Így győzd le a vásárlási kényszert még az ünnepek előtt

Folyamatosan vitázol a partnereddel, visszabeszélnek a gyerekeid, a munkában 100 százalékot várnak el tőled, vagy a randipartnered egyszerűen csak faképnél hagyott? Rengeteg oka lehet annak, ha valaki impulzív vásárlásba kezd, a helyzeten pedig a szezonális depresszió és a stresszes ünnepi időszak sem segít. Te is imádod meglepni magadat valamivel, ha épp érzelmi roncs vagy? Ha igen, akkor tarts velünk, ugyanis olyan trükköket gyűjtöttünk össze, amelyekkel rengeteg pénzt spórolhatsz meg!

Az impulzív vásárlás könnyedén csődbe vihet.

Fotó: Phovoir / 123RF

Ezekkel az egyszerű trükkökkel búcsút inthetsz a vásárlási kényszernek

Számos olyan egyszerű praktika létezik, amelyet bármikor bevethetsz, ha rád törne a vásárlási kényszer. A heti vagy havi költési limit meghatározása vagy a kiadások rendszeres ellenőrzése például hozzájárulhat ahhoz, hogy tudatosabban gazdálkodj a pénzeddel.

Határozd meg az impulzív vásárlások limitjét

Ha megadsz egy költekezési limitet, azzal nem tiltod meg magadnak a vásárlást, csupán határokat szabsz magadnak. Ezzel elkerülheted, hogy túlzásokba ess, ugyanakkor mégis vehetsz valamit. Tehát nem kell drasztikus változtatásokhoz folyamodnod, inkább törekedj az egyensúlyra.

Vesd be a 24 órás szabályt

Mielőtt impulzív vásárlásba kezdenél, várj legalább egy napot. Ez idő alatt jobban átgondolhatod a dolgokat és találhatsz egy új perspektívát, amely segít a szomorúságod leküzdésében, ezáltal a vásárlási vágy enyhítésében.

Ne hagyd, hogy az impulzív vásárlás átvegye a hatalmat az életed felett.

Fotó: Shutterstock

Késleltesd a jutalmat

Ha megveszel egy ruhát vagy egy gyönyörű ékszert, az csak az adott pillanatban fog boldogságot okozni. Ellenben ha olyan dologba invesztálsz, amely hosszú távon megtérül, a problémából akár előnyt is kovácsolhatsz, de egyszerűen félre is teheted a vásárlásra szánt pénzt.

Használj alkalmazást

Manapság számos alkalmazás közül válogathatsz, amelyek segítségével egyszerűen követheted a kiadásaidat és bevételeidet, azaz könnyebben átláthatod a pénzügyeidet, költési szokásaidat.

Összességében az impulzív vásárlások kontrollálása elengedhetetlen ahhoz, hogy stabil pénzügyi állapotot teremts. Ha tisztában vagy azzal, hogy hajlamos vagy féktelen költekezésbe kezdeni, akkor most már azt is tudod, hogyan növeld a tudatosságod e téren.