Személyiségteszt: melyik volt a kedvenc tantárgyad a suliban? Meglepően sokat elárul rólad

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 12:15
Van valami furcsán nosztalgikus abban, amikor felnőtt fejjel visszagondolunk, melyik tantárgyat szerettük a legjobban az iskolában. Akkor talán csak annyit éreztünk, hogy „ez megy”, „ez szórakoztat”, vagy „ezt legalább nem utálom”. Töltsd ki a személyiségtesztet és tudd meg mit árul el rólad a választásod!
Kelemen Dorina
A választásunk sokkal többet mond el rólunk, mint gondolnánk: a gondolkodásmódunkról, a világról alkotott képünkről, valamint arról, hogyan kommunikálunk és reagálunk stresszhelyzetben. Most kiderül, mit mesél a személyiségedről az a bizonyos régi kedvenc tantárgy! Induljon a személyiségteszt! 

Egy fiú műanyag csontvázzal a kezében, a személyiségteszt kérdésére ő biztosan a biológiát választaná.
Melyik volt a kedvenc tantárgyad a suliban? Ez a személyiségteszt meglepően sokat elárul rólad
Fotó: Hryshchyshen Serhii /  Shutterstock 
  • Ha a matek volt a kedvenced, bizonyára racionális ember lehetsz.
  • Ha a biológiát szeretted, kíváncsi, megfigyelő típusba tartozol.
  • Ha az ének vagy a rajz volt a kedvenced, az egy mély érzelmi világú emberre vall.

Személyiségteszt: most kiderül, mit árul el rólad a kedvenc tantárgyad

Csak annyi a dolgod, hogy visszaemlékszel, melyik tantárgy volt a kedvenced, majd elolvasod a személyiségteszt eredményét. 

1. Irodalom – a szavak embere vagy

Ha a magyar volt a kedvenced, nagy eséllyel érzékenyebb és intuitívabb vagy az átlagnál. Esélyes, hogy a verseket is szereted. Te vagy az, aki észreveszi a másik finom rezdüléseit egy beszélgetés alatt, és képes órákon át rágódni egy mondaton – jó értelemben. Szeretnéd megérteni az embereket, a történetüket, látni akarod mi van a felvett állarc mögött. Hajlamos vagy érzelmi mélységekbe menni, de pont emiatt vagy fantasztikus hallgatóság is.

2. Történelem – elemző típus vagy

A történelemrajongók gyakran „összekötők”: képesek észrevenni, hogyan függ össze múlt, jelen és jövő. Logikus vagy, de közben van benned egy kis idealizmus is: szereted érteni, mi miért történt, és elmélkedni azon, hogyan lehetett volna másképp csinálni. Ritkán ítélsz azonnal, inkább összerakod a teljes képet, azután hozod meg az ítéletet. Egy konfliktusban is te vagy az, aki előbb megpróbálja megérteni a másik fél motivációját.  

3. Matek – racionális, problémamegoldó személyiség vagy

Ha a matek volt a te tereped, te az a típus vagy, aki feszült helyzetben sem veszti el a fejét. Szereted, ha a dolgok kiszámíthatóak, és ha van logikájuk. Jó érzéked van a rendszerezéshez, és valószínűleg jobban bírod a monotóniát, mint mások. Olyan ember vagy, akire nyugodtan lehet építeni – nem kapkodsz, hanem megoldást keresel.

4. Biológia – kíváncsi, megfigyelő típus vagy

A biológia-kedvelők általában érzékeny antenna-rendszerrel működnek. Téged érdekelnek az élőlények, a működés, az ok-okozat – akár a saját testedről, akár a környezetedről van szó. Könnyen ráhangolódsz másokra, és gyakran ösztönből cselekszel. A barátaid szerint megnyugtató a jelenléted.

5. Kémia – kreatív személyiség vagy

A kémia megszeretéséhez kell egy kis vagányság. Ha ez volt a kedvenced, valószínűleg szeretsz új dolgokat kipróbálni, és nem félsz attól, ha valami elsőre nem úgy sikerül, ahogy tervezted. Ha valami „túl egyszerű”, az téged ritkán köt le.

6. Idegen nyelv – nyitott típus vagy

Akik a nyelvórákat szerették, általában könnyebben ismerkednek, és vonzza őket minden, ami új: kultúrák, emberek, ötletek. Gyorsan alkalmazkodsz, és könnyen engeded el a régi beidegződéseket. Többnyire te vagy az, aki egy társaságban életet visz a beszélgetésbe.

7. Rajz vagy ének – érzékeny lélek vagy

A művészeti tárgyak kedvelői között sok a mély érzelmi világú ember. Van benned egy adag szétszórtság, de ez inkább bájos, mint zavaró. Szereted a szabadságot, nehezen viseled a kötött kereteket, és gyakran olyan dolgokban is meglátod a szépet, ahol mások nem.

Idézd fel a suliban tanultakat az alábbi videóval:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
