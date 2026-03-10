Tragédia a vidámparkban: 15 métert zuhant és szörnyethalt a fiatal anya

Tragikus baleset rázta meg a kolumbiai Chinácota városát: egy 28 éves édesanya életét vesztette, miután lezuhant egy óriáscsúszda tetejéről egy vidámparkban.
Yuris Cristel Camila García Manrique március 5-én szenvedett halálos sérüléseket az Entre Flores nevű létesítményben. A helyi beszámolók szerint a nő egy csúszdát próbált ki, amikor a tragédia bekövetkezett.
Az esetről készült felvételeken Manrique sisakban, egy gumibelsőn ülve látható a csúszda tetején. Mielőtt elindult volna, aggodalmát fejezte ki, és megkérdezte az egyik alkalmazottat: „Valaki elkap majd?” A dolgozó a beszámolók szerint megnyugtatta, és azt válaszolta: „Igen, ne félj.” Nem sokkal később a nő egyre nagyobb sebességgel csúszott lefelé a pályán, majd lezuhant a szerkezetről. A felvételeken sikolyok hallhatók a csúszda alján, miközben valaki kétségbeesetten kérdezi: „Leesett?”
Manrique súlyos sérüléseket szenvedett az agyán, a mellkasán és a hasán. A mentők kórházba szállították, ám útközben, este 9 óra körül meghalt a Cúcutában található Erasmo Meoz Egyetemi Kórház felé. Az Entre Flores közleményben reagált a történtekre: azt írták, a baleset után azonnal aktiválták a vészhelyzeti és segítségnyújtási protokollokat, majd a sérültet kórházba szállították – írja a People.
Mélységesen sajnáljuk a tegnap létesítményünkben történt incidenst
– közölte a park. Hozzátették: őszinte részvétüket fejezik ki az áldozat családjának, barátainak és szeretteinek. A nő egy négyéves kislányt hagyott hátra.
