„10 évvel a férjem halála után találtam rá egy kézzel írt levélre – Amikor megláttam, mi áll benne, sírógörcsöt kaptam”

Az özvegy azt gondolta, ennyi idő után már minden emléket százszor látott, ami férjére emlékeztetheti. Ám egy napon véletlenül bukkant a bontatlan borítékra a hétvégi nagytakarítás közben, amely tíz éven át egy doboz mélyén porosodott. Amit benne talált, arra nem volt felkészülve.

Az özvegy 10 évvel férje halála után találta meg a férfi szívszorító levelét.

Fotó: Rawpixel.com

Az özvegy megőrzött minden közös emléket.

Egy régi dobozban bontatlan borítékot talált.

A férje kézírása volt rajta.

Az üzenetet még a halála előtt írta.

A sorok teljesen összetörték.

Az özvegyasszony 10 év után találta meg elhunyt férje kézzel írt sorait

Egy özvegyasszony könnyekkel küzdve osztotta meg az interneten történetét, miután egy megrázó felfedezést tett több mint egy évtizeddel katonaként szolgált férje elvesztése után.

Régi levelek, fényképek, képeslapok és apró emléktárgyak sorakoztak dobozokban a padláson. A nő mindet jól ismerte. Ezek idézték fel benne szerelme arcát és közös emlékeiket.

Évek óta halogattam. Tudtam, hogy rengeteg emlék kerül majd elő...

A nő szeretett volna rendet rakni a házban, de fel volt készülve rá, hogy lelkileg megterhelő feladat vár rá.

A padláson több dobozt is talált, amelyekhez hosszú ideje nem nyúlt már hozzá. Az egyikben régi levelek, megsárgult fényképek és születésnapi képeslapok lapultak. Mind ismerős volt, kivéve egyet.

„Azonnal felismertem a kézírását” – a boríték elején mindössze két szó állt:

„Az én hercegnőmnek”

Tíz éven át bontatlanul hevert a többi személyes emlék között. A nő értetlenkedve konstatálta, hogy ez az egy darab ennyi ideig elkerülte a figyelmét.

„Talán elkeveredett a többi között. Eddig sosem láttam” – percekig csak nézte a férje kézírását.

A férfi katonaként dolgozott, ezért kapcsolatuk alatt gyakran hónapokat töltöttek távol egymástól. Ilyenkor levelekkel tartották a kapcsolatot.

„Több száz levelet írtunk egymásnak az évek során” – mesélte az özvegy. Ezt az egy darabot még sosem látta.

Fotó: Rawpixel.com

Az özvegy remegő kézzel bontotta fel a borítékot

Egy születésnapi üdvözlőlap lapult benne. A férje kézzel írt üzenete fogadta.

„Tudom, hogy még nincs születésnapod, de idén sem lehetek ott veled.”

Az özvegyasszony elmondta, hogy férje ezt még egy külföldi kiküldetés előtt írhatta. Korábban egy teljesen hétköznapi jelentést hordozott, hiszen hivatásából adódóan a férfinak gyakran távol kellett maradnia a nő születésnapján.