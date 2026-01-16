Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Személyiségteszt: most kiderül, melyik női ősenergia a legerősebb benned

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 08:45
Női-önismeretiszemélyiségteszt
A női személyiség sokrétű és folyamatosan változó. Megértéséhez nagy önismeretre, befelé figyelésre és nyitottságra van szükség. Ez a személyiségteszt most segít közelebb kerülni önmagadhoz, csak válaszolj a kérdésekre, és fedezd fel, melyik ősi női energia hat leginkább az életedre!
Boncza Léda
Nőként döntéseinket nem egyszerűen a józan ész vezérli. A legnehezebb helyzetekben ösztönösen egy ősi női energiát hívunk elő – egy mélyről fakadó, belső erőhöz, amely segít eligazodni és a legtöbbet kihozni önmagunkból. Legújabb személyiségtesztünk segítségével azt is megtudhatod, benned vajon melyik ősi erő él tovább, és hogyan hat a mindennapjaidra!

Fiatal nő koronával a fején a személyiségtesztben
Személyiségteszt: melyik női ősenergia lakozik benned? / Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 
  • A női természet egy színes, összetett jelenség.
  • Minden nőben él egy ősi erő, amely meghatározza mindennapi működését.
  • A személyiségteszt segít kideríteni, melyik típusba tartozol.

Személyiségteszt: melyik női ősenergia él a legerősebben benned?

A női természet rendkívül komplex és sokrétű: nem egyetlen, jól körülhatárolható karakterből áll. Azonban mindannyiunkban él egy ősi női erő, amely rendszerint hangosabban, erőteljesebben szólal meg, mint a többi. Ez az energia határozza meg, meddig vagyunk hajlandóak tűrni, hol vannak a határaink, mit vagyunk hajlandóak feláldozni, mit nem, valamint azt is, milyen értékek mentén éljük a mindennapjainkat.
Ez a személyiségteszt most egy apró, de annál fontosabb lépéssel közelebb visz önmagadhoz! Válaszolj őszintén a kérdésekre, és derítsd ki, melyik női energia uralja leginkább a belső világodat!

  1. Egy nehéz döntés előtt állsz. Arra figyelsz a legjobban:
    A) hogy másoknak mi lenne a legjobb
    B) hogy te mit tanulhatsz belőle
    C) hogy mit érzel
  2. Egy konfliktushelyzetben te:
    A) elsimítod a kedélyeket és a béke fenntartására törekszel
    B) hátrahúzódsz, ha úgy látod, nem visz előre
    C) beleállsz, még ha fájdalmas is
  3. Számodra egy tökéletes nap:
    A) nyugodt, meleg és otthonos
    B) változatos, spontán és kalandos
    C) intenzív, érzelmekkel teli, valami olyan, amire évekkel később is emlékezni fogsz
  4. Annak örülsz a legjobban, ha értékelik, hogy:
    A) megbízható vagy, akire mindig lehet számítani
    B) bátor és önálló vagy
    C) hatással vagy másokra
  5. Stresszhelyzetben hajlamos vagy:
    A) másokat segíteni, másokra koncentrálni, önmagad helyett
    B) sietni, menekülni, új megoldás után kutatni
    C) elmerülni az érzéseid forgatagában
  6. A szerelemben számodra a legfontosabb a(z):
    A) biztonságérzet és a lojalitás
    B) szabadság, célok és a fejlődés
    C) szenvedély és a mély, lelki kapcsolódás
  7. Számodra a elengedhetetlen, hogy a partnered:
    A) megbízható legyen
    B) kíváncsi legyen
    C) érzéki legyen

Értékelés

Legtöbb A válasz: Az anya

Téged a gondoskodó, anyai energia irányít. Lelked erejét a stabilitás, az empátia és az érzelmi jelenlét adja. Bár hajlamos vagy a saját igényeidet a háttérbe szorítani, sokszor megéri kockáztatnod és kiállnod magadért: nélküled könnyen szétesne minden.

Legtöbb B válasz: A leány

Benned a fiatalos, élettel teli női energia dominál. A szabadság és az újrakezdés mozgat a mindennapokban. A személyiségteszt szerint jellemző rád, hogy gyorsan tanulsz, de az is, hogy nehezen tartasz ki valami mellett, ha nem köti le eléggé a figyelmedet.

Legtöbb C válasz: A szerető

Az érzelmi, szenvedélyes női energia tombol benned. Mélyen élsz meg minden apró élményt és intenzíven kapcsolódsz másokhoz. Személyed inspiráló, de fontos, hogy figyelj, és ne veszítsd el önmagad, amíg másoknak mutatsz utat.

Az alábbi videóból megtudhatod, miért fontos az önismeret nőként:

