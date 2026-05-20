Életfogytiglanra ítélték a szökésben lévő mezőméhesi gyilkost

A maszol.ro írja, hogy a Maros megyei bíróság kedden életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte távollétében a szökésben levő Emil Gânj-t, aki baltával megölte 23 éves volt élettársát, majd a nyomok eltüntetése érdekében felgyújtotta a házát tavaly július 8-án – a gyilkos azóta szökésben van.
A portál azt is közölte, hogy előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság, rongálás, holttest meggyalázása, lakásbetörés és a védelmi rendeletben előírt intézkedések megsértése miatt októberben vádat emeltek a 37 éves, rendkívül veszélyesnek és erőszakosnak tartott Emil Gânj ellen – az elkövetőt korábban elítélték egy férfi meggyilkolásáért.
A hatóságok 5 ezer euró jutalmat ajánlottak fel olyan információkért, amik Emil Gânj elfogásához vezethetnek.
