Személyiségteszt: gondolj egy állatra és kiderül, hogyan látnak mások

Ez a személyiségteszt rávilágít, hogyan látod önmagad és milyennek lát téged a környezeted, valamint azt is megmutatja, hogy milyen vagy valójában.

Gondolj egy állatra, és a személyiségtesztből kiderül, hogyan látnak téged mások / Fotó: Evgeniy Sagunov / Shutterstock

Személyiségteszt: most kiderül, milyen ember benyomását kelted

Kezdjük el. Hunyd be a szemed, gondolj egy állatra. Jegyezd meg.

Tegyük fel, hogy ez az állat nem létezik, gondolj egy másik állatra. Jegyzed meg, melyik volt az.

Ismét tegyük fel, hogy ez az állat sem létezik, gondolj egy harmadikra. Jegyzed meg, és most olvasd el az eredményeket.

1. Az első állat – ahogy akarod, hogy mások lássanak

A személyiségteszt szerint ez az állat azt jelképezi, amilyennek szeretnéd, hogy lássanak és amilyen benyomást akarsz kelteni magadról az emberekben.

Ha erős, nagy, vagy hatalmas állatot képzelsz el, az arra utal, hogy magabiztosnak, vezetőnek, tekintélyesnek szeretnél tűnni.

Ha kedves, békés vagy aranyos lény jelenik meg, akkor inkább barátságosnak, közvetlennek és szerethetőnek akarsz látszani.

Ha egzotikus vagy különleges állat ugrik be, az azt jelezheti, hogy szeretnél kitűnni a tömegből és megmutatni az egyediségedet.

2. A második állat – ahogy mások látnak

A személyiségteszt szerint ez az állat azt jelképezi, milyennek látnak valójában téged az emberek.

Ha az általad elképzelt állat nyugodt, békés, az azt mutatja, hogy az környezetedben egy nyugodt ember benyomását kelted.

Ha vad vagy mozgékony állat jut eszedbe, az azt jelzi, hogy tele vagy szenvedéllyel, és néha nehezen kontrollálod az érzelmeidet.

Ha sérülékeny állat jelenik meg, akkor valószínűleg érzékeny és empatikus embernek ismer a környezeted, aki sokszor inkább befelé él.

3. A harmadik állat – amilyen vagy valójában

A személyiségteszt szerint ez az állat vagy te nyersen, maszkok nélkül.

Figyeld meg, milyen érzés, amikor ezt az állatot elképzeled. Félelmetes? Fenséges? Nyugodt? Vad?

Ha szabadon mozgó, erős lény jelenik meg, az azt üzeni, hogy valójában szabad és ösztönös vagy, csak a hétköznapok korlátai tartanak vissza.

Ha bölcs, megfigyelő állatot látsz, akkor mélyen gondolkodó, intuitív személyiség rejlik benned.