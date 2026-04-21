Pár hónap alatt 15 ezer fogyott ebből a telefonból itthon

Az érintőképernyős okostelefonok már közel húsz éve uralják a mobiltelefonos piacot, de még mindig vannak olyanok, akik nosztalgiával gondolnak vissza a nyomógombos elődökre. Különösen azoknak hiányoznak ezek a készülékek, akiknek munkájuk során elengedhetetlen egy olyan mobilkészülék, amely rendkívül szívós és nem merül le egy fél nap alatt, kibír akár egy 12+ órás munkanapot folyamatos használat és extrém körülmények mellett is.

Ahelyett, hogy a sokszor szabadtéren, kemény fizikai munkát végző dolgozói réteg párhuzamosan használna egy okos és egy „buta” telefont a biztonság kedvéért, ma már ők is haladhatnak a korral, és választhatnak egy olyan megfizethető készüléket, amellyel nem kell kompromisszumokat kötniük. A Honor Magic 8 Lite kiválóan egyesíti az ellenálló kialakítást és a modern funkciókat, ráadásul még a dizájn szintjén sincs szükség megalkuvásra, hiszen a készülék elegáns külleme egy nagyon is strapabíró telefont rejt magában.

Az ácsok, tetőfedők és festők munkaköréből adódóan életszerű a példa, hogy az értékes okoskészülék hirtelen lepottyan és nagyot koppanva súlyosan károsodik vagy annyira összetörik, hogy azonnal használhatatlanná válik. Ezzel szemben a Honor telefonja bármilyen plusz védelem, azaz például telefontok és képernyővédő fólia használata nélkül, 2,5 méteres magasságból kemény felületre érkezve is sértetlen maradhat.

Mindez a Honor Ultra-Bounce technológiának köszönhető, mely úgy működik, hogy egy speciális, terhelés hatására a képernyő alatt megkeményedő folyadék elnyeli az ütés erejét.

A gazdálkodóknak, akik növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel foglalkoznak rendszeresen kihívást jelent az a nagy mennyiségű por vagy homok, amelytől a rések könnyen eltömődnek a telefonokban, és amitől a hagyományos okoseszközök viszonylag gyorsan tropára mennek. Ez a probléma viszont nem áll fenn a Honor Magic 8 Lite esetében, hiszen az IP68, IP69 és IP69K védelem biztosítja, hogy a szemcsék még a résekbe jutva se okozzanak maradandó károsodást. A Honor telefonjának nincs félnivalója a víztől sem, a készülék fél óráig is ép marad másfél méter mély vízbe merülve, és a kijelzője gond nélkül használható esőben vagy kesztyűben is.