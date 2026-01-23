Személyiségteszt: Miért bukunk el az újévi fogadalmakkal? Most kiderül, mi lehet a gond

5 kérdés, ami segíthet kideríteni, miért bukjuk el újra és újra a fogadalmakat

3 eredmény, ami leírja, mi lehet a gond és milyen tanácsot érdemes megfogadni

Millió reménnyel kecsegtet az új év, nem véletlen, hogy ez a választóvonal arra motivál, hogy lépéseket tegyünk az egészségünk érdekében. Legyen szó fogyásról, több folyadék- vagy zöldségfogyasztásról, rendszeres mozgásról, nem könnyű a változást az életünkbe beépíteni és fenntartani. Érthető, hogy az újévi fogadalmak zöme nem lesz tartós, de vajon nálad mi lehet a probléma? A következő személyiségtesztből kiderülhet.

Akár egy egyszerű önismereti személyiségteszt is segíthet választ adni arra, hogy miért bukjuk el minden évben a fogadalmakat / Fotó: Iryna Imago / Shutterstock

Vajon miért bukunk el az újévi fogadalmakkal? Kezdődjön a személyiségteszt!

1. kérdés: Hogyan állsz a újévi fogadalmak megvalósításához?

a) Amint elmúlik éjfél, eldobom a rossz szokást. Szigorú vagyok magammal és 100%-ot várok el, különben nem ér semmit az egész.

b) Nagyjából tudom, mit szeretnék, de nem akarok túlságosan követelőző lenni magammal szemben a fogadalmak miatt, lesz, ami lesz.

c) Lazán gondolkodom róluk, ha nem sikerül január 1-jén belevágni az sem baj, lassan haladok, majd ha lélekben is felkészültem.

2. kérdés: Pontosan miért szeretnél változtatni az életmódodon?

a) A lényeg, hogy megvalósítsam az elképzelésem, az eredményeket majd kiélvezem a végén.

b) Mert tudom, hogy változásra lenne szükségem az általános egészségem megőrzése érdekében.

c) Jobban lennék lelkileg és mentálisan, ha ezúttal tényleg betartanám az újévi fogadalmaimat.

3. kérdés: Hogyan reagálsz, ha 1-2 nap nem úgy sikerül, ahogy vártad?

a) Úgy érzem, hogy elbuktam, és ha nem tökéletes valami, akkor azt inkább abbahagyom.

b) Megengedem, hogy hibázzak néha, de fogalmam sincs, hogyan vegyem fel újra a fonalat.

c) Bűntudatom lesz és szorongani kezdek azért, amiért nem tudtam betartani a fogadalmat.

4. kérdés: Milyen mértékben építed be a mindennapjaidba az újévi fogadalmakat?

a) Beleírom a naptárba az új szokást, és kipipálom, ha sikerült aznap teljesíteni a lépést.

b) Nehéz napi rutint kialakítanom, rendszertelen vagyok, és ez más területen is problémát okoz.

c) Listát vezetek, de nagyon csalódott leszek, ha valamit nem tudok kihúzni a nap végén.