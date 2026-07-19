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Ezért mosolyog ennyit Fehér Krisztián: Felvállalta gyönyörű szerelmét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fehér Krisztián
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 19. 10:00
szerelemfalunapOláh Szandra
Már nem titkolják tovább a boldogságukat, romantikus közös képekkel vállalták fel a kapcsolatukat. Fehér Krisztián és Oláh Szandra szerelme mellett a rajongókat az is izgatja, hogy a jövőben akár közös dallal is meglephetik a közönséget.
Nagy Milán
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Fehér Krisztián magánéletéről eddig alig lehetett hallani, most azonban ő maga adott okot a találgatások lezárására. Az X-Faktor győztese és Oláh Szandra, akit a Sztárban sztár leszek!-ben és az X-Faktorban is láthattunk remekelni, egy romantikus Instagram-bejegyzéssel közölték követőikkel, hogy egy párt alkotnak. Szemmel láthatóan kicsattannak a boldogságtól.

Fehér Krisztián végre szerelmes, Oláh Szandrával alkot egy párt.
Fehér Krisztián szerelme szintén nem ismeretlen számunkra, Oláh Szandra több tehetségkutatóban is megmutatta már magát (Fotó: Mw)

Fehér Krisztián Oláh Szandrával találta meg a boldogságot

A szerelmes fotók gyorsan bejárták a közösségi médiát, a kommentszekciót pedig elárasztották a gratulációk. A rajongók szerint sugárzik róluk az összhang, és sokan már most a zenei élet egyik legcukibb sztárpárjaként emlegetik őket. Kapcsolatukban bizony a zene sem szorul háttérbe. Szandra több fellépésre is elkíséri Krisztiánt, a színfalak mögött pedig mindenben támogatja szerelmét. Éppen ezért egyre többen találgatják, vajon a közös élet után a közös munka is következik-e. Bár hivatalos bejelentés még nem érkezett, sok rajongó reménykedik benne, hogy hamarosan egy közös dallal is meglepik a közönséget.

Nem szégyelli, hogy falunapozik

Fehér Krisztián számára egyébként sűrű a nyári szezon. Hétről hétre járja az országot, fellépéseiről pedig rendszeresen oszt meg videókat és képeket a közösségi oldalain. Egyik friss bejegyzésében egy olyan témát is érintett, amely időről időre vitát vált ki a zenészvilágban. 

Még mindig rombol a brigádunk. Ezért imádok falunapozni, szeretlek titeket! Köszönöm nektek, hogy ennyien eljöttetek, velem voltatok végig. Ígérem, nem hagylak titeket cserben

 – írta meghatottan. Krisztián többször is hangsúlyozta, hogy számára nem az számít, mekkora a színpad vagy hány ezren vannak a nézőtéren, hanem az, hogy olyan emberek előtt énekelhet, akik valóban kíváncsiak rá. Bár néhány hónappal ezelőtt gyakran láthattuk zavart állapotban a koncertjein, úgy tűnik, Oláh Szandra mellett nemcsak a boldogságot találta meg, hanem a szakmai elköteleződést is. A Gyere Kislány óriási sikere után pedig lehet, hogy egy közös dal hozza meg számára ismét a nagy robbanást.

 

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