Személyiségteszt: a kisujjad elárulja, milyen munka illik hozzád

Elsőre talán viccesnek tűnik, de sokan meglepődnek, milyen pontos jellemrajzot ad egy-egy olyan apróság, mint például a kisujj hossza. A kézformából, ujjak arányából évszázadok óta próbálnak következtetni az emberek személyiségére. Most egy különösen egyszerű, mégis érdekes személyiségtesztet hoztunk: a kisujjad hossza árulkodhat arról, hogy milyen típus vagy, és milyen munkakörben éreznéd igazán jól magad.
A kisujjad pont a gyűrűsujjad felső ízületéig ér? Akkor te „A” típus vagy. Ez azt jelenti, hogy szereted a rendet, fontos számodra a kiszámíthatóság, és jól működsz másokkal együtt. Nem vagy törtető, és bármikor lehet rád számítani. Sokszor te vagy az, aki nyugodtan, higgadtan kezeli a feszült helyzeteket is, éppen ezért mások gyakran fordulnak hozzád tanácsért. Az ilyen emberek kiválóan helytállnak olyan munkákban, amelyekben türelemre, empátiára és megbízhatóságra van szükség. Tanárként, HR-esként, ügyfélszolgálatosként vagy szociális munkásként is megállják a helyüket, de az adminisztratív területek, könyvelés, vagy irodai háttérmunka is megfelelő lehet számukra, ha szeretik a rendszert és a pontos feladatokat.
Ha a kisujjad túlnyúlik a gyűrűsujjad felső ízületén, akkor te „B” típus vagy. Magabiztos vagy, szereted a kihívásokat és nem félsz dönteni. Ambiciózus alkatként szívesen irányítasz és gyorsan átlátod a helyzeteket. Nemcsak magaddal, de másokkal szemben is magas elvárásokat támasztasz. Sokan felnéznek rád, mert képes vagy egyben tartani egy csapatot és lelkesíteni a tagjait. A hozzád hasonlók gyakran vonzódnak a vezetői pozíciókhoz, szeretnek önállóan dolgozni és kiválóan teljesítenek a kreatív, dinamikus szakterületeken. Marketing, vállalkozás, média, rendezvényszervezés, tréningek, értékesítés – ezek mind olyan területek, amelyekben jól érvényesülhetsz, de jogászként, projektvezetőként vagy akár pszichológusként is megtalálhatod az utad, mert jól olvasol az emberekben és képes vagy irányítani, motiválni másokat.
Ha a kisujjad nem éri el a gyűrűsujjad felső ízületét, akkor a „C” típusba tartozol. Fontos neked, hogy amit csinálsz, annak legyen értelme, és közben másokkal is jót tehess. Empatikus, érzékeny ember vagy, aki gyakran figyel másokra, észreveszi a finom rezdüléseket is. Nem szereted a konfliktusokat, inkább békítőként lépsz fel, illetve hajlamos vagy háttérbe húzódni, ha nagy a feszültség. A művészeti és segítő szakmák passzolnak hozzád a leginkább, mint az írás, rajz, zene, terápiás munkák, pedagógia vagy ápolás; vagyis ahol számít a lelki ráhangolódás, az való neked igazán. Kiváló lehetsz továbbá a gyerekekkel, idősekkel vagy hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozásokban is, hiszen fontos a számodra, hogy amit csinálsz, az hozzájáruljon mások jólétéhez. Ha pedig van benned egy kis művészi véna, akár fotósként vagy dekoratőrként is kibontakozhatsz.
Ez a személyiségteszt nem helyettesít semmilyen hivatalos pályaorientációt vagy önismereti tanácsadást. Nem is kell véresen komolyan venni, arra viszont tökéletes, hogy egy kicsit elgondolkodj: vajon tényleg jó munkahelyen dolgozol-e? Lehet, hogy egészen máshol éreznéd igazán otthon magad? Néha egy apró felismerés elindíthat egy gondolatot, vagy akár egy új tervet is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.