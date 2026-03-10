Kimenőt kapott a kórházból az amputációk után: ide vezetett az első útja Fanninak

Amputált Fanni hazatért! Megható pillanatok várták az első kimenőn. Fanni, a fiatal fodrászlány története az egész országot megrázta: egy nőgyógyászati rutinműtét utáni komplikációk miatt mind a négy végtagját amputálni kellett. A Bors folyamatosan nyomon követi a lány küzdelmét, aki most hatalmas mérföldkőhöz érkezett: hónapok után először tölthette a hétvégét az otthonában. A hazatérés nemcsak érzelmes pillanatokat, de rengeteg nevetést és egy különleges bevásárlótúrát is tartogatott.

Amikor utoljára otthon volt, még megvolt Fanninak mindkét keze és lába. Akkor még nem tudta, hogy mi vár rá, csak azt, hogy valószínűleg egy időre kórházban kell lennie... Azt jósolták, hogy meg fog halni, de túlélte. Nagy harcos ő. Ahogyan azt is elfogadta, hogy amputálni kell mind a végtagját. Ő pedig eldöntötte, élni akar. Nem is akárhogyan! Egy jó nagy adag humorral, aminek bizony nincs híján...

„Mikor mehetek már haza?”

Fanni saját bevallása szerint már nagyon „nyűglődött” a kórházban, egyik nap megkérdezte a gyógytornászát, hogy mikor lehet már hétvégi kimenője. Meglepő választ kapott: „Akár most!”

A fiatal lánynak nem kellett többször mondani, fülig érő szájjal már szervezte is a szükséges papírokat, aláíratta az orvosával a kimenőt, délután pedig már robogott is hazafelé barátai autójában. Tőle megszokott humorral mesélt erről a Borsnak.

Fura volt újra az utcán lenni és az embereket látni, de nagyon jó is volt egyben kint lenni a kórház falain kívül. Elöl ültem az autóban, lógattam a lábamat és még viccelődtem is, hogy nem kellene-e nekem egy gyerekülés. Olyan pici lettem

- mesélte nevetve a lány.

„Menjünk, vegyünk cipőt!”

A barátai már megszokták, hogy mindig viccelődik. Éppen ezért eleinte nem vették komolyan, amikor Fanni azt kérte tőlük, hogy menjenek el egy plázába, mert cipőt szeretne venni.

Nagyon röhögtünk, amikor kimondtam, hogy menjünk cipőt venni. Elég abszurd, de muszáj volt a készülő műlábamhoz egy vadonatúj cipőt venni, amit még nem jártam szét. A cipőboltban azért tágra nyílt szemekkel néztek rám, amikor begurultam a kerekesszékkel, lábak nélkül... Aztán, hogy ne érezzék kellemetlenül magukat, hangosan mondtam, hogy a műlábamhoz kell egy szép cipő. Találtam is egyet, amibe rögtön beleszerettem. Egy rózsaszín sportcipő. Nem volt a méretemben, de igazából nem fog nyomni, úgyhogy megvettem a kisebbet.

Vásárlás után még elidőztek a plázában, ahol sokan megbámulták Fannit, de őt ez nem feszélyezte.

Akárhányszor ránéztek a tolókocsira, azt vettem észre, hogy nem mindenki mustrált végig, hanem rögtön a tolókocsira elkapják a fejüket az emberek. Volt, aki azért rendesen megállt és megbámult, de nem zavart egyáltalán

- meséli őszintén Fanni.