Mindenki átmegy rajta, de nem mindegy, mennyi ideig tart – Így reagál a tested az elhúzódó gyász folyamatára

A gyász az élet természetes része, mindannyian elveszítünk valakit, aki fontos számunkra. A kétségbeesés, a fájdalom és az üresség érzése ilyenkor elkerülhetetlenek, amik jobb esetben idővel enyhülnek. Azonban a gyászidőszak el is húzódhat, ami nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is nagyon megterhelő. Cikkünkben ezért felfedjük, hogy a szakértők szerint, hogyan hat ránk az érzelmi mélypont.

A mély gyász egészségünkre gyakorolt negatív hatása

A gyász egy elkerülhetetlen életesemény, ami a szakértők szerint borzalmas következményekkel járhat. Egy új kutatás ugyanis kimutatta, hogy a nagyon intenzíven megélt, mély gyász korai halálhoz vezethet.

A dán tanulmány a gyász és a korai halál közötti kapcsolatot vizsgálta, amelyben közel 2000 gyászoló hozzátartozó vett részt, akiknek az átlagéletkora 62 év volt. Az alanyoknak egy 13 fokú skálán kellett megjelölniük, hogy milyen intenzíven élték meg a fájdalmas időszakot.

Megdöbbentő eredmények születtek

A kutatás eredményei alátámasztották, hogy azok, akiknél elhúzódott a gyász időtartama, megnövekedett a korai halál kockázata, ennek pontos okára azonban még nem derült fényt.

Korábban már találtunk összefüggést a magas gyásztüneti szint és a szív- és érrendszeri betegségek, a mentális egészségügyi problémák, sőt az öngyilkosság magasabb aránya között

– magyarázta a tanulmány vezetője, Dr. Mette Kjærgaard Nielsen a Medical Expressnek. A kutatásból az is kiderült, hogy azok a hozzátartozók, akik a legintenzívebben élték meg a gyászt, már szerettük elvesztése előtt küzdöttek mentális problémákkal.

A tanulmány során a tudósok 5 gyászidőszakot különítettek el egymástól, amiből a legintenzívebb gyásztüneteket produkálók csoportja, a résztvevők 6 százaléka volt a legjobban kitéve az egészségügyi kockázatnak.

Mi az a megtört szív szindróma?

A megtört szív szindróma a szív átmeneti betegsége, amely súlyos stresszhelyzet hatására alakul ki, mint például egy szerettünk elvesztése. Ez a szív egy részének megnagyobbodásához vezet, ami miatt a szerv nehezen tudja pumpálni a vért. A szakértők úgy vélik, hogy a megtört szív szindróma ugyanolyan életveszélyes szövődményekkel járhat, mint egy szívroham.

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a megtört szív szindrómáról:

