Személyiségteszt: válassz egy varázspálcát, és fedezd fel a mágikus erődet

Ebben a személyiségtesztben hat, gyönyörű varázspálcát láthatsz. Mindegyik más-más típusú mágiát hordoz. Ne gondolkodj túl sokat, csak hallgass az intuíciódra és válassz egyet közülük. Talán már első ránézésre vonzódni fogsz valamelyikhez...
Miután választottál, eláruljuk, mit jelent a döntésed, és mit mesél rólad a pálcád; mi az a benned rejlő erő, amely csak arra vár, hogy kibontakozzon. Vegyél egy mély levegőt, görgess végig újra a pálcákon, és válaszd ki azt, amelyiket leginkább közel érzed magadhoz. Itt az ideje, hogy kiderüljön, mi az igazi mágikus erősséged!
A pálca tiszta, áttetsző ereje az igazlátást, a jövőbe tekintés képességét hordozza. Csendes vagy, de éleslátó. Az üveghegyű pálca a tisztánlátás erejét adja neked. A fény, amely megtörik rajta, a lelked tükre, képekben, álmokban, szimbólumokban érkeznek hozzád az üzenetek. Ne félj hinni annak, amit látsz vagy érzel, hiszen a jövő, az igazság vagy a sors pillanatai gyakran villannak fel előtted. Ezek útmutatások.
Ezüstös ragyogású pálca, amely a képzeletet és a teremtő gondolatokat erősíti. Különleges képességed van arra, hogy a hétköznapi dolgokat varázslatossá tedd. Játékos, kreatív és kiismerhetetlen vagy. Az ezüstmintás pálca az illúzió és elbűvölés erejét hordozza. Te vagy az, aki képes formálni az energiát, a hangulatokat és az eseményeket, sokszor észrevétlenül is. Nem megtévesztesz, hanem megmutatod, hogy a jövő alakítható. Az ezüst rúnák a pálcádon azért csillognak, mert tudod, hogyan keltsd életre a lehetetlent.
Ez a pálca ősi, földi erőket idéz, a megvalósítás és az anyagba hívás erejét hordozza. Téged valódi belső tűz hajt, teremteni akarsz. Ha valamit elhatározol, az valóra válik. A környezeted gyakran nem érti, hogyan csinálod, de egyszerűen bevonzod a lehetőségeket. A csontberakásos pálca az idézés, a megvalósítás erejét képviseli. A csont ősi tudást, szellemi kapcsolatot hordoz. Képes vagy láthatatlan energiákból valóságot formálni – gondolatból, szándékból, akaratból. Az erődet mások is érzik, a szavaidnak súlya van, amikor megszólalsz, az emberek ösztönösen odafigyelnek. Használd ezt a hatalmat bölcsen – tiszta szándékkal és méltósággal.
A színes kristályok az elemek és az idő energiáit gyűjtik össze. Álmodozó, érzékeny és kiismerhetetlen vagy. Látod az összefüggéseket, a jeleket, a szimbólumokat, amelyeket mások nem vesznek észre. A gyöngysorral díszített pálca a jövendölés erejét hordozza. Képes vagy üzeneteket fogadni – akár kártyából, álmokból, csillagokból, akár a belső hangodból. A te dolgod az, hogy a rejtett igazságot felszínre hozd.
Zölden ragyog, élő energiát hordoz, a természet ritmusával együtt lélegzik. Stabil a személyiséged, mély érzésű és őszinte vagy. Kapcsolatban állsz a természettel és fontosak számodra a valódi értékek. Az obszidiángyökerű pálca az ősi tudás és a gyökerekkel való kapcsolat erejét szimbolizálja. Nem félsz a csendtől vagy a sötétségtől, mert tudod, hogy a mélységben rejlik az igazság.
Lila fénye a békét és a gyógyulást sugározza. A jelenléteddel nyugalmat árasztasz. Az emberek megkönnyebbülnek a közeledben, mert a kisugárzásod békés és megnyugtató. A csavart szarvú pálca a megszentelés erejét hordozza, azt a képességet, hogy bármit áldássá és szentté tegyél. Te vagy a menedék, a nyugalom szigete. A világ zajában a te békéd maga a varázslat.
