Szijjártó Péter: már csaknem ezer embert hoztak haza a mentesítő járatokkal Magyarországra

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott, bár az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Flydubai és az Emirates most már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltetnek Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott.
Eddig 989 főt, köztük 892 magyart hoztunk haza ebből a térségből a mentesítő járatainkkal, amelyek közül a legutóbbi kettő hajnalban landolt Maszkatból, fedélzetükön összesen 180 utassal. Mai napon is lesz egy mentesítő járatunk, közvetlenül Dubajból
- tájékoztatott.
A Flydubai légitársaságtól béreltünk egy különgépet, amely 166 utast hoz Magyarországra, és a hét további részében újra felajánljuk a Dubajban rekedt magyaroknak, hogy amennyiben vállalják a szervezett buszos utazást Maszkatba, Omán fővárosába, onnan mentesítő járattal haza tudjuk hozni őket. Egy ilyen járatunk biztosan közlekedik, és amennyiben igény lesz többre a hét folyamán, akkor még több mentesítő járatot is fogunk indítani
- tette hozzá, az MTI beszámolója szerint.
