Személyiségteszt: Miért bukunk el az újévi fogadalmakkal? Most kiderül, mi lehet a gond

Millió reménnyel kecsegtet az új év, nem véletlen, hogy ez a választóvonal arra motivál, hogy lépéseket tegyünk az egészségünk érdekében. Legyen szó fogyásról, több folyadék- vagy zöldségfogyasztásról, rendszeres mozgásról, nem könnyű a változást az életünkbe beépíteni és fenntartani. Érthető, hogy az újévi fogadalmak zöme nem lesz tartós, de vajon nálad mi lehet a probléma? A következő személyiségtesztből kiderülhet.
1. kérdés: Hogyan állsz a újévi fogadalmak megvalósításához?
a) Amint elmúlik éjfél, eldobom a rossz szokást. Szigorú vagyok magammal és 100%-ot várok el, különben nem ér semmit az egész.
b) Nagyjából tudom, mit szeretnék, de nem akarok túlságosan követelőző lenni magammal szemben a fogadalmak miatt, lesz, ami lesz.
c) Lazán gondolkodom róluk, ha nem sikerül január 1-jén belevágni az sem baj, lassan haladok, majd ha lélekben is felkészültem.
2. kérdés: Pontosan miért szeretnél változtatni az életmódodon?
a) A lényeg, hogy megvalósítsam az elképzelésem, az eredményeket majd kiélvezem a végén.
b) Mert tudom, hogy változásra lenne szükségem az általános egészségem megőrzése érdekében.
c) Jobban lennék lelkileg és mentálisan, ha ezúttal tényleg betartanám az újévi fogadalmaimat.
3. kérdés: Hogyan reagálsz, ha 1-2 nap nem úgy sikerül, ahogy vártad?
a) Úgy érzem, hogy elbuktam, és ha nem tökéletes valami, akkor azt inkább abbahagyom.
b) Megengedem, hogy hibázzak néha, de fogalmam sincs, hogyan vegyem fel újra a fonalat.
c) Bűntudatom lesz és szorongani kezdek azért, amiért nem tudtam betartani a fogadalmat.
4. kérdés: Milyen mértékben építed be a mindennapjaidba az újévi fogadalmakat?
a) Beleírom a naptárba az új szokást, és kipipálom, ha sikerült aznap teljesíteni a lépést.
b) Nehéz napi rutint kialakítanom, rendszertelen vagyok, és ez más területen is problémát okoz.
c) Listát vezetek, de nagyon csalódott leszek, ha valamit nem tudok kihúzni a nap végén.
5. kérdés: Mennyire vagy érzelmileg felkészülve az előtted álló változásokra?
a) Hatalmas a lelkesedésem, csak ez jár a fejemben, nagyon akarom az átalakulást.
b) Az érzelmi oldal stabil, az elhatározás megvan, de az irány nem teljesen tiszta.
c) Nagyon szeretnék újítani az életemen, de félek, hogy túl nagy vállalás előtt állok.
A legtöbb „A” válasz: TÚL SZIGORÚ VAGY ÖNMAGADHOZ
Valószínűleg túl szigorú vagy magaddal, miközben hiányzik a kellő motiváció és kitartás a terveid megvalósításához. Gyors eredményt vársz, és ha nem tapasztalsz szinte azonnali sikert, értelmetlennek tartod a folytatást. Az érzelmi vagy személyi indíttatás felszínes, elképzelhető, hogy valamilyen trend miatt szeretnéd csak elérni az adott dolgot.
Jó tanács: keress olyan belső okot, ami miatt valóban fontos lehet a fogadalom betartása. Ha ez megvan, kezdj egészen apró, könnyen teljesíthető lépésekkel, így biztosan nem ér csalódás.
A legtöbb „B” válasz: ENGEDÉKENYSÉG JELLEMEZ
Meglehetősen engedékeny vagy önmagaddal szemben, és bár szeretnél valami nagy dolgot megvalósítani, nem határozod meg pontosan, min és hogyan kellene változtatni, illetve milyen lépések mentén érhetnéd el a célodat. Mivel hiányoznak a konkrétumok, nem is tudod komolyan venni a fogadalmad. Így pedig szinte lehetetlen betartani azt.
Jó tanács: először fogalmazz meg egyetlen célt, majd készíts hozzá tervet egyszerűen elérhető részcélokkal. Ha például többet szeretnél mozogni, kezd kicsiben, és kövesd a fokozatosság elvét.
A legtöbb „C” válasz: NEM ÁLLSZ KÉSZEN A VÁLTOZÁSRA
Talán még nem állsz készen a változásra, elképzelhető, hogy érzelmileg nem értél meg arra, hogy új szokásokat alakíts ki. A dolgokat pedig jobb nem siettetni, főleg úgy, hogy a túl magas elvárásokkal extra terhet teszel a saját vállára. Amíg lelkileg és mentálisan nem vagy felkészülve, légy türelmesebb és kíméletesebb önmagaddal.
Jó tanács: haladj a saját tempódban, és amennyiben szükséges, foglalkozz a lelki életeddel is. A legjobb, ha egyszerre csak egy új szokást iktatsz be, ami hatékonyabb módszer lehet.
Még több inspirációra lenne szükséged? Vidd sikerre az újévi fogadalmakat tuti tippekkel, vagy válts teljes életmódot 12 lépésben! Segítségedre lehet egy látványos vision board is, akárcsak a dietetikusi tanácsok, melyeket a fogyáshoz érdemes megfogadni. Ha pedig nem érted, miért teszünk olyan ígéreteket, amiket aztán úgysem tartunk be, tudj meg többet az újévi fogadalmak eredetéről!
Érdekel, hogyan lehet igazán sikeres az életmódváltás? Nézz bele ebbe a videóba, ahol apró, de nagy változást ígérő szokásokról esik szó:
