál le, másképp kezeltél, annak hosszútávú következményei is lesznek. A karma kiegyenlít, de csak akkor, ha tanulsz belőle!

Furcsa vonzások, intenzív taszítások

„Még csak most találkoztunk, de olyan, mintha mindig is ismertem volna.” Ismerős? Mert ezek az instant érzelmi reakciók mind karmikus szálakat jeleznek az életedben. Ez azt jelenti, hogy valami olyan találkozásról, kapcsolatról lehet szó, ami egy másik életben már elindult, és csak most tér vissza, hogy befejeződjön, lezárást kapjon. Mert a karma nem felejt, de ne aggódj, mert nem is bosszúálló! Csak arról van szó, hogy addig állít szembe ugyanazzal a leckével, amíg meg nem tanultad azt, amire szükséged van/lesz később.

Ha mostanában többször tapasztalod ezt a különösen ismerős érzést, talán tényleg arról van szó, hogy egy ilyen tanulási ciklus végéhez értél.