Nemcsak a kutyák hűségesek: 4 elképesztő eset, amikor az állat nem felejtette el az embert

Az állatvilágban a felismerés nem csupán az ösztönökről vagy az élelemforrás azonosításáról szól. Amikor egy ember és egy állat között valódi érzelmi kötelék alakul ki, az egy olyan stabil memórianyomot hoz létre, amely dacol az idővel és a távolsággal is. Ezt igazolják azok a megdöbbentő találkozások is, ahol a közös múlt egyetlen pillanat alatt kelt életre.
Sokszor hallani arról, hogy a kutyák és macskák felismerik gazdáikat, de a lovak emlékezőtehetsége is lenyűgöző. Russell Crowe a Gladiátor forgatása során hónapokon át dolgozott együtt egy George nevű lóval, akivel szoros munkakapcsolatba került. Közel tíz évvel később, a Robin Hood munkálatai alatt a színésznek feltűnt egy ismerős tekintet a lovak között. George volt az. Odament az állathoz, a tenyerét annak orrlyukaihoz emelte, és hagyta, hogy a ló megismerje az illatát.
Majd halkan azt súgta neki: "Emlékszel? Együtt nyertük meg az Oscart!" George ekkor halk nyerítéssel és fejmozdulattal jelezte a felismerést. Russell Crowe szerint - aki más állattal is mély érzelmi kapcsolatot ápolt - a ló reakciója egyértelmű megerősítés volt: George pontosan tudta, kivel áll szemben. Ez a történet rávilágít arra, hogy a lovak nemcsak a hangokat és szagokat, hanem az egyes emberekhez fűződő közös élményeket is képesek évtizedes távlatból előhívni.
A vadon élő ragadozók ragaszkodása talán még megdöbbentőbb, hiszen náluk a túlélési ösztönök általában felülírják a szociális emlékeket. Az 1960-as évek végén Anthony Bourke és John Rendall Londonban neveltek fel egy oroszlánkölyköt, Christiant, akit később Kenyában engedtek szabadon.
Egy évvel később a férfiak meglátogatták őt a vadonban, bár a szakértők figyelmeztették őket: az oroszlán már egy vad falka vezére, aki idegenként és veszélyforrásként tekinthet majd rájuk. A találkozás pillanata azonban világhírű lett: Christian, amint meglátta régi barátait, azonnal feléjük rohant, és a vállukra támaszkodva, szinte megölelve üdvözölte őket.
Damian Aspinall Angliában nevelte fel Kwibit, a nyugati síkvidéki gorillát, akit ötéves korában vittek vissza természetes élőhelyére, Gabonba. Öt esztendő telt el, mire Aspinall újra felkereste a területet.
Bár Kwibi ekkorra már kifejlett ezüsthátúként más emberekkel szemben rendkívül agresszíven védte a területét, korábbi nevelőjét azonnal megismerte. A folyóparton mély, elégedett morgással és hosszú öleléssel üdvözölte a férfit, igazolva, hogy a főemlősök memóriája évtizedes távlatban is megőrzi a pozitív érzelmi kötődéseket.
Craig Foster filmes esete egy dél-afrikai nőstény polippal azt bizonyítja, hogy az emlékezet nem csak az emlősök kiváltsága. Foster egy éven át naponta látogatta meg a vadon élő állatot, amely idővel megtanult bízni benne.
A polip felismerte a férfit a mozgása alapján, és aktívan kereste az érintését. Amikor a filmes rövidebb kihagyás után tért vissza, az állat azonnal előbújt rejtekéből. A történetről természetfilm is készült Tanítóm, a polip címmel, amely 2021-ben Oscar-díjat nyert. Ez a kapcsolat rávilágít arra, hogy a felismerési képesség és a szociális memória olyan fajoknál is jelen van, amelyeknél korábban ezt nem is feltételeztük.
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