Személyiségteszt: a zen kártya megmutatja, melyik csakrád szorul gyógyításra

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 14:45
Számodra is fontos az egészség, valamint a mentális jóllét és szeretnéd kiegyensúlyozottnak érezni magad? Akkor tarts velünk egy érdekes, vizuális személyiségteszt erejéig ami feltárja, melyik csakrád szorul gyógyításra!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Személyiségteszt azoknak, akik jobban megismernék önmagukat és azt, mire van most a legnagyobb szükségük. Ha kíváncsi vagy arra, hogy mi gátol belső harmóniád megteremtésében és végre visszaszereznéd az életerődet, akkor ez a teszt neked szól!

Meditáló nő, aki a személyiségteszt alapján a gyógyításra szoruló csakrájára koncentrál.
Személyiségtesztünk segít kiegyensúlyozottabbá tenni!
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Személyiségteszt – oldd fel a benned lévő blokkot!

A csakrák testünk láthatatlan, fő energiapontjai, amelyek a gerincoszlop mentén futnak végig. Alapvetően ez egy összetett, ősi energiarendszer, ami Indiából származik és az utóbbi időben a jógának köszönhetően vált ismertebbé. Mivel az alapelgondolás szerint a csakrák szabályozzák a test összes életfunkcióját, fontos, hogy harmóniában legyenek. Ebből a tesztből azonban kiderítheted, melyikre kellene nagyobb figyelmet fordítanod, amihez nincs más dolgod, mint az alábbi képről kiválasztani azt a zen kártyát, ami a legjobban vonzza a tekinteted.

  • Első kártya: napfonatcsakra

Amennyiben az első kártyára esett a választásod, akkor a Manipúrádra, avagy napfonatcsakrádra kell összpontosítanod. Gyógyításához csupán annyit kell tenned, hogy lehunyt szemmel erre a pontra és a benne szétáradó melegségre fókuszálsz. Valószínűleg most egy rendkívül nehéz időszakon mész keresztül és nem látod a kiutat, azonban a gyakorlat segít motivációd visszanyerésében, valamint életcélod megtalálásában. Ha technikát alkalmazod, gyorsan rá fogsz találni az életutadra.

Második kártya: gyökércsakra

A második kártya a Múládhárát, avagy gyökércsakrát szimbolizálja, ami most megköveteli a figyelmed. A legelső energiaközpont hidat képez földi létünk és spirituális lényünk között, ezért ennek megfelelő energiája elengedhetetlen. A lap azt mutatja, hogy számos akadállyal kell szembenézned, ezért a spirituális világban keresed a vigaszt. Azonban muszáj néha a realitás talaján maradnod, hogy a való életben is szembe tudj nézni a problémákkal.

Harmadik kártya: homlokcsakra

Ha a harmadik kártyát választottad, akkor a Adzsnyára, vagyis a homlokcsakrára kell fókuszálnod, ugyanis elméd a folyamatosan cikázó gondolatok miatt nem lel megnyugvásra. Egy pillanatra hunyd le a szemed és élvezd a téged körülvevő csendet. Ha a jövőben megfelelő döntéseket akarsz hozni és vissza akarod szerezni a tisztánlátás képességét, akkor le kell csendesítened az elmédben tomboló vihart.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a csakrákról és arról, hogyan old fel a benned rejlő blokkokat:

