Személyiségteszt: melyik volt a kedvenc tantárgyad a suliban? Meglepően sokat elárul rólad

A választásunk sokkal többet mond el rólunk, mint gondolnánk: a gondolkodásmódunkról, a világról alkotott képünkről, valamint arról, hogyan kommunikálunk és reagálunk stresszhelyzetben. Most kiderül, mit mesél a személyiségedről az a bizonyos régi kedvenc tantárgy! Induljon a személyiségteszt!
Csak annyi a dolgod, hogy visszaemlékszel, melyik tantárgy volt a kedvenced, majd elolvasod a személyiségteszt eredményét.
Ha a magyar volt a kedvenced, nagy eséllyel érzékenyebb és intuitívabb vagy az átlagnál. Esélyes, hogy a verseket is szereted. Te vagy az, aki észreveszi a másik finom rezdüléseit egy beszélgetés alatt, és képes órákon át rágódni egy mondaton – jó értelemben. Szeretnéd megérteni az embereket, a történetüket, látni akarod mi van a felvett állarc mögött. Hajlamos vagy érzelmi mélységekbe menni, de pont emiatt vagy fantasztikus hallgatóság is.
A történelemrajongók gyakran „összekötők”: képesek észrevenni, hogyan függ össze múlt, jelen és jövő. Logikus vagy, de közben van benned egy kis idealizmus is: szereted érteni, mi miért történt, és elmélkedni azon, hogyan lehetett volna másképp csinálni. Ritkán ítélsz azonnal, inkább összerakod a teljes képet, azután hozod meg az ítéletet. Egy konfliktusban is te vagy az, aki előbb megpróbálja megérteni a másik fél motivációját.
Ha a matek volt a te tereped, te az a típus vagy, aki feszült helyzetben sem veszti el a fejét. Szereted, ha a dolgok kiszámíthatóak, és ha van logikájuk. Jó érzéked van a rendszerezéshez, és valószínűleg jobban bírod a monotóniát, mint mások. Olyan ember vagy, akire nyugodtan lehet építeni – nem kapkodsz, hanem megoldást keresel.
A biológia-kedvelők általában érzékeny antenna-rendszerrel működnek. Téged érdekelnek az élőlények, a működés, az ok-okozat – akár a saját testedről, akár a környezetedről van szó. Könnyen ráhangolódsz másokra, és gyakran ösztönből cselekszel. A barátaid szerint megnyugtató a jelenléted.
A kémia megszeretéséhez kell egy kis vagányság. Ha ez volt a kedvenced, valószínűleg szeretsz új dolgokat kipróbálni, és nem félsz attól, ha valami elsőre nem úgy sikerül, ahogy tervezted. Ha valami „túl egyszerű”, az téged ritkán köt le.
Akik a nyelvórákat szerették, általában könnyebben ismerkednek, és vonzza őket minden, ami új: kultúrák, emberek, ötletek. Gyorsan alkalmazkodsz, és könnyen engeded el a régi beidegződéseket. Többnyire te vagy az, aki egy társaságban életet visz a beszélgetésbe.
A művészeti tárgyak kedvelői között sok a mély érzelmi világú ember. Van benned egy adag szétszórtság, de ez inkább bájos, mint zavaró. Szereted a szabadságot, nehezen viseled a kötött kereteket, és gyakran olyan dolgokban is meglátod a szépet, ahol mások nem.
