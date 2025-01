Mégis miért teszünk fogadalmat újévkor, ha úgyse tartjuk be?

Nem sokan tartják be

Habár a fogadalmak sok szempontból segíthetik az életünket, és önmagunkkal való viszonyunkat, mégsem tartósak: a különféle kutatások szerint csupán az emberek kis része, kb. 8–12% tartja be őket hosszú távon.

Ezek a kedvencek

Vannak toplistás fogadalmak, melyekre gyakran és sokan esküsznek fel év elején. Ezek a következők: egészségesebb életmód, például fogyás, edzés, jobb étkezés; dohányzás vagy alkoholfogyasztás elhagyása; pénzügyi célok, mint spórolás és megtakarítás; karrierálmok; új hobbik; kapcsolatok ápolása.

...és mi a helyzet a vízkereszttel?

Minden év január 6. napján tartjuk vízkeresztet, ami az egyik legrégebbi keresztény ünnep, nem meglepő, hogy számtalan hagyomány és szokás kapcsolódik hozzá. A Háromkirályok napjának is nevezett alkalom arról emlékezik meg, amikor a három király meglátogatta a kis Jézust. Ehhez a naphoz kötődik a karácsonyi időszak vége, és itt kezdődik a farsangi periódus.

Három jelentése is van

A nyugati kereszténységben vízkereszt elsőként a három napkeleti bölcs vagy király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár látogatásának ünnepe, akik ajándékaikkal, arannyal, tömjénnel és mirhával hódoltak a gyermek Jézus előtt. A második megemlékezés Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyónál, végül a kánai menyegzőhöz kapcsolódó csodatétel.

A víz jelentősége

Vízkereszt központi eleme a víz megáldása és a házszentelés hagyománya. A hívek ilyenkor szenteltvizet vittek haza, amelyet otthonaik védelmére használtak és nagy becsben tartottak. A születendő gyermekek bölcsőit is ezzel locsolták, de az esküvők alkalmával is nagy szerepet játszott, és betegségek esetén is ittak belőle. A vízszentelés szertartása során gyakran folyókhoz, tavakhoz is kivonulnak. A megmaradt szenteltvizet a kútba öntötték, hogy az ne romoljon meg.