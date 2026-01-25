Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Személyiségteszt: vajon ismerted a párod előző életedben? Most kiderül

Személyiségteszt: vajon ismerted a párod előző életedben? Most kiderül

előző élet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 09:45
szerelemtalálkozáspárkapcsolat
Van az a furcsa érzés, amikor ránézel a párodra, és úgy érzed: nem most találkoztatok először. Mintha már ezer éve ismernéd, mintha minden rezdülése ismerős lenne. Véletlen? Vagy a sors újra egymás mellé sodort titeket? Ez a különleges személyiségteszt segít megfejteni, vajon lehet-e közös múltatok – akár egy előző életből.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Sokan hisznek abban, hogy a lelkek nem először találkoznak ebben az életben. Egy pillantás, egy érintés vagy egy félmondat is elég lehet ahhoz, hogy megmagyarázhatatlan bizsergést érezzünk. De honnan tudhatjuk, hogy ez több puszta kémiai vonzalomnál? A személyiségtesztből kiderül!

Friss házasok csókolóznak, ők a személyiségteszt szerint ismerték egymást előző életükben.
Személyiségteszt: vajon ismerted a párod előző életedben? 
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 
  • Vajon véletlen a mély kötődés, vagy már egy előző életben is összetartoztatok?
  • Ez a játékos személyiségteszt a kapcsolatotok rejtett üzeneteit fejti meg.
  • Válaszaidból kiderül, karmikus szerelemről vagy földi találkozásról van-e szó.

Személyiségteszt: most kiderül, vajon ismerted-e a párod előző életedben

Válaszolj ösztönösen az alábbi kérdésekre, jegyezd fel, melyik betűjelű választ adtad a legtöbbször, és a végén kiderül az igazság!

Amikor először találkoztatok, mit éreztél?

A) Olyan volt, mintha hazaértem volna

B) Erős vonzalmat, de semmi különöset

C) Inkább bizonytalanságot

Hogy néz ki nálatok egy veszekedés?

A) Heves vita, de gyors kibéküléssel

B) Ritkán veszekszünk, inkább elhallgatjuk a kritikát

C) Nehezen találjuk a közös hangot

Van olyan szokása, amit furcsamód azonnal elfogadtál?

A) Igen, mintha mindig is így lett volna

B) Megszoktam idővel

C) Még most is zavar  

Előfordul, hogy egyszerre mondjátok ugyanazt?

A) Meglepően gyakran

B) Néha

C) Szinte soha

Mit érzel, ha hosszabb időre távol vagytok egymástól?

A) Hiányzik, mintha egy részem lenne

B) Jólesik, de várom a találkozást

C) Nem visel meg különösebben

Kiértékelés, következzenek az eredmények

Ha többségében A válaszokat adtál:

Erős a gyanú, hogy a lelketek már találkozott előző életetekben. Kapcsolatotok mély, ösztönös és karmikus jellegű. Nem véletlenül sodort újra egymás mellé az élet.

Ha többségében B válaszokat adtál:

Lehet, hogy nem előző életből ismeritek egymást, de erős sorsszerű kapocs köt össze titeket. Kapcsolatotok ebben az életben tanít és formál.

Ha többségében C válaszokat adtál:

A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaid alapján ez a szerelem inkább a jelenről szól. Még sok felfedezni valótok van egymásban – és ki tudja, talán a következő életben már máshogy alakul.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témában:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu