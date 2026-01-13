Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
„Nem lesz hűtlen az, aki továbblép” – Pszichológus tanácsai a randizáshoz özvegyként, bűntudat nélkül

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 09:45
Vajon illik, és mikor érdemes randiznia annak, aki elveszítette a párját? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk erről a sokakat érintő, mégis tabusított témáról, az özvegyek párkereséséről.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Párkeresés özvegyként? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a témában, amit hajlamosak vagyunk tabuként kezelni.  

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel az özvegyként randizás témában beszélgettünk.
„Nem lesz hűtlen az, aki továbblép” – Pszichológus tanácsai a randizáshoz özvegyként, bűntudat nélkül / Fotó:  TV2
  • Özvegyként is van jogod a boldogsághoz.
  • A pszichológus szerint, mielőtt randizni kezdesz, érdemes tisztázni mit is akarsz az új kapcsolattól.
  • Nincs konkrét időintervallum, aminek el kell telnie mielőtt újra randizni kezdesz.

Randizás özvegyként – dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus tanácsai

Nagyon sokan úgy érzik, mintha nem lenne szabad újra kapcsolódniuk. Mintha a külvilág megszólná, megbélyegezné őket azért, mert a párjuk halála után még mernek ismerkedni

 – magyarázza a szakember.

Mikor „szabad” újra randizni?

Az egyik leggyakoribb kérdés: mennyi időnek kell eltelnie a gyász után, mielőtt valaki újra nyit egy kapcsolat felé?

Nincs kőbe vésve, hogy ez fél év, egy év vagy akár 5. A fontos kérdés inkább az, hogy az özvegy fel tudja-e tenni magának őszintén: mit keres most? Társat? Biztonságot? Intim együttlétet? Vagy csak menekül az egyedüllét elől?

 – hangsúlyozz a szakértő.  

A tudatosság kulcsfontosságú: aki csak sodródik, könnyen újabb sérüléseket szerezhet – magának és a másik félnek is.

Titkolózás? Az csak ront a helyzeten

Sokan nemcsak a külvilág, hanem a saját gyerekeik előtt is titkolják, hogy ismerkedni kezdtek. A pszichológus szerint ez hatalmas hiba.

A titkolózás csak tovább erősíti a bűntudatot. Attól, hogy valaki randizik, nem rossz ember, és nem az elhunyt szülő helyére keres valakit. Egyszerűen kapcsolódni szeretne, ami természetes

– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.  

Az özvegy nem hűtlen, nem „cserél”, és nem árul el senkit. Egyszerűen élni akar tovább.  

Mikor mondjuk el az új partnernek, hogy özvegyek vagyunk?

A válasz meglepően egyszerű.

Ez nem titok. Ez az életem része. Nem a huszonharmadik randin kell előhúzni, és nem is kell külön bejelentést csinálni belőle

– mondja Dr. Makai. Az első beszélgetések során úgyis szóba kerül a múlt, a család, a gyerekek, az előző kapcsolatok. Az özvegység nem stigma – hanem tény. „Ha valaki ezért nem választ engem, akkor az a kapcsolat eleve nem működne.”

Egy özvegy férfi és egy hajadon nő randizik.
A párkeresés özvegyként sem kell, hogy stigma legyen, jogod van a boldogsághoz / Fotó: 123RF

„Versenyeznem kell egy halottal?”

Az özveggyel randizók egyik legnagyobb félelme, hogy sosem lehetnek elég jók. „Ez akkor jelenik meg, ha az özvegy még nincs túl a gyászon. Ha állandóan az elhunyt párjáról beszél, összehasonlít, idealizál, az a másik félben komoly szorongást kelthet” – magyarázza a szakpszichológus. Ez azonban nem az özvegység sajátja: ugyanez történik akkor is, ha valaki egy friss szakítás után túl korán kezd randizni.

Hol a határ?

Fontos szabály: nem elárasztani a másikat.

Az első randin nem terápiát tartunk. Ha valaki még annyira benne van a veszteségében, hogy szinte kizárólag erről tud beszélni, akkor érdemes tudatos határokat húznia, vagy inkább egyelőre nem ismerkednie, esetleg az ismerkedés mellett párhuzamosan terápiába járnia

– tanácsolja Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Ezért felejtsd el a mártír szerepet 

A szakember szerint az egyik legkárosabb gondolat az, hogy az özvegynek „örökre hűségesnek kell maradnia”.

Az elhunyt nem forog a sírjában attól, hogy a másik boldog akar lenni. A mártírság nem erény, hanem önmegtagadás. Aki elfojtja a kapcsolódás iránti vágyát, az saját magát rövidíti meg

– hívja fel a figyelmet a szakértő.

Az ember társas lény. Aki ezt elfogadja, annak nemcsak joga, hanem esélye is van arra, hogy újra boldog legyen – akár özvegyként is.  

