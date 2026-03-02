Risztov Éva a Bochkorról: „Olyan érzés volt, mint döntőt úszni” – Exkluzív interjú!

Csak képzeljük el egy pillanatra, hogy mi vagyunk Risztov Éva helyében és vasárnap este úgy kell nyugovóra térnünk, hogy másnap reggel 6:08-kor velünk ébred majd az ország! Tegye fel a kezét, akinek ettől a gondolattól nem rándult görcsbe a gyomra! Most, hogy minden kéz lent maradt, derítsük ki, milyen gondolatok cikáztak a világklasszis úszónk, Risztov Éva fejében, mielőtt aludni tért a hétfői Bochkor élő adás előtt.
„Érdekes tapasztalás volt, hogy vasárnap este pontosan azt éreztem, amit annak idején egy-egy világ-, vagy Európa-bajnokság döntője és a londoni Olimpia tíz kilométeres nyílt vízi futama előtt.”
Vagyis pontosan tudtam, hogy időben le kell feküdnöm, mert nagy tétje van annak, hogy kipihenten állok-e a „rajtkőre” másnap.
„Elalvás előtt még hangosan kimondtam magamnak, hogy képes leszek megcsinálni és azért kaptam ezt az esélyt és lehetőséget, mert képes vagyok megugrani. Nem gondolkodtam azon, hogy jó leszek-e, vagy hogy mit szólnak majd a Retro Rádió hallgatói. Ennek köszönhetően pedig nagyon jól aludtam” – kezdte a Borsnak Risztov Éva, aki vasárnap lefekvés előtt még kapott pár biztató szót a honi rádiózás doyenjétől, Bochkor Gábortól. „Este még beszéltem Bochival is, hiszen fejben összeraktuk a hétfői adásmenetet. Zárszóként pedig csak annyit kért, hogy reggel hat nulla nyolctól csak magamat adjam és hozzátette, hogy ha így teszek, nem lehet gond” – idézte fel a Retro Rádió reggeli csapatához frissen csatlakozó olimpiai bajnok.
Izgalom ide, vagy oda, mi, magyarok nagyjából 2000 óta tudjuk, hogy Risztov Éva kifejezetten jól teljesít nagy nyomás alatt, hiszen az évben kezdte rendszerességgel szállítani a csillogóbbnál is csillogóbb érmeket a legrangosabb, nemzetközi úszó bajnokságokról. Éva most is az akkor és később tapasztalt versenydrukkot érezte, amikor hétfő reggel felhangzott a jól ismert Bochkor-szignál. „Amikor elkezdődött az élő adás előtti szignál, bevallom, elragadtak az érzéseim, hiszen az utóbbi években számtalanszor fogalmazódott meg bennem a vágy, hogy bárcsak egyszer ott ülhetnék abban a stúdióban Bochkor Gáborék mellett úgy, hogy nem meghívott vendégként, hanem mint házigazda vagyok ott.”
Amikor pedig Gábor megszólalt, olyan érzésem támadt, mint amikor egy versenyen eldördült a startpisztoly.
„Elindult a „verseny” és én beugrottam a mély vízbe. Onnantól pedig olyan érzés volt, mint döntőt úszni egy világversenyen” – fogalmazott Risztov Éva, aki már az adás alatt is rengeteg üzenetet kapott szeretteitől és barátaitól.
„Már az első szünetben felrobbant a telefonom. A közeli és távoli rokonokon át a barátokon és ismerősökön keresztül mindenki írt vagy hívott. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elnézést is kérjek azoktól, akik nem értek el és akiket még mostanáig sem hívtam vissza. Ígérem, utol fogom érni magam és igyekszem reagálni mindenkinek” – tett ígéretet az ország leghallgatottabb rádióműsorának újonca, akit arra kértünk, idézze fel a számára leginkább meghatározó élményét, élményeit a hétfői adásból. „Felejthetetlen pillanat volt az első megszólalásom, majd pedig az, amikor Gábor arra kért, hogy én konferáljam fel a nap pillanatát, vagyis azt a momentumot, amit az adás végén ismételtünk.”
Nyilván ez csak két-három mondat volt, de mégis azt éreztem, hogy egyfajta bizalmat kaptam ezzel a lehetőséggel.
„Tudtam, hogy a többiek figyelnek rám. Amikor pedig a mondat végén levittem a hangsúlyt, Gábor azonnal indította is az adásrészletet. Abban a pillanatban végérvényesen megszületett a szimbiózis, aminek a jelenlétét végig éreztem” – tette hozzá Risztov Éva, akinek érkezésével végre kiegyenlítődött az ivararány a Bochkor stúdiójában. Az úszófenomén érzi is az ebben rejlő lehetőséget és felelősséget. „Mindenkivel meglett az a fajta szimbiózis, amire számítottam, vagy amit reméltem. És igen, Héjja Anett és köztem létrejött egy hallgatólagos összekacsintás. Igyekeztem metakommunikációval közvetíteni felé, hogy: „Itt vagyok! Már nem vagy egyedül!” Szerintem készen állunk, hogy kellő erővel képviseljük az ösztrogén adta lágyságot az eddig tesiöltözőre hajazó stúdióban” – nevetett Risztov Éva, aki ezennel átesett a tűzkeresztségen és mostantól teljes jogú tagja lett a Bochkor teamnek.
