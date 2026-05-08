„Kamuprofillal teszteltem a húgom vőlegényét az esküvő előtt: amit írt, mindent megváltoztatott”

Egy fiatal nőnek rossz megérzései voltak húga kedvesével kapcsolatban, ezért drasztikus lépésre szánta el magát. Egy kamuprofilt készített, hogy kiderítse az igazat, de ami kiderült az üzenetekből, az az egész családot felforgatta.

Egy kamuprofillal húzta csőbe a csalfa vőlegényt egy nő

A nőnek már a kezdetektől kétes érzései voltak a vőlegénnyel szemben.

A férfi furcsán viselkedett, amikor a menyasszony nem volt velük.

Egy kamuprofilt hozott létre, hogy tesztelje.

Honnan jött a kamuprofil ötlete?

A nő kezdetben csak azt érezte, valami nem stimmel a vőlegénnyel.

„Mindenki imádta. Vicces volt, sármos, a család igazi kiskedvence” – mesélte a nő a húga vőlegényéről. Mégis gyanús lett számára. Egy idő után észrevette, hogy a férfi hosszú pillantásokat vet rá, késő esti, de ártatlannak tűnő üzenetekkel bombázza. Sokáig próbálta elhessegetni a negatív benyomásokat, hiszen nem akarta tönkretenni húga boldogságát egy egyszerű intuíció miatt, aminek talán semmi jelentősége, de a férfi nem tágított.

Üzenetet küldött a nőnek, amelyben titkos találkozóra hívta. A nő tudta, ha szembesíti, tagadni fog. Ezért más módszert választott: létrehozott egy kamuprofilt.

Kerestem egy lányt, aki biztosan az esete lehet

Nem kellett sok idő, a férfi azonnal visszakövette a közösségi médián, és pár laza interakció után kezdeményezett is.

„Ő írt rám először” – írta a nő.

A beszélgetések gyorsan átléptek egy határt, amelyet egy foglalt pasinak nem szabadna. Online flört, kétértelmű üzenetek, majd egyre bátrabb, konkrét ajánlatok.

„Azt írta, boldogtalan a kapcsolatában, és hogy találkozni akar” – a nő pedig minden üzenetet lementett. Napokig vívódott, mit tegyen. Tudta, hogy ezzel mindent felborít.

Végül megmutatta az üzeneteket, de a húga először nem hitt neki.

„Azt mondta, biztosan manipuláltam a beszélgetésekről készült képeket” – írta a nő

Végül végignézte a képernyőfotókat, majd teljesen összeomlott.

A szembesítés megtörtént

A menyasszony a férfi elé állt a bizonyítékokkal, de az azonnal tagadott. Azt állította, hogy feltörték a fiókját. Amikor azonban a párja száját elhagyta a kamuprofil felhasználóneve, minden világossá vált:

„Teljesen lesápadt. Hirtelen nem tudott több kifogással előállni.”