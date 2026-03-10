Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Szijjártó Péter: már csaknem ezer embert hoztak haza a mentesítő járatokkal Magyarországra

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 08:39
Már 989 főt, köztük 892 magyar állampolgárt hoztak a kormány által indított mentesítő járatok Magyarországra a Közel-Keletről, és igény esetén a héten további gépeket fognak indítani - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
Bors
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott, bár az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Flydubai és az Emirates most már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltetnek Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott.

SZIJJÁRTÓ Péter
Nagy bejelentést tett Szijjártó Péter / Fotó: Bodnár Boglárka

 

Ezt közölte Szijjártó Péter

Eddig 989 főt, köztük 892 magyart hoztunk haza ebből a térségből a mentesítő járatainkkal, amelyek közül a legutóbbi kettő hajnalban landolt Maszkatból, fedélzetükön összesen 180 utassal. Mai napon is lesz egy mentesítő járatunk, közvetlenül Dubajból

 - tájékoztatott.

A Flydubai légitársaságtól béreltünk egy különgépet, amely 166 utast hoz Magyarországra, és a hét további részében újra felajánljuk a Dubajban rekedt magyaroknak, hogy amennyiben vállalják a szervezett buszos utazást Maszkatba, Omán fővárosába, onnan mentesítő járattal haza tudjuk hozni őket. Egy ilyen járatunk biztosan közlekedik, és amennyiben igény lesz többre a hét folyamán, akkor még több mentesítő járatot is fogunk indítani

 - tette hozzá, az MTI beszámolója szerint.

 

 

