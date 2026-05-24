„A sógornőm darabjaira szakította a családunkat: a hűtlensége miatt kitagadtak a saját otthonomból”

A fiatalabb testvér a saját szemével nézte végig, ahogy megcsalják a bátyját

A férfi később úgy érezte, hogy forog vele a világ, ezért egy egészségügyi sétát tett a hotel kertjében. Ekkor látta meg, hogy a sógornője éppen az egyik férfi oldalán borozgat egy rejtett zugban. Később felálltak, majd sétálni kezdtek a tengerpart felé.

„Gyanús volt az egész dolog nekem, ezért utánuk eredtem. A parton aztán beigazolódott a legnagyobb félelmem: megcsókolták, majd levetkőztették egymást. Közben a bátyám fent az igazak álmát aludta szobájában. Még csak nem is sejtette, mi történik a háta mögött… Azonnal felrohantam hozzá” – írta az aggódó testvér.

Az álmából felriasztott testvér azonban nem hitt az öccsének. Lassan feltápászkodott az ágyából, majd lesétált a medencéhez: Megtalálták a hűtlen nőt, aki már felöltözve, a koktélját szürcsölte egy nagyobb társaságban.

„Teljesen ledermedtem. A sógornőm ott ült, és úgy mosolygott, mintha semmi nem történt volna. A bátyám azt mondta nekem, hogy majd holnap megbeszéljük, és visszament lefeküdni. Másnap szembesítettem a nőt azzal, amit láttam: saját hűtlenségével, és kértem, hogy azonnal valljon színt a bátyámnak. Ő azonban mindent letagadott, és azt állította, hogy este felöntöttem a garatra, annyira ittas voltam, hogy valószínűleg hallucináltam vagy lázálmom volt, mert ő egy asztaltársaságnál ült egész este. A testvérem természetesen az ő szavának hitt” – a férfi elmondta, hogy a legrosszabb mégiscsak ezután következett.

A sógornő elintézte, hogy a férje többet ne álljon szóba a testvérével

„Teljesen ellenem fordította a testvéremet" – a férfi már ekkor nagyon kétségbeesett.

Fotó: Prostock-studio / shutterstock

A nő véget vetett a nyaralásnak, a testvérek viszonya pedig hűvösebb lett, mint valaha. Az idősebb testvér többet nem kereste az öccsét, és a telefont sem vette fel neki. Sőt, az igazi hidegzuhany csak hónapokkal később, karácsonykor érte a meggyanúsított férfit.

„Éppen pakoltam a cuccomat, hogy csatlakozzak a szüleimhez a nagy családi karácsonyozásra, amikor felhívott édesapám, hogy jobb lenne, ha kihagynám az ünnepeket. Miután megkérdeztem, hogy mégis miért, azt mondta, hogy a sógornőm elmondta neki, hogy tévképzeteim vannak, és megpróbáltam kitúrni őt a családból. Kijelentette, hogy ha én megjelenek, akkor ő az unokákkal inkább otthon marad. Még a saját szüleim is inkább ennek a csalfa nőnek hittek. A telefonhívásunkból természetesen hatalmas családi perpatvar kerekedett, aminek a végén apám közölte velem, hogy nem látnak többet szívesen a házukban. Elvesztettem az egész családomat az őszinteségem miatt. Nem tudom, mit kellene most tennem” – zárta szomorúan történetét a férfi annak reményében, hogy az olvasók között akad valaki, aki hasznos tanáccsal szolgálhat számára.