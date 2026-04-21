Pár hónap alatt 15 ezer fogyott ebből a telefonból itthon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 14:53 / FRISSÍTÉS: 2026. április 21. 14:56
A Honor Magic 8 Lite strapabíró, a strapatelefonok bumfordisága nélkül, és bírja szuflával, a butatelefonok butaságaitól mentesen. Pár hónap alatt 15 ezer darab fogyott belőle a magyar piacon.

Az érintőképernyős okostelefonok már közel húsz éve uralják a mobiltelefonos piacot, de még mindig vannak olyanok, akik nosztalgiával gondolnak vissza a nyomógombos elődökre. Különösen azoknak hiányoznak ezek a készülékek, akiknek munkájuk során elengedhetetlen egy olyan mobilkészülék, amely rendkívül szívós és nem merül le egy fél nap alatt, kibír akár egy 12+ órás munkanapot folyamatos használat és extrém körülmények mellett is.

Ahelyett, hogy a sokszor szabadtéren, kemény fizikai munkát végző dolgozói réteg párhuzamosan használna egy okos és egy „buta” telefont a biztonság kedvéért, ma már ők is haladhatnak a korral, és választhatnak egy olyan megfizethető készüléket, amellyel nem kell kompromisszumokat kötniük. A Honor Magic 8 Lite kiválóan egyesíti az ellenálló kialakítást és a modern funkciókat, ráadásul még a dizájn szintjén sincs szükség megalkuvásra, hiszen a készülék elegáns külleme egy nagyon is strapabíró telefont rejt magában.

A készülék elegáns külleme egy nagyon is strapabíró telefont rejt magában - forrás: Honor

Az ácsok, tetőfedők és festők munkaköréből adódóan életszerű a példa, hogy az értékes okoskészülék hirtelen lepottyan és nagyot koppanva súlyosan károsodik vagy annyira összetörik, hogy azonnal használhatatlanná válik. Ezzel szemben a Honor telefonja bármilyen plusz védelem, azaz például telefontok és képernyővédő fólia használata nélkül, 2,5 méteres magasságból kemény felületre érkezve is sértetlen maradhat. 

Mindez a Honor Ultra-Bounce technológiának köszönhető, mely úgy működik, hogy egy speciális, terhelés hatására a képernyő alatt megkeményedő folyadék elnyeli az ütés erejét.

A gazdálkodóknak, akik növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel foglalkoznak rendszeresen kihívást jelent az a nagy mennyiségű por vagy homok, amelytől a rések könnyen eltömődnek a telefonokban, és amitől a hagyományos okoseszközök viszonylag gyorsan tropára mennek. Ez a probléma viszont nem áll fenn a Honor Magic 8 Lite esetében, hiszen az IP68, IP69 és IP69K védelem biztosítja, hogy a szemcsék még a résekbe jutva se okozzanak maradandó károsodást. A Honor telefonjának nincs félnivalója a víztől sem, a készülék fél óráig is ép marad másfél méter mély vízbe merülve, és a kijelzője gond nélkül használható esőben vagy kesztyűben is.

A telefonok szempontjából az extrém hőmérséklet egészen mást jelenthet, mint a szabadban dolgozó tulajdonosaiknak. Míg például a hőmérő nyáron a legmelegebb órákban 35 °C foknál általában nem kúszik feljebb, addig egy napon hagyott telefon akár 50–70 °C fokra is felhevülhet, ami jóval több, mint amit egy átlag készülék hosszútávon elvisel. A Honor Magic 8 Lite erre az esetre is be van biztosítva, ugyanis 85 fokig tolerálja a hőt, míg az extrém hidegben -30 °C fok az az alsó határ, ahol még nem jelentkezik probléma a működésében.

A Honor telefonjának nincs félnivalója a víztől sem - forrás: Honor

A másik legfontosabb tulajdonsága a Magic 8 Lite-nak, mely a hosszú órákig dolgozók számára elengedhetetlen, az a rendkívüli üzemidő. A Honor telefonja 7500 milliamperórás akkumulátorával akár 3 napig is elvan töltés nélkül, de intenzív használat mellett is simán teljesíti a 2 napot. Ez felüdülés lehet azoknak, akik egy hosszú és fárasztó munkanap után elfelejtik töltőre tenni a készüléket, hiszen reggel sem kell pánikolniuk, hogy az az éjszaka során csutkára merül. Ráadásul a telefon 66 W-os gyorstöltést is támogatja, így percek alatt pumpálható a funkcionáláshoz szükséges mennyiségű energia a készülékbe. Mindezek mellett azonban a telefon teljesítménye miatt sem kell aggódnia a felhasználóknak, mivel a Snapdragon 6 Gen 4 processzor energiahatékony módon éri el a zökkenőmentes működést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
