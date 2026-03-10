Kimenőt kapott a kórházból az amputációk után: ide vezetett az első útja Fanninak

Amputált Fanni hazatért! Megható pillanatok várták az első kimenőn. Fanni, a fiatal fodrászlány története az egész országot megrázta: egy nőgyógyászati rutinműtét utáni komplikációk miatt mind a négy végtagját amputálni kellett. A Bors folyamatosan nyomon követi a lány küzdelmét, aki most hatalmas mérföldkőhöz érkezett: hónapok után először tölthette a hétvégét az otthonában. A hazatérés nemcsak érzelmes pillanatokat, de rengeteg nevetést és egy különleges bevásárlótúrát is tartogatott.
Amikor utoljára otthon volt, még megvolt Fanninak mindkét keze és lába. Akkor még nem tudta, hogy mi vár rá, csak azt, hogy valószínűleg egy időre kórházban kell lennie... Azt jósolták, hogy meg fog halni, de túlélte. Nagy harcos ő. Ahogyan azt is elfogadta, hogy amputálni kell mind a végtagját. Ő pedig eldöntötte, élni akar. Nem is akárhogyan! Egy jó nagy adag humorral, aminek bizony nincs híján...
Fanni saját bevallása szerint már nagyon „nyűglődött” a kórházban, egyik nap megkérdezte a gyógytornászát, hogy mikor lehet már hétvégi kimenője. Meglepő választ kapott: „Akár most!”
A fiatal lánynak nem kellett többször mondani, fülig érő szájjal már szervezte is a szükséges papírokat, aláíratta az orvosával a kimenőt, délután pedig már robogott is hazafelé barátai autójában. Tőle megszokott humorral mesélt erről a Borsnak.
Fura volt újra az utcán lenni és az embereket látni, de nagyon jó is volt egyben kint lenni a kórház falain kívül. Elöl ültem az autóban, lógattam a lábamat és még viccelődtem is, hogy nem kellene-e nekem egy gyerekülés. Olyan pici lettem
- mesélte nevetve a lány.
A barátai már megszokták, hogy mindig viccelődik. Éppen ezért eleinte nem vették komolyan, amikor Fanni azt kérte tőlük, hogy menjenek el egy plázába, mert cipőt szeretne venni.
Nagyon röhögtünk, amikor kimondtam, hogy menjünk cipőt venni. Elég abszurd, de muszáj volt a készülő műlábamhoz egy vadonatúj cipőt venni, amit még nem jártam szét. A cipőboltban azért tágra nyílt szemekkel néztek rám, amikor begurultam a kerekesszékkel, lábak nélkül... Aztán, hogy ne érezzék kellemetlenül magukat, hangosan mondtam, hogy a műlábamhoz kell egy szép cipő. Találtam is egyet, amibe rögtön beleszerettem. Egy rózsaszín sportcipő. Nem volt a méretemben, de igazából nem fog nyomni, úgyhogy megvettem a kisebbet.
Vásárlás után még elidőztek a plázában, ahol sokan megbámulták Fannit, de őt ez nem feszélyezte.
Akárhányszor ránéztek a tolókocsira, azt vettem észre, hogy nem mindenki mustrált végig, hanem rögtön a tolókocsira elkapják a fejüket az emberek. Volt, aki azért rendesen megállt és megbámult, de nem zavart egyáltalán
- meséli őszintén Fanni.
A legmeghittebb pillanatot a cicájával való találkozás jelentette. Fanni elárulta, cicusa végig mellette aludt, összebújtak, mint régen. Bár kis kedvence kissé meghökkenve állt a helyzet előtt: nem értette, miért nem tud a gazdija szaladni utána a lakásban és miért nem cirógatja meg, ahogy eddig.
Nagyon jó volt a cicám, mert végig együtt aludtunk, meg mellém bújt, meg minden. Csak az volt a rossz, hogy szegénykém nem tudta, hogy mi van, akarta, hogy játsszak vele és hogy szaladjak utána, mint régen. De mondtam neki, hogy nem tudok utánad rohanni. Csak nézett szomorúan... majd ő is megszokja!
- mesélte a lány.
Bár a kórházban is tud pihenni és sosem panaszkodik, azért bevallotta, hogy otthon hatalmasakat aludt, meg is lepődött rajta.
Olyan sokat aludtam, mint egy kisbaba. Első nap 12 órát. Későn keltem és ennek ellenére még volt, hogy délután is lefeküdtem aludni a puha ágyikómba, a saját takarómmal, a saját párnámon. Teljesen más így pihenni, mint a kórházban. Végre úgy igazán kipihenve érzem magam
- mondta a lány.
Fanni nagyon jól érezte magát otthon. Szerelme ápolta, gondozta őt. Még neki is új ez a helyzet, de jól vették az akadályokat.
Le a kalappal a párom előtt! Mindent csinált, mindenben segített, amit még nem tudok egyedül csinálni. Friss ágyneművel várt, ölben kivitt a fürdőszobába, megfürdetett, végig figyelt rám. Otthon azért teljesen más. Akkor ettem, amikor akartam. Ha én 11-kor éhes lettem és felkeltem, akkor mondtam Máténak, hogy adjon egy kis kaját, szóval teljesen más. Odaült a cicám, néztük együtt a filmet. Nagyon jó volt!
- mesélte elérzékenyülve Fanni.
Hamar eltelt ez a két nap, de biztos benne, hogy ha lehet, minden hétvégén kimenőt fog kérni. Ilyenkor feltöltődik és újult erővel folytatja majd a rehabilitációt a kórházban.
Fanni élvezi a "miniszabadságot", alig ért vissza a kórterembe, de már a következő hétvégét tervezi. Most a szüleihez látogat el Ráckevére, ahol végre a kutyájukkal is nagyot játszhat a friss levegőn.
Fú, már nagyon várom! Sokat leszek a kertben, a szabadban. Labdázni már tudok, azt megtanultam a kórházban, hogy kell dobni a kis csonkjaimmal, amíg nincs meg a robotkéz. Én majd dobálom a lasztit a kutyusnak, ő meg visszahozza.
Fanni fantasztikusan veszi az akadályokat. A következő hetekben párjával egy romantikus mozizást is szeretnének majd beiktatni. Fanni bebizonyította: a család és a barátok szeretetével és persze kellő humorral a legnehezebb időszakon is átlendül. A műlábai hamarosan elkészülnek, amit már nagyon vár, a speciális robotkezekre pedig még tart a gyűjtés. Az egyelőre még álom.
Ha tudsz segíteni Fanninak, tedd meg! Erre a számlaszámra utalhatsz neki:
Bank neve: Unicredit Bank
Név: Cs.Fanni
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
Közlemény: adomány Fanninak
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.