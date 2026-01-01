SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most sikerülni fog: szakember segít, hogy valóban betartsd az újévi célokat

2026. január 01.
Év vége felé közeledve sokan összegzik magukban az elmúlt időszak eseményeit. Többen újévi célokkal készülnek a következő esztendőre, miközben mások attól rettegnek, hogy céljaik elérése során ismét elbuknak. Az alábbi pszichológia módszerrel azonban új erőre kaphatsz, ha úgy érzed, állandó próbálkozásaid kudarcra vannak ítélve.
Kelle Fanni
Újévkor rengetegen megfogadjuk, hogy innentől minden másképp lesz, mint eddig, aztán végül minden marad ugyanúgy, vagy csak keveset tudunk teljesíteni az újévi célokból. Számos szakértő és világsztár azonban esküszik a Vision Board-re, avagy az Álomtáblára, arra a szórakoztató és kreatív vizualizációs technikára, amellyel már oly sokan elérték a céljaikat. Oprah Winfrey például az említett pszichológiai módszerrel képzelte el Obamát elnökként.

Egy nő az újévi célokat ír össze.
Most sikerülni fog: szakember segít, hogy valóban betartsd az újévi célokat
Fotó: fizkes /  Shutterstock 
  • A Vision Board egy tökéletes eszköz a céljaid meghatározására.
  • Azok a dolgok kerüljenek fel a Vision Boardra amiket nagyon szeretnél, fontos, hogy konkrétan fogalmazz.
  • Vision Board készítés 3 egyszerű lépésben.

Újévi célok és a Vision Board 

Sabrine Gromer, a MagnoliaTree coaching és tanácsadó cég alapítója is a Vision Board hatékonyságát hirdeti, aki a technikáról és annak előnyeiről a Forbesban írt.

Az újévi célok alapja: mi is pontosan a Vision Board?

A Vision Board egy tökéletes eszköz reális céljaid meghatározásához, álmaid eléréséhez, miközben motivációt és inspirációt nyújt.

Egészen elképesztő látni, hogy a vizualizációs kollázs készítésének folyamata mennyire összehangolja a tudatalattit és a tudatosságot, és ezáltal segít elérni a céljainkat” 

– írja a szakértő, aki már több mint egy évtizede alkalmazza a technikát. Szerinte az egészben az a legjobb, hogy gyorsabban elérheted vele az álmaidat, mint azt remélni tudnád.
Fontos az időzítés
Érdemes a tábla elkészítéséhez kiszemelni egy olyan időszakot, amikor egy kicsit ki tudsz lépni a mókuskerékből és időt szánni magadra, amikor csak pihensz és töltődsz. Ilyenkor ugyanis a bal agyféltekéd veszi át az irányítást, melynek köszönhetően könnyebben kibontakoztathatod a kreativitásodat.

Miért nem elég csak átgondolni?

Ha csupán gondolatban vesszük végig a célokat, annak nem marad semmilyen lenyomata, ami motivációt adhatna. Emellett a célok listaszerű felsorolása sem kimondottan inspiráló, inkább kötelességeket sugall, mintsem álmokat. A célok megvalósításához tehát sokkal jobb, ha egy színes, érdekes, saját készítésű munka mellett döntesz.

Mielőtt nekikezdesz, ezeket gondold át:

   • Olyan dolgok kerüljenek csak fel a Vision Board-re, amiket tényleg nagyon szeretnél, amikhez érzelmileg kötődsz. Helyezd a hangsúlyt legfontosabb vágyaidra.
   • Legyél nagyon konkrét, például pontosan határozd meg az álomfizetésed.

Egy nő az újévi céljait nézegeti a Vison Boardon.
A Vision Board segíthet elérni az újévi céljaidat
Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock 

A Vision Board elkészítése lépésről-lépésre

Több módszer közül is választhatsz, mivel már az interneten is elérhetőek olyan programok, amelyekkel megalkothatod saját Vision Board-odet, mégis a legjobb, ha kézzel készül. Ehhez vegyél elő színes ceruzáka, filcet, nyomtass képeket, motiváló idézeteket, az egész teljesen rád van bízva.

A folyamat 3 egyszerű lépésben:

   1. Hangold össze fő céljaidat:
   • Melyik 10 cél a legfontosabb számodra az újévben?
   • Ezekből vegyél ki 5-öt.
   • Szűkítsd a listát 3-ra.
   • Magyarázd meg, miért pont ezekre esett a választásod, miként javítják életminőségedet.
   • Ezt követően válaszd ki a legfontosabbat és írd fel középre.
   2. Célmeghatározás:
   • Oszd fel a víziótábládat annyi részre, ahány területen változást akarsz elérni. (család, barátok, egészség, munka, szerelem...)
   3. Alkosd meg:
   • Keress olyan képeket, fotókat, szövegrészleteket, amelyek kapcsolódnak egyes céljaidhoz és inspirálnak téged.
   • Álmodj nagyot és merészet, majd tedd tele a táblát a vágyaiddal.
   • Végül állítsd olyan helyre, ahol mindig szem előtt lesz.

