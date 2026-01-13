Párkeresés özvegyként? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a témában, amit hajlamosak vagyunk tabuként kezelni.

„Nem lesz hűtlen az, aki továbblép” – Pszichológus tanácsai a randizáshoz özvegyként, bűntudat nélkül / Fotó: TV2

Özvegyként is van jogod a boldogsághoz.

A pszichológus szerint, mielőtt randizni kezdesz, érdemes tisztázni mit is akarsz az új kapcsolattól.

Nincs konkrét időintervallum, aminek el kell telnie mielőtt újra randizni kezdesz.

Randizás özvegyként – dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus tanácsai

Nagyon sokan úgy érzik, mintha nem lenne szabad újra kapcsolódniuk. Mintha a külvilág megszólná, megbélyegezné őket azért, mert a párjuk halála után még mernek ismerkedni

– magyarázza a szakember.

Mikor „szabad” újra randizni?

Az egyik leggyakoribb kérdés: mennyi időnek kell eltelnie a gyász után, mielőtt valaki újra nyit egy kapcsolat felé?

Nincs kőbe vésve, hogy ez fél év, egy év vagy akár 5. A fontos kérdés inkább az, hogy az özvegy fel tudja-e tenni magának őszintén: mit keres most? Társat? Biztonságot? Intim együttlétet? Vagy csak menekül az egyedüllét elől?

– hangsúlyozz a szakértő.

A tudatosság kulcsfontosságú: aki csak sodródik, könnyen újabb sérüléseket szerezhet – magának és a másik félnek is.

Titkolózás? Az csak ront a helyzeten

Sokan nemcsak a külvilág, hanem a saját gyerekeik előtt is titkolják, hogy ismerkedni kezdtek. A pszichológus szerint ez hatalmas hiba.

A titkolózás csak tovább erősíti a bűntudatot. Attól, hogy valaki randizik, nem rossz ember, és nem az elhunyt szülő helyére keres valakit. Egyszerűen kapcsolódni szeretne, ami természetes

– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.

Az özvegy nem hűtlen, nem „cserél”, és nem árul el senkit. Egyszerűen élni akar tovább.

Mikor mondjuk el az új partnernek, hogy özvegyek vagyunk?

A válasz meglepően egyszerű.

Ez nem titok. Ez az életem része. Nem a huszonharmadik randin kell előhúzni, és nem is kell külön bejelentést csinálni belőle

– mondja Dr. Makai. Az első beszélgetések során úgyis szóba kerül a múlt, a család, a gyerekek, az előző kapcsolatok. Az özvegység nem stigma – hanem tény. „Ha valaki ezért nem választ engem, akkor az a kapcsolat eleve nem működne.”