Személyiségteszt: a kisujjad elárulja, milyen munka illik hozzád

A kisujjad hossza meglepően sokat elárulhat a személyiségedről és a munkastílusodról.

Három típus létezik, amelyeknek mind más az erőssége.

A személyiségteszt segíthet kideríteni, hogy neked való munkahelyen dolgozol-e.

Elsőre talán viccesnek tűnik, de sokan meglepődnek, milyen pontos jellemrajzot ad egy-egy olyan apróság, mint például a kisujj hossza. A kézformából, ujjak arányából évszázadok óta próbálnak következtetni az emberek személyiségére. Most egy különösen egyszerű, mégis érdekes személyiségtesztet hoztunk: a kisujjad hossza árulkodhat arról, hogy milyen típus vagy, és milyen munkakörben éreznéd igazán jól magad.

„A” típus: nyugodt, megbízható, segítőkész

A kisujjad pont a gyűrűsujjad felső ízületéig ér? Akkor te „A” típus vagy. Ez azt jelenti, hogy szereted a rendet, fontos számodra a kiszámíthatóság, és jól működsz másokkal együtt. Nem vagy törtető, és bármikor lehet rád számítani. Sokszor te vagy az, aki nyugodtan, higgadtan kezeli a feszült helyzeteket is, éppen ezért mások gyakran fordulnak hozzád tanácsért. Az ilyen emberek kiválóan helytállnak olyan munkákban, amelyekben türelemre, empátiára és megbízhatóságra van szükség. Tanárként, HR-esként, ügyfélszolgálatosként vagy szociális munkásként is megállják a helyüket, de az adminisztratív területek, könyvelés, vagy irodai háttérmunka is megfelelő lehet számukra, ha szeretik a rendszert és a pontos feladatokat.

„B” típus: határozott, céltudatos, vezető alkat

Ha a kisujjad túlnyúlik a gyűrűsujjad felső ízületén, akkor te „B” típus vagy. Magabiztos vagy, szereted a kihívásokat és nem félsz dönteni. Ambiciózus alkatként szívesen irányítasz és gyorsan átlátod a helyzeteket. Nemcsak magaddal, de másokkal szemben is magas elvárásokat támasztasz. Sokan felnéznek rád, mert képes vagy egyben tartani egy csapatot és lelkesíteni a tagjait. A hozzád hasonlók gyakran vonzódnak a vezetői pozíciókhoz, szeretnek önállóan dolgozni és kiválóan teljesítenek a kreatív, dinamikus szakterületeken. Marketing, vállalkozás, média, rendezvényszervezés, tréningek, értékesítés – ezek mind olyan területek, amelyekben jól érvényesülhetsz, de jogászként, projektvezetőként vagy akár pszichológusként is megtalálhatod az utad, mert jól olvasol az emberekben és képes vagy irányítani, motiválni másokat.