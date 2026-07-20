Cooky: „A miénk egy egészen ritka, különleges kötelék”

Cooky rádiós műsorvezető szerint az apaság gyökeres fordulatot hoz minden férfi életébe, hiszen a gyermek születésével az addigi önközpontúságot felváltja az önzetlen gondoskodás.

Teljesen megváltozott az élete, amikor Cooky első gyereke megszületett, átformálta őt az apaság (Fotó: hot! magazin/Bánkúti Sándor)

Cooky két gyermek édesapja, sosem volt még ennél boldogabb

A műsorvezető őszintén bevallotta, mi az, amiben teljesen megváltozott az élete fiai miatt

Az interjúval Cooky és felesége életébe nyerhetünk egy kis bepillantást.

Cookyt fiai megváltoztatták

Amíg nincs gyermekünk, hajlamosak vagyunk csak magunkkal foglalkozni és olyan külsőségekre összpontosítani, mint a legújabb cipő vagy telefon. Az első gyermekem érkezése azonban mindent átírt: megszűnt az énközpontúság az életemben, és már nem az a fontos, hogy nekem mim van, hanem az, hogy az ő életük teljes legyen

– kezdte a hot!-nak Cooky.

Bár ragaszkodik a következetességhez, egyáltalán nem híve a vaskalapos szigornak.

„Valójában csak egy dolgot kérek tőlük: legyen rend. Ha játszanak, pakoljanak el maguk után, és a törölköző ne a földön landoljon, hanem a helyén. Az iskola mellett a sport is fontos nálunk. Kevin ráadásul nagyon tehetséges focista, a Ferencvárosban játszik. Mindig mondom neki, hogy ha ezt komolyan gondolja, akkor a legjobbak közé kell verekednie magát.”

Különleges kötelék van a rádiós műsorvezető és a fiúk között (Fotó: hot! magazin/cooky_hivatalos/Instagram)

Cooky fiait sosem kérné, hogy válasszanak

Cooky fiaival kialakított kapcsolatára rettenetesen büszke. Úgy érzi, valódi bizalom és mély szeretet van köztük.

„Talán furcsán hangzik, de a miénk egy egészen ritka, különleges kötelék. Együtt nevetünk, közösen hülyéskedünk, és szinte mindenhova magammal viszem őket. Nem vagyok szigorú, csak elvétve akad olyan pillanat, amikor mérges lennék rájuk” – mesélte.

Az apuka nem szereti mérlegre tenni, hogy a fiai hozzá vagy édesanyjukhoz, Cooky feleségéhez, Szécsi Debórához húznak-e jobban. Úgy gondolja, a gyerekek mindkét szülőhöz egészen másért kötődnek.