Személyiségteszt: vajon ismerted a párod előző életedben? Most kiderül

Sokan hisznek abban, hogy a lelkek nem először találkoznak ebben az életben. Egy pillantás, egy érintés vagy egy félmondat is elég lehet ahhoz, hogy megmagyarázhatatlan bizsergést érezzünk. De honnan tudhatjuk, hogy ez több puszta kémiai vonzalomnál? A személyiségtesztből kiderül!

Személyiségteszt: vajon ismerted a párod előző életedben?

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Vajon véletlen a mély kötődés, vagy már egy előző életben is összetartoztatok?

Ez a játékos személyiségteszt a kapcsolatotok rejtett üzeneteit fejti meg.

Válaszaidból kiderül, karmikus szerelemről vagy földi találkozásról van-e szó.

Személyiségteszt: most kiderül, vajon ismerted-e a párod előző életedben

Válaszolj ösztönösen az alábbi kérdésekre, jegyezd fel, melyik betűjelű választ adtad a legtöbbször, és a végén kiderül az igazság!

Amikor először találkoztatok, mit éreztél?

A) Olyan volt, mintha hazaértem volna

B) Erős vonzalmat, de semmi különöset

C) Inkább bizonytalanságot

Hogy néz ki nálatok egy veszekedés?

A) Heves vita, de gyors kibéküléssel

B) Ritkán veszekszünk, inkább elhallgatjuk a kritikát

C) Nehezen találjuk a közös hangot

Van olyan szokása, amit furcsamód azonnal elfogadtál?

A) Igen, mintha mindig is így lett volna

B) Megszoktam idővel

C) Még most is zavar

Előfordul, hogy egyszerre mondjátok ugyanazt?

A) Meglepően gyakran

B) Néha

C) Szinte soha

Mit érzel, ha hosszabb időre távol vagytok egymástól?

A) Hiányzik, mintha egy részem lenne

B) Jólesik, de várom a találkozást

C) Nem visel meg különösebben

Kiértékelés, következzenek az eredmények

Ha többségében A válaszokat adtál:

Erős a gyanú, hogy a lelketek már találkozott előző életetekben. Kapcsolatotok mély, ösztönös és karmikus jellegű. Nem véletlenül sodort újra egymás mellé az élet.

Ha többségében B válaszokat adtál:

Lehet, hogy nem előző életből ismeritek egymást, de erős sorsszerű kapocs köt össze titeket. Kapcsolatotok ebben az életben tanít és formál.

Ha többségében C válaszokat adtál:

A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaid alapján ez a szerelem inkább a jelenről szól. Még sok felfedezni valótok van egymásban – és ki tudja, talán a következő életben már máshogy alakul.