A lapok sosem hazudnak – A döntésed elárulja, mi vár rád a szerelemben

Ha érdekelnek az élet rejtelmei, és nem zárkózol el a spiritualitástól, akkor ez a rövid személyiségteszt egyenesen a neveden szólít. Szeretnéd megtudni, hogy találkozol-e valaha a lelki társaddal? Lehet, hogy sosem bukkansz rá a nagy Ő-re? A romantika terén kudarcra vagy ítélve? Derítsd ki!
Mióta világ a világ, az emberiséget foglalkoztatja a jövőbe látás, ami felkészíthet a minket érő csapásokra, vagy új reményt adhat. A jóslásban pedig a kártyáknak is óriási szerepük van, ezért ebben a rövid személyiségtesztben mágikus lapok segítségével derítheted ki, mi vár rád a szerelmi életedben. Egy szenvedélyes találkozás, egy bimbódzó románc vagy egy lelki társ? Csak pillants rá az alábbi kártyákra, és a belső megérzéseid alapján válassz ki közülük egyet!
Amennyiben az első lapra esett a választásod, amelyen 7 kupa látható, a szám azt jelzi, hogy kihívás érkezik az életedbe, amivel meg kell birkóznod. Akár egy exed, akár az új párod, akár a házasságod jelenti a problémát, ne menekülj el előle, hanem hozd meg a helyes döntést. Lehet, hogy szakítással vagy válással fog végződni ez az életszakasz, de hamar túl fogsz rajta jutni, miközben személyes fejlődésre is szert teszel.
Ha a második lap mellett döntöttél, akkor a rajta található két pentákulum arra figyelmeztet, hogy hatalmas kísértésnek leszel kitéve, de az élet több választási lehetőséggel is kecsegtet majd. Ennek ellenére valószínűleg olyan döntést fogsz hozni a szerelmi életed terén, ami a hosszú távú céljaiddal is egybeesik. Azaz, ha párkapcsolatban vagy házasságban élsz, mindkettőtöknek érdemes felkészülnie arra, hogy lesz egy pont, ahol objektíven kell értékelnetek a kapcsolatotokat. Lehet, hogy egy szerető áll a háttérben? Ha pedig a szerelmet keresed, óvakodj attól, hogy magányodban fejest ugorj egy előnytelen kapcsolatba.
Amennyiben ez a lap vonzott a legjobban, a torony azt jelzi, hogy végre átveszed az irányítást a szerelmi életed felett, miközben mások határait is tiszteletben tartod. A kártya tehát pozitív változással kecsegtet, ami jelentheti a párkapcsolatod vagy házasságod kivirágozását, de elsöprő szerelmet is, ha szingli vagy. Vedd a kezedbe a stafétát, és keltsd újra életre az elhalványulni látszó tüzet, vagy vágj bele sugárzó önbizalommal a randizás világába.
Ha a kardot ábrázoló kártya mellett tetted le a voksodat, akkor nagyon jó irányba haladsz a magánéleted terén. Ne térj le a helyes útról és az erőfeszítéseid kifizetődnek majd, ami jelentheti a pároddal való közös fejlődést, szingliként pedig azt, hogy a randipartnereddel rengeteget tanultok egymástól. Ne feledd, mindennek a kulcsa a nyílt és őszinte kommunikáció, ami előrébb visz titeket az életben.
Az alábbi videóban Mel Robbins oszt meg meglátásokat mindazok számára, akik úgy hiszik, hogy örökre szinglik maradnak:
