Személyiségteszt: vajon ismerted a párod előző életedben? Most kiderül

Sokan hisznek abban, hogy a lelkek nem először találkoznak ebben az életben. Egy pillantás, egy érintés vagy egy félmondat is elég lehet ahhoz, hogy megmagyarázhatatlan bizsergést érezzünk. De honnan tudhatjuk, hogy ez több puszta kémiai vonzalomnál? A személyiségtesztből kiderül!
Válaszolj ösztönösen az alábbi kérdésekre, jegyezd fel, melyik betűjelű választ adtad a legtöbbször, és a végén kiderül az igazság!
A) Olyan volt, mintha hazaértem volna
B) Erős vonzalmat, de semmi különöset
C) Inkább bizonytalanságot
A) Heves vita, de gyors kibéküléssel
B) Ritkán veszekszünk, inkább elhallgatjuk a kritikát
C) Nehezen találjuk a közös hangot
A) Igen, mintha mindig is így lett volna
B) Megszoktam idővel
C) Még most is zavar
A) Meglepően gyakran
B) Néha
C) Szinte soha
A) Hiányzik, mintha egy részem lenne
B) Jólesik, de várom a találkozást
C) Nem visel meg különösebben
Erős a gyanú, hogy a lelketek már találkozott előző életetekben. Kapcsolatotok mély, ösztönös és karmikus jellegű. Nem véletlenül sodort újra egymás mellé az élet.
Lehet, hogy nem előző életből ismeritek egymást, de erős sorsszerű kapocs köt össze titeket. Kapcsolatotok ebben az életben tanít és formál.
A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaid alapján ez a szerelem inkább a jelenről szól. Még sok felfedezni valótok van egymásban – és ki tudja, talán a következő életben már máshogy alakul.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témában:
