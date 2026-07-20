Cooky: „A miénk egy egészen ritka, különleges kötelék”

Cooky rádiós műsorvezető szerint az apaság gyökeres fordulatot hoz minden férfi életébe, hiszen a gyermek születésével az addigi önközpontúságot felváltja az önzetlen gondoskodás.
Amíg nincs gyermekünk, hajlamosak vagyunk csak magunkkal foglalkozni és olyan külsőségekre összpontosítani, mint a legújabb cipő vagy telefon. Az első gyermekem érkezése azonban mindent átírt: megszűnt az énközpontúság az életemben, és már nem az a fontos, hogy nekem mim van, hanem az, hogy az ő életük teljes legyen
Bár ragaszkodik a következetességhez, egyáltalán nem híve a vaskalapos szigornak.
„Valójában csak egy dolgot kérek tőlük: legyen rend. Ha játszanak, pakoljanak el maguk után, és a törölköző ne a földön landoljon, hanem a helyén. Az iskola mellett a sport is fontos nálunk. Kevin ráadásul nagyon tehetséges focista, a Ferencvárosban játszik. Mindig mondom neki, hogy ha ezt komolyan gondolja, akkor a legjobbak közé kell verekednie magát.”
Cooky fiaival kialakított kapcsolatára rettenetesen büszke. Úgy érzi, valódi bizalom és mély szeretet van köztük.
„Talán furcsán hangzik, de a miénk egy egészen ritka, különleges kötelék. Együtt nevetünk, közösen hülyéskedünk, és szinte mindenhova magammal viszem őket. Nem vagyok szigorú, csak elvétve akad olyan pillanat, amikor mérges lennék rájuk” – mesélte.
Az apuka nem szereti mérlegre tenni, hogy a fiai hozzá vagy édesanyjukhoz, Cooky feleségéhez, Szécsi Debórához húznak-e jobban. Úgy gondolja, a gyerekek mindkét szülőhöz egészen másért kötődnek.
Szerintem felesleges találgatni, hogy melyikünkhöz húznak jobban, mert ez nem egy verseny! Egyszerűen vannak időszakok, amikor hozzám jönnek oda többet, máskor pedig az anyukájukhoz. Debi nyilván különleges számukra, hisz ő hordta ki őket, de én soha nem akarnám, hogy válasszanak közülünk!
Nem is kérdés, hogy a gyerekek nemcsak külsőre, hanem belül is hűen hordozzák az édesapjuk örökmozgó karakterét.
„Hihetetlenül vidám, energiától duzzadó srácok. Le sem tagadhatnák, hogy tőlem örökölték a kiapadhatatlan életkedvet. Hozzám hasonlóan ők sem bírnak egy helyben ülni: imádnak állandóan úton lenni, pörögni, és szinte falják az új élményeket.”
Cooky fiai viselkedéséből azonnal lerí, milyen támogató családi fészek veszi körül őket.
A gyermek a szülő tükre. Hihetetlenül jó testvérek, nálunk nincsenek nagy csaták. Ha mégis akad egy-egy apróbb konfliktus, leülök velük, és emlékeztetem őket arra, hogy egy vérből valók, így vigyázniuk kell egymásra. Ennek meg is van a gyümölcse: reggelente, amikor felébrednek, az az első dolguk, hogy megölelik egymást
– mesélte az édesapa.
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