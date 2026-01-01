Személyiségteszt: minden évben ugyanazt fogadod meg újévkor? Többet elárul rólad, mint azt gondolnád

Az újévi fogadalmak elsősorban a változásról szólnak, hiszen mindannyian szeretnénk fejlődni és az élet valamely területén jobbak lenni. Sokszor azonban csak a vágy születik meg, a kellő motiváció és elszántság hiánya miatt pedig néhány nap és hét alatt bedőlnek a saját magunknak tett ígéretek. Így fordulhat elő, hogy sokan minden évben ugyanazt fogadják meg. De vajon miről árulkodnak az egyes fogadalomtípusok, és mit mondanak el a jellemünkről? Az alábbi kérdésekre alapuló személyiségtesztből kiderül!

A személyiségteszt elárulja, mit jelent, ha minden évben ugyanazt fogadod meg újévkor

A sikeres kezdéshez minden évben megfogadunk magunknak valamit.

Válaszolj a kérdésre, ami a visszatérő újévi fogadalmakat sorolja fel.

Olvasd el az értékelést, és gondold végig, hogy mennyi igaz rád belőle.

Felkészültél, kezdődhet a személyiségteszt?

A te életedben melyik a visszatérő újévi fogadalom?

1) Gyakrabban és rendszeresebben szeretnék mozogni.

2) A tervem az, hogy egészségesebben étkezzem.

3) Most már végre leszokom egy káros szenvedélyről.

4) Többet és minőségibb módon leszek a szeretteimmel.

5) Tudatosabban foglalkozom a mentális egészségemmel.

6) Végre odafigyelek a pénzügyeimre és elkezdek félretenni, takarékoskodni.

7) Belevágok a régóta áhított nyelvtanulásba vagy más kurzusba.

8) Abbahagyom az állandó halogatást, hatékonyabb napirendet alakítok ki.

Sikerült kiválasztanod a személyes ismétlődő fogadalmad?

Íme a válaszokhoz tartozó eredmények:

Szereted a célokat az életedben, de gyakran csak akkor indulsz el a megvalósítás útján, amikor már nagyon érzed a változás szükségességét. Az önkontroll és a folyamatos fejlődés fontosak számodra, de éppen emiatt hajlamos lehetsz túl nagy elvárásokat támasztani önmagaddal szemben. Tudatosság és megfontoltság jellemez, imádsz hosszú távon gondolkodni. Mindig figyelsz a tested jelzéseire, és több-kevesebb sikerrel próbálsz is az egyensúlyra törekedni. Tudod, mire lenne szükséged, és mitől lennél kiegyensúlyozottabb testileg és lelkileg is. Néha sikerül ez, néha nem. Kellő önreflexió van benned, és szembe tudsz nézni a problémáiddal, gyengeségeiddel. A változás iránti vágy meglehetősen erős benned, és arra is hajlandó vagy, hogy átverekedd magad a nehézségeken. Mindezek ellenére nem tudsz mindig erős maradni, sokszor engedsz a kísértésnek. Első számúak neked az emberi kapcsolatok, ezek a kötelékek adják számodra a valódi biztonságot az életben, klasszikus értelemben és érzelmileg is. Emocionális személy vagy, toleráns és empatikus, emiatt viszont előfordul, hogy másokat magad elé helyezel, és megfeledkezel a saját igényeidről. Alapvetően érzékeny, a belső világ felé forduló, lelkiző alkat vagy, akinek fontos, hogy pszichésen kiegyensúlyozott legyen. A problémákat nem veszed semmisnek, hanem komolyan foglalkozol velük. Törekszel a dolgok megértésére, a részletek felfedésére, és a jó megoldások megtalálására. Biztonságra törekvő emberként a stabilitás, a felelősségvállalás és a tudatosság azok az értékek, amelyek vezérelnek. Vágysz arra, hogy a jövőt alaposan megtervezd, hogy sose érhessen meglepetés. Néha túlságosan kontrollálod az eseményeket, de csak mert a kezedben tartanád az életed. Hajt a kíváncsiság és tudásvágy, ezért mindig van, ami motivál a fejlődésben. Igyekszel minél többet megtudni a világról, az, hogy tovább képezd magadat, teljesen természetes gondolat. Az sem baj, ha ki kell lépned a komfortzónádból, ám ehhez általában sok-sok halogatás vezet csak el. Valójában ambiciózus vagy, viszont túl szigorú magaddal szemben. A maximalizmusod miatt, és mert mindenbe ezer százalékot teszel, hamar elfogy az energiád, ezért halogató üzemmódba kapcsolsz. Tudod, hogy nem mindent hoztál még ki magadból, szeretnéd végre elérni, ami rád vár.

