„Kamuprofillal teszteltem a húgom vőlegényét az esküvő előtt: amit írt, mindent megváltoztatott”

Egy fiatal nőnek rossz megérzései voltak húga kedvesével kapcsolatban, ezért drasztikus lépésre szánta el magát. Egy kamuprofilt készített, hogy kiderítse az igazat, de ami kiderült az üzenetekből, az az egész családot felforgatta.
A nő kezdetben csak azt érezte, valami nem stimmel a vőlegénnyel.
„Mindenki imádta. Vicces volt, sármos, a család igazi kiskedvence” – mesélte a nő a húga vőlegényéről. Mégis gyanús lett számára. Egy idő után észrevette, hogy a férfi hosszú pillantásokat vet rá, késő esti, de ártatlannak tűnő üzenetekkel bombázza. Sokáig próbálta elhessegetni a negatív benyomásokat, hiszen nem akarta tönkretenni húga boldogságát egy egyszerű intuíció miatt, aminek talán semmi jelentősége, de a férfi nem tágított.
Üzenetet küldött a nőnek, amelyben titkos találkozóra hívta. A nő tudta, ha szembesíti, tagadni fog. Ezért más módszert választott: létrehozott egy kamuprofilt.
Kerestem egy lányt, aki biztosan az esete lehet
Nem kellett sok idő, a férfi azonnal visszakövette a közösségi médián, és pár laza interakció után kezdeményezett is.
„Ő írt rám először” – írta a nő.
A beszélgetések gyorsan átléptek egy határt, amelyet egy foglalt pasinak nem szabadna. Online flört, kétértelmű üzenetek, majd egyre bátrabb, konkrét ajánlatok.
„Azt írta, boldogtalan a kapcsolatában, és hogy találkozni akar” – a nő pedig minden üzenetet lementett. Napokig vívódott, mit tegyen. Tudta, hogy ezzel mindent felborít.
Végül megmutatta az üzeneteket, de a húga először nem hitt neki.
Végül végignézte a képernyőfotókat, majd teljesen összeomlott.
A menyasszony a férfi elé állt a bizonyítékokkal, de az azonnal tagadott. Azt állította, hogy feltörték a fiókját. Amikor azonban a párja száját elhagyta a kamuprofil felhasználóneve, minden világossá vált:
„Teljesen lesápadt. Hirtelen nem tudott több kifogással előállni.”
A férfi beismerte, hogy üzenetben flörtölt egy nővel a menyasszony háta mögött. Azt állította, kizárólag a kíváncsiság hajtotta, és sosem tette volna meg a leírtakat, de már senki sem hitt neki.
A történet azonban az egész családot megviselte. A hűtlen vőlegény dühös üzenetekkel bombázta a nővért, őt hibáztatva. A húg elköltözött. Átverve érezte magát, és bár hálás volt azért, hogy fény derült az igazságra, a fájdalom ott volt a szemében.
„Mintha én hoztam volna rá ezt az egészet” – a nő teljesen elkeseredett. Azóta is őrlődik, és az internetezőket kérdezte, jól tette-e, amit tett. Csak egy dologban biztos:
Ha nem lépem meg, a húgom hozzáment volna egy férfihoz, aki már az esküvő előtt megcsalta.
