Személyiségteszt: melyik volt a kedvenc tantárgyad a suliban? Meglepően sokat elárul rólad

A választásunk sokkal többet mond el rólunk, mint gondolnánk: a gondolkodásmódunkról, a világról alkotott képünkről, valamint arról, hogyan kommunikálunk és reagálunk stresszhelyzetben. Most kiderül, mit mesél a személyiségedről az a bizonyos régi kedvenc tantárgy! Induljon a személyiségteszt!

Melyik volt a kedvenc tantárgyad a suliban? Ez a személyiségteszt meglepően sokat elárul rólad

Fotó: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

Ha a matek volt a kedvenced, bizonyára racionális ember lehetsz.

Ha a biológiát szeretted, kíváncsi, megfigyelő típusba tartozol.

Ha az ének vagy a rajz volt a kedvenced, az egy mély érzelmi világú emberre vall.

Személyiségteszt: most kiderül, mit árul el rólad a kedvenc tantárgyad

Csak annyi a dolgod, hogy visszaemlékszel, melyik tantárgy volt a kedvenced, majd elolvasod a személyiségteszt eredményét.

1. Irodalom – a szavak embere vagy

Ha a magyar volt a kedvenced, nagy eséllyel érzékenyebb és intuitívabb vagy az átlagnál. Esélyes, hogy a verseket is szereted. Te vagy az, aki észreveszi a másik finom rezdüléseit egy beszélgetés alatt, és képes órákon át rágódni egy mondaton – jó értelemben. Szeretnéd megérteni az embereket, a történetüket, látni akarod mi van a felvett állarc mögött. Hajlamos vagy érzelmi mélységekbe menni, de pont emiatt vagy fantasztikus hallgatóság is.

2. Történelem – elemző típus vagy

A történelemrajongók gyakran „összekötők”: képesek észrevenni, hogyan függ össze múlt, jelen és jövő. Logikus vagy, de közben van benned egy kis idealizmus is: szereted érteni, mi miért történt, és elmélkedni azon, hogyan lehetett volna másképp csinálni. Ritkán ítélsz azonnal, inkább összerakod a teljes képet, azután hozod meg az ítéletet. Egy konfliktusban is te vagy az, aki előbb megpróbálja megérteni a másik fél motivációját.

3. Matek – racionális, problémamegoldó személyiség vagy

Ha a matek volt a te tereped, te az a típus vagy, aki feszült helyzetben sem veszti el a fejét. Szereted, ha a dolgok kiszámíthatóak, és ha van logikájuk. Jó érzéked van a rendszerezéshez, és valószínűleg jobban bírod a monotóniát, mint mások. Olyan ember vagy, akire nyugodtan lehet építeni – nem kapkodsz, hanem megoldást keresel.