Elszólta magát Meghan Markle: fény derült férje becenevére

Harry hercegnek új beceneve van családi körben, amit felesége, Meghan Markle csak most ennyi év után fedett fel. Sussex hercegnéje egy új bejegyzést osztott meg március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából.
Egy bejegyzésben Meghan a lányát, Lilibet hercegnőt öleli és egy sziklákon ülve a tengerre néznek. Szívmelengető fotójuk alatt ez áll:
Annak a nőnek, aki egy napon ő lesz... Boldog nemzetközi nőnapot!
- idézi az Express.
Szemfülesek ám nem csak ezt szúrhatták ki, hanem Meghan Markle forrásmegjelölését, amelyen az áll, aki a képet készítette. „Papa Sussex” - olvasható a leírásban, amely Harry hercegre utal.
Sem Harry herceg, sem a pár másik gyermeke, Archie herceg nem szerepelt a fotón és úgy tudni, hogy a kép a pár montecitói otthonukhoz közeli tengerparton készült, ahol körülbelül már hat éve élnek.
Ez lehet az első alkalom, hogy Harry herceget Sussex Papának nevezik, a királyi rajongók tudomása szerint a pár gyermekei papának becézik Harry herceget. Sussex említése a névben utalás a Sussex hercege címre, amely az a hercegségi cím, amelyet nagyanyja, a néhai II. Erzsébet királynő adományozott neki Meghannel közös esküvője napján, 2018-ban.
Bár Meghan Markle és Harry herceg 2020-ban elhagyták a királyi családot, de megtartották sussexi címüket, amiről egyszer Meghan azt nyilatkozta, hogy rendkívül fontos számára:
„Ez a közös nevünk családként, és azt hiszem, nem is tudatosult bennem, mennyire sokat jelent majd nekem, amíg gyermekeink nem születtek.”
Hozzátette, hogy imádja, hogy van valami, ami a család összes tagjának, négyüknek közös.
