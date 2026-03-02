Már nem kell sokat aludni a Peaky Blinders film premierjéig: ellepték a rajongók a Netflixet

A rajongók már tűkön ülve várják a Peaky Blinders-filmet, de amíg elérkezik március 20-a nosztalgiáznak egy kicsit a Peaky Blinders sorozattal, mely nálunk Birmingham bandája címen futott, legalábbis a Netflix számai szerint ez lehet a helyzet, ugyanis Steven Knight szériája ismét felkúszott a streaming-szolgáltató főoldalára.
Hosszas várakozás után érkezik a Peaky Blinders: A halhatatlan férfi című film, mely a nagysikerű, 2013 és 2022 között futó széria “nagyvásznas” fináléja. A sorozat alkotója, Steven Knight már 10 évvel ezelőtt is határozott elképzeléssel rendelkezett a Peaky Blinders sorozat kimenetelét tekintve. A 6 évad és egy mozifilm recept szerint dolgozott az ipari forradalom környékén játszódó történeten, bár négy évvel a széria utolsó évada után már kezdtünk lemondani róla, hogy a film ténylegesen megvalósul. Azonban Knight nem hagyta cserben a rajongóit, és végre elkészült A halhatatlan férfi, mely március 20-án debütál majd a Netflixen, sőt, az is kiderült, hogy a streamingóriás további két évadot rendelt be Steven Knight forgatókönyvírótól.
Az utánozhatatlan Tommy Shelby szerepében a szintén utánozhatatlan Cillian Murphy tér vissza, pedig az előkészületek alatt még hallani lehetett olyan pletykákat, hogy az Oppenheimer főszereplője nem vesz részt a filmben, amitől a rajongók egyemberként a szívükhöz kaptak. Szerencsére ez valóban csak pletyka volt, így Murphyt is látni fogjuk legendás szerepében, ráadásul fiát, Duke Shelbyt nem más alakítja, mint Barry Keoghan, aki a Peaky Blinders film után még beugrik a Beatlesbe is dobolni egy kicsit Ringo Starr szerepében. A halhatatlan férfi a második világháború idején játszódik, helyszínünk változatlanul Birmingham. Tommy Shelby, mint a sorozatban is számtalan alkalommal, lehetetlen helyzetben találja magát. Miközben kísértik a múlt szellemei, és igyekezne maga mögött hagyni korábbi életét, fia, Duke pontosan úgy tartja rettegésben Birmingham utcáit, ahogy azt az édesapja tette az első világháború utáni időszakban. A nemrég nyilvánosságra hozott előzetesből kiderül, hogy Duke amellett, hogy apja korábbi nyomdokaiba lépve uralkodik a brit iparvároson, a nácikkal is kapcsolatba kerül. Apa és fia a háború árnyékában kerülnek szembe egymással, amikor Tommy Shelby kénytelen felfüggeszteni a kényszervisszavonulását és ismét kezébe venni az irányítást, ha meg akarja menteni nemcsak a fiát, hanem a hazáját is. Murphy és Keoghan mellett a főbb szerepekben feltűnik az Oscar-jelölt Tim Roth, valamint a szériában is sokak kedvencévé vált Sophie Rundle Ada Thorne szerepében.
