„Nem lesz hűtlen az, aki továbblép” – Pszichológus tanácsai a randizáshoz özvegyként, bűntudat nélkül

Párkeresés özvegyként? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a témában, amit hajlamosak vagyunk tabuként kezelni.
Nagyon sokan úgy érzik, mintha nem lenne szabad újra kapcsolódniuk. Mintha a külvilág megszólná, megbélyegezné őket azért, mert a párjuk halála után még mernek ismerkedni
– magyarázza a szakember.
Az egyik leggyakoribb kérdés: mennyi időnek kell eltelnie a gyász után, mielőtt valaki újra nyit egy kapcsolat felé?
Nincs kőbe vésve, hogy ez fél év, egy év vagy akár 5. A fontos kérdés inkább az, hogy az özvegy fel tudja-e tenni magának őszintén: mit keres most? Társat? Biztonságot? Intim együttlétet? Vagy csak menekül az egyedüllét elől?
– hangsúlyozz a szakértő.
A tudatosság kulcsfontosságú: aki csak sodródik, könnyen újabb sérüléseket szerezhet – magának és a másik félnek is.
Sokan nemcsak a külvilág, hanem a saját gyerekeik előtt is titkolják, hogy ismerkedni kezdtek. A pszichológus szerint ez hatalmas hiba.
A titkolózás csak tovább erősíti a bűntudatot. Attól, hogy valaki randizik, nem rossz ember, és nem az elhunyt szülő helyére keres valakit. Egyszerűen kapcsolódni szeretne, ami természetes
– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.
Az özvegy nem hűtlen, nem „cserél”, és nem árul el senkit. Egyszerűen élni akar tovább.
A válasz meglepően egyszerű.
Ez nem titok. Ez az életem része. Nem a huszonharmadik randin kell előhúzni, és nem is kell külön bejelentést csinálni belőle
– mondja Dr. Makai. Az első beszélgetések során úgyis szóba kerül a múlt, a család, a gyerekek, az előző kapcsolatok. Az özvegység nem stigma – hanem tény. „Ha valaki ezért nem választ engem, akkor az a kapcsolat eleve nem működne.”
Az özveggyel randizók egyik legnagyobb félelme, hogy sosem lehetnek elég jók. „Ez akkor jelenik meg, ha az özvegy még nincs túl a gyászon. Ha állandóan az elhunyt párjáról beszél, összehasonlít, idealizál, az a másik félben komoly szorongást kelthet” – magyarázza a szakpszichológus. Ez azonban nem az özvegység sajátja: ugyanez történik akkor is, ha valaki egy friss szakítás után túl korán kezd randizni.
Fontos szabály: nem elárasztani a másikat.
Az első randin nem terápiát tartunk. Ha valaki még annyira benne van a veszteségében, hogy szinte kizárólag erről tud beszélni, akkor érdemes tudatos határokat húznia, vagy inkább egyelőre nem ismerkednie, esetleg az ismerkedés mellett párhuzamosan terápiába járnia
– tanácsolja Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
A szakember szerint az egyik legkárosabb gondolat az, hogy az özvegynek „örökre hűségesnek kell maradnia”.
Az elhunyt nem forog a sírjában attól, hogy a másik boldog akar lenni. A mártírság nem erény, hanem önmegtagadás. Aki elfojtja a kapcsolódás iránti vágyát, az saját magát rövidíti meg
– hívja fel a figyelmet a szakértő.
Az ember társas lény. Aki ezt elfogadja, annak nemcsak joga, hanem esélye is van arra, hogy újra boldog legyen – akár özvegyként is.
