Ma már mindenki rendel valamit online – legyen az kávéfőző, könyv vagy épp ruha. De míg egy bögre nem túl rizikós, egy nadrág vagy blúz már más tészta. A fotó alapján jónak tűnik, aztán élőben... Hát, nem pont úgy áll, ahogy elképzeltük. Hogy elkerüld az online rendelés utáni csalódást, most hoztunk 5 tuti tippet, amikkel megspórolhatod a felesleges pénzkidobást és bosszankodást.

Ezekre figyelj online rendelésnél, hogy elkerüld a csalódást és a felesleges pénzkidobást / Fotó: Wayhome Studio / Shutterstock

1. Tudod, mi áll jól neked

Nem kell stílustanácsadónak lenni, de egy kis önismeret sokat segít. Milyen fazonokat szeretsz? Miben érzed jól magad? Ne abból indulj ki, hogy mi divatos, hanem abból, hogy te mit hordasz szívesen.

Ha például tudod, hogy utálod, ha valami szoros a hasadon, ne rendelj derékban szűkített fazont, még ha a modell gyönyörű is benne. A cél, hogy te is örömmel vedd fel – nem az, hogy csak a fotón nézzen ki jól.

2. Centi, centi, mondd meg nékem…

Lehet, hogy M-es vagy az egyik boltban, és L-es a másikban. Ez teljesen normális. A titok: mérd le magad. Komolyan. Derék, csípő, mellbőség – három perc az egész.

A legtöbb webshopban van mérettáblázat. Ne hagyd figyelmen kívül, mert ott derül ki, hogy a "38-as" itt valójában inkább egy szűk 36-os… vagy épp egy bő 40-es. Ha nem vagy benne biztos, rendelj két méretet. Amit nem lett jó, visszaküldöd. Sok helyen már ez is simán megoldható. Persze ennek nézz utána, mielőtt leadod a rendelést!

3. A ruha visszaküldés nem ciki

Nézd meg a visszaküldési szabályokat, mielőtt fizetsz. Ha nincs lehetőség visszaküldésre, vagy csak bonyolult ügyintézéssel, inkább engedd el. Nem éri meg a kockázatot.

Kerüld a „végkiárusítás” típusú végleges akciókat, ha még soha nem rendeltél az adott márkától. Hiába olcsó, ha soha nem fogod hordani.

Ha teheted válaszd az utánvétel lehetőséget / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

4. Olvasd el mások véleményét – sokat elárul

A termékfotó szép, világos. De mit mondanak róla a vásárlók? Nézd meg a véleményeket! Ott derül ki, ha az anyag nyúlik, ha a cipzár gyenge vagy ha a színe más élőben.