Személyiségteszt: most kiderül, melyik női ősenergia a legerősebb benned

Nőként döntéseinket nem egyszerűen a józan ész vezérli. A legnehezebb helyzetekben ösztönösen egy ősi női energiát hívunk elő – egy mélyről fakadó, belső erőhöz, amely segít eligazodni és a legtöbbet kihozni önmagunkból. Legújabb személyiségtesztünk segítségével azt is megtudhatod, benned vajon melyik ősi erő él tovább, és hogyan hat a mindennapjaidra!

Személyiségteszt: melyik női ősenergia lakozik benned? / Fotó: LightField Studios / Shutterstock

A női természet egy színes, összetett jelenség.

Minden nőben él egy ősi erő, amely meghatározza mindennapi működését.

A személyiségteszt segít kideríteni, melyik típusba tartozol.

Személyiségteszt: melyik női ősenergia él a legerősebben benned?

A női természet rendkívül komplex és sokrétű: nem egyetlen, jól körülhatárolható karakterből áll. Azonban mindannyiunkban él egy ősi női erő, amely rendszerint hangosabban, erőteljesebben szólal meg, mint a többi. Ez az energia határozza meg, meddig vagyunk hajlandóak tűrni, hol vannak a határaink, mit vagyunk hajlandóak feláldozni, mit nem, valamint azt is, milyen értékek mentén éljük a mindennapjainkat.

Ez a személyiségteszt most egy apró, de annál fontosabb lépéssel közelebb visz önmagadhoz! Válaszolj őszintén a kérdésekre, és derítsd ki, melyik női energia uralja leginkább a belső világodat!

Egy nehéz döntés előtt állsz. Arra figyelsz a legjobban:

A) hogy másoknak mi lenne a legjobb

B) hogy te mit tanulhatsz belőle

C) hogy mit érzel Egy konfliktushelyzetben te:

A) elsimítod a kedélyeket és a béke fenntartására törekszel

B) hátrahúzódsz, ha úgy látod, nem visz előre

C) beleállsz, még ha fájdalmas is Számodra egy tökéletes nap:

A) nyugodt, meleg és otthonos

B) változatos, spontán és kalandos

C) intenzív, érzelmekkel teli, valami olyan, amire évekkel később is emlékezni fogsz Annak örülsz a legjobban, ha értékelik, hogy:

A) megbízható vagy, akire mindig lehet számítani

B) bátor és önálló vagy

C) hatással vagy másokra Stresszhelyzetben hajlamos vagy:

A) másokat segíteni, másokra koncentrálni, önmagad helyett

B) sietni, menekülni, új megoldás után kutatni

C) elmerülni az érzéseid forgatagában A szerelemben számodra a legfontosabb a(z):

A) biztonságérzet és a lojalitás

B) szabadság, célok és a fejlődés

C) szenvedély és a mély, lelki kapcsolódás Számodra a elengedhetetlen, hogy a partnered:

A) megbízható legyen

B) kíváncsi legyen

C) érzéki legyen

Értékelés

Legtöbb A válasz: Az anya

Téged a gondoskodó, anyai energia irányít. Lelked erejét a stabilitás, az empátia és az érzelmi jelenlét adja. Bár hajlamos vagy a saját igényeidet a háttérbe szorítani, sokszor megéri kockáztatnod és kiállnod magadért: nélküled könnyen szétesne minden.