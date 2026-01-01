Újévkor rengetegen megfogadjuk, hogy innentől minden másképp lesz, mint eddig, aztán végül minden marad ugyanúgy, vagy csak keveset tudunk teljesíteni az újévi célokból. Számos szakértő és világsztár azonban esküszik a Vision Board-re, avagy az Álomtáblára, arra a szórakoztató és kreatív vizualizációs technikára, amellyel már oly sokan elérték a céljaikat. Oprah Winfrey például az említett pszichológiai módszerrel képzelte el Obamát elnökként.

Most sikerülni fog: szakember segít, hogy valóban betartsd az újévi célokat

Fotó: fizkes / Shutterstock

A Vision Board egy tökéletes eszköz a céljaid meghatározására.

Azok a dolgok kerüljenek fel a Vision Boardra amiket nagyon szeretnél, fontos, hogy konkrétan fogalmazz.

Vision Board készítés 3 egyszerű lépésben.

Újévi célok és a Vision Board

Sabrine Gromer, a MagnoliaTree coaching és tanácsadó cég alapítója is a Vision Board hatékonyságát hirdeti, aki a technikáról és annak előnyeiről a Forbesban írt.

Az újévi célok alapja: mi is pontosan a Vision Board?

A Vision Board egy tökéletes eszköz reális céljaid meghatározásához, álmaid eléréséhez, miközben motivációt és inspirációt nyújt.

Egészen elképesztő látni, hogy a vizualizációs kollázs készítésének folyamata mennyire összehangolja a tudatalattit és a tudatosságot, és ezáltal segít elérni a céljainkat”

– írja a szakértő, aki már több mint egy évtizede alkalmazza a technikát. Szerinte az egészben az a legjobb, hogy gyorsabban elérheted vele az álmaidat, mint azt remélni tudnád.

Fontos az időzítés

Érdemes a tábla elkészítéséhez kiszemelni egy olyan időszakot, amikor egy kicsit ki tudsz lépni a mókuskerékből és időt szánni magadra, amikor csak pihensz és töltődsz. Ilyenkor ugyanis a bal agyféltekéd veszi át az irányítást, melynek köszönhetően könnyebben kibontakoztathatod a kreativitásodat.

Miért nem elég csak átgondolni?

Ha csupán gondolatban vesszük végig a célokat, annak nem marad semmilyen lenyomata, ami motivációt adhatna. Emellett a célok listaszerű felsorolása sem kimondottan inspiráló, inkább kötelességeket sugall, mintsem álmokat. A célok megvalósításához tehát sokkal jobb, ha egy színes, érdekes, saját készítésű munka mellett döntesz.