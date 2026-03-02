Risztov Éva a Bochkorról: „Olyan érzés volt, mint döntőt úszni” – Exkluzív interjú!

Csak képzeljük el egy pillanatra, hogy mi vagyunk Risztov Éva helyében és vasárnap este úgy kell nyugovóra térnünk, hogy másnap reggel 6:08-kor velünk ébred majd az ország! Tegye fel a kezét, akinek ettől a gondolattól nem rándult görcsbe a gyomra! Most, hogy minden kéz lent maradt, derítsük ki, milyen gondolatok cikáztak a világklasszis úszónk, Risztov Éva fejében, mielőtt aludni tért a hétfői Bochkor élő adás előtt.

Risztov Éva újra a mély vízben. Túl van az első Bochkor élő adáson (Fotó: Nemzeti Sport)

Risztov Éva: „Nem gondolkodtam azon, hogy jó leszek-e...”

„Érdekes tapasztalás volt, hogy vasárnap este pontosan azt éreztem, amit annak idején egy-egy világ-, vagy Európa-bajnokság döntője és a londoni Olimpia tíz kilométeres nyílt vízi futama előtt.”

Vagyis pontosan tudtam, hogy időben le kell feküdnöm, mert nagy tétje van annak, hogy kipihenten állok-e a „rajtkőre” másnap.

„Elalvás előtt még hangosan kimondtam magamnak, hogy képes leszek megcsinálni és azért kaptam ezt az esélyt és lehetőséget, mert képes vagyok megugrani. Nem gondolkodtam azon, hogy jó leszek-e, vagy hogy mit szólnak majd a Retro Rádió hallgatói. Ennek köszönhetően pedig nagyon jól aludtam” – kezdte a Borsnak Risztov Éva, aki vasárnap lefekvés előtt még kapott pár biztató szót a honi rádiózás doyenjétől, Bochkor Gábortól. „Este még beszéltem Bochival is, hiszen fejben összeraktuk a hétfői adásmenetet. Zárszóként pedig csak annyit kért, hogy reggel hat nulla nyolctól csak magamat adjam és hozzátette, hogy ha így teszek, nem lehet gond” – idézte fel a Retro Rádió reggeli csapatához frissen csatlakozó olimpiai bajnok.

Risztov Éva hétfőtől a Bochkor team teljesjogú tagja (Fotó: Facebook)

„Amikor elkezdődött az élő adás előtti szignál, bevallom, elragadtak az érzéseim”

Izgalom ide, vagy oda, mi, magyarok nagyjából 2000 óta tudjuk, hogy Risztov Éva kifejezetten jól teljesít nagy nyomás alatt, hiszen az évben kezdte rendszerességgel szállítani a csillogóbbnál is csillogóbb érmeket a legrangosabb, nemzetközi úszó bajnokságokról. Éva most is az akkor és később tapasztalt versenydrukkot érezte, amikor hétfő reggel felhangzott a jól ismert Bochkor-szignál. „Amikor elkezdődött az élő adás előtti szignál, bevallom, elragadtak az érzéseim, hiszen az utóbbi években számtalanszor fogalmazódott meg bennem a vágy, hogy bárcsak egyszer ott ülhetnék abban a stúdióban Bochkor Gáborék mellett úgy, hogy nem meghívott vendégként, hanem mint házigazda vagyok ott.”

Amikor pedig Gábor megszólalt, olyan érzésem támadt, mint amikor egy versenyen eldördült a startpisztoly.

„Elindult a „verseny” és én beugrottam a mély vízbe. Onnantól pedig olyan érzés volt, mint döntőt úszni egy világversenyen” – fogalmazott Risztov Éva, aki már az adás alatt is rengeteg üzenetet kapott szeretteitől és barátaitól.