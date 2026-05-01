Megtörte a csendet az özvegy, aki fiát és férjét is elvesztette a Titan-tengeralattjáró tragédiában

Egy özvegy, akinek a férje és a fia a Titan tengeralattjárón tartózkodtak, amikor az felrobbant, brutális állításokat osztott meg a balesettel kapcsolatban.

Megszólalt az özvegy a Titan-tengeralattjáró tragédiáról Fotó: AFP

Christine Dawood nemrég egy interjújában elmesélte, milyen szörnyű állapotban voltak családja holttestei, amikor állítólag visszaadták neki temetésre. Férje, a 48 éves Shahzada és 19 éves fia, Suleman Dawood összezúzódtak, amikor a tengeralattjáró 2023. június 18-án felrobbant, miközben a Titanic roncsát vizsgálta. Mindössze 500 méterrel a híres hajó felett voltak, amikor bekövetkezett a tragédia, amely világszerte címlapokra került.

Christine elárulta, hogy kezdetben ő maga is a tengeralattjáróra készült, mielőtt 250 000 dolláros jegyét a fiának adta volna. Ekkor még sejtése sem volt, hogy 9 hónappal később kapja meg szerettei holttestét - vagyis, ami megmaradt belőlük.

Nos, amikor holttestekről beszélek, a megmaradt latyakra gondolok. Két kis dobozban érkeztek, mint a cipősdobozok.

- mondta az özvegy.

Azt állította, hogy a pépszerű anyagot az amerikai parti őrség nyomozói által a tengerfenékről kigyűjtött, majd DNS-vizsgálattal elkülönített maradványok alkották. „Nem sokat találtak. Van egy nagy halom, amit nem tudnak szétválasztani, csupa kevert DNS, és megkérdezték, hogy kérek-e abból is” - tette hozzá Christine.

A nyomozók azt mondták Christine-nek, hogy az óceán fenekén talált törmelék összhangban van azzal, amit a nyomozók katasztrofális implóziónak, az az befelé irányuló összeomlásnak minősítettek.

A nő első reakciója, talán meglepő módon, a megkönnyebbülés volt. „Az első gondolatom az volt, hála Istennek. Amikor azt mondták, hogy katasztrofális, tudtam, hogy Shahzada és Suleman nem is tudott róla. Az egyik pillanatban még ott voltak, a következőben már nem.”

Annyira fontos volt tudni, hogy nem szenvedtek. Elmentek, de az, ahogyan elmentek, valahogy megkönnyíti a dolgot

– tette hozzá.

A gyászt nehéz volt feldolgozni, szerencsére a kanadai parti őrség egyik tagja segített neki, aki nagyszerű tanácsot adott neki.

Egy nagyon tapasztalt, szőke hajú nő, akinek a nevét elfelejtettem, a legjobb tanácsot adta nekem, amit valaha kaptam: "Az utólagos bölcsesség nem segít, ezért ne ess bele ebbe a csapdába. Csak azért, mert most már tudod... korábban nem tudtad."



- mondta az özvegy, hozzátette, hogy Suleman menni akart, ő pedig boldogan adta át a helyét, ezen pedig már nem tud változtatni.