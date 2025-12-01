Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ezekre figyelj online rendelésnél, hogy elkerüld a csalódást és a felesleges pénzkidobást

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 19:15
Karácsonyi ruharendelés a neten? Egyszerűnek tűnik, aztán ott állunk egy furcsa szabású, teljesen más színű darabbal, mint amit elképzeltünk. Mutatjuk, hogyan tudsz online úgy vásárolni, hogy tényleg örülj is annak, amit a futár hoz. Következzen az online rendelés kisokos!
Ma már mindenki rendel valamit online – legyen az kávéfőző, könyv vagy épp ruha. De míg egy bögre nem túl rizikós, egy nadrág vagy blúz már más tészta. A fotó alapján jónak tűnik, aztán élőben... Hát, nem pont úgy áll, ahogy elképzeltük. Hogy elkerüld az online rendelés utáni csalódást, most hoztunk 5 tuti tippet, amikkel megspórolhatod a felesleges pénzkidobást és bosszankodást.  

Ezekre figyelj online rendelésnél, hogy elkerüld a csalódást és a felesleges pénzkidobást / Fotó: Wayhome Studio /  Shutterstock 
  • Fontos, hogy tudd, mi áll jól neked és tudd a pontos méreteidet.
  • Bátran küld vissza a terméket, ha az nem megfelelő.
  • Olvasd el a véleményeket és ne dőlj be a szép képeknek.

 

Online rendelési kisokos – 5 tipp, amit érdemes megfogadod karácsonykor

1. Tudod, mi áll jól neked

Nem kell stílustanácsadónak lenni, de egy kis önismeret sokat segít. Milyen fazonokat szeretsz? Miben érzed jól magad? Ne abból indulj ki, hogy mi divatos, hanem abból, hogy te mit hordasz szívesen.

Ha például tudod, hogy utálod, ha valami szoros a hasadon, ne rendelj derékban szűkített fazont, még ha a modell gyönyörű is benne. A cél, hogy te is örömmel vedd fel – nem az, hogy csak a fotón nézzen ki jól.

2. Centi, centi, mondd meg nékem…

Lehet, hogy M-es vagy az egyik boltban, és L-es a másikban. Ez teljesen normális. A titok: mérd le magad. Komolyan. Derék, csípő, mellbőség – három perc az egész.

A legtöbb webshopban van mérettáblázat. Ne hagyd figyelmen kívül, mert ott derül ki, hogy a "38-as" itt valójában inkább egy szűk 36-os… vagy épp egy bő 40-es. Ha nem vagy benne biztos, rendelj két méretet. Amit nem lett jó, visszaküldöd. Sok helyen már ez is simán megoldható. Persze ennek nézz utána, mielőtt leadod a rendelést!  

3. A ruha visszaküldés nem ciki  

Nézd meg a visszaküldési szabályokat, mielőtt fizetsz. Ha nincs lehetőség visszaküldésre, vagy csak bonyolult ügyintézéssel, inkább engedd el. Nem éri meg a kockázatot.

Kerüld a „végkiárusítás” típusú végleges akciókat, ha még soha nem rendeltél az adott márkától. Hiába olcsó, ha soha nem fogod hordani.

utánvétel, vásárlás, doboz, online rendelés
Ha teheted válaszd az utánvétel lehetőséget / Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

4. Olvasd el mások véleményét – sokat elárul

A termékfotó szép, világos. De mit mondanak róla a vásárlók? Nézd meg a véleményeket! Ott derül ki, ha az anyag nyúlik, ha a cipzár gyenge vagy ha a színe más élőben.  

Sokan képet is feltöltenek – ezek gyakran sokkal többet segítenek, mint a profin beállított katalógusképek.

5. Ne dőlj be minden képnek – nézd meg az anyagot is

A ruhák anyaga legalább olyan fontos tényező, mint a szabása. Egy pamut póló és egy olcsó poliészter felső lehet, hogy ugyanúgy néz ki képen, de hordani nagyon más érzés.  

Pláne nyáron, amikor egy rossz anyag egész nap rád tapad. Nézd meg az összetételt, és ha nem ismered az anyagot, keress rá. Egy pillanat alatt megtudhatod a választ, viszont sok bosszúságtól megkímélheted magad.

Online rendelés kényelmes – főleg, ha már nincs kedvünk boltokba rohangálni. De egy kis előrelátással nemcsak időt, hanem pénzt és bosszúságot is megspórolhatunk magunknak.

Az online vásárlás nem ördöngösség. Csak néhány trükk, és a következő csomagban tényleg olyasmi lesz, amit örömmel veszel ki a dobozból. 

