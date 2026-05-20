„Ha meghalok, Zolit fogom elsőre felhívni” – Scherer Péter szívfacsaró üzenete Mucsi Zoltánnak

Scherer Péter halála mindenkit lesújtott. Kollégái teljesen megtörtek, amikor először meghallották a tragikus hírt. Pepe korábban elismerte, hogy egészsége miatt háttérbe szorult a színészkedés. „Tavasszal nem voltam igazán jól. Hogy is szokták ezt mondani? Volt egy epizódom” – nyilatkozta 2024-ben a Nők Lapjának. Ám Kadarkai Endre műsorában még nagy mosollyal az arcán vallott a halálról.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán barátsága irigylésre méltó volt, mindenki számára (Fotó: Kállai Márton)

Scherer Péter üzenete korábban mosolyt, most inkább könnyeket hoz ki az emberekből

Mucsi Zoltán és Scherer Péter barátságán egy generáció nőtt már fel, ám ez a kapcsolat nem csak a színpadon vagy a filmvásznakon volt jelen.

Azt gondolom, hogy ha olyan helyzetbe kerülnék, akkor Pepe azok között lenne, akit felhívnék és bátran keresnék. Szerencsére nem volt ilyen helyzet. Remélem, hogy ennyire kegyes lesz hozzám a sors, hogy nem is lesz. Viszont, ha úgy alakul, akkor abba a szűk körbe tartozik, akik tudom, hogy mindent megtesznek, hogy segítsenek

– mondta Kadarkai Endrének Mucsi Zoltán.

Scherer Péter, szokásához híven, nem hagyhatta, hogy túl komoly legyen a beszélgetés és poénosan kontrázott barátja mondataira. Ám ez a mondat tegnap új értelmet nyert.

Ha meghalok, Zolit fogom elsőre felhívni. Úgy érzem, hogy ez rá tartozik

– tette hozzá Scherer Péter.

Scherer Péter meghalt, de emléke örök! Halála előtt még elcsukló hangon mesélt barátságáról Mucsi Zoltánnal (Fotó: Fülöp Ildikó)

A barátság, ami örökre szól

Az utóbbi időben, magánemberként nem töltünk sok időt együtt. Viszont nekem, ahhoz nem kell találkoznom Zolival, hogy tudjam, hogy van nekem. Úgy vesszük fel a fonalat, mint ha tegnap tettük volna le. Szerintem nekünk ez történt a barátságunkkal

– árulta el könnyeivel küszködve Pepe. Mucsi Zoltán is elérzékenyült Péter mondatain. „Ezt utálom benne” – tette hozzá hatalmas mosollyal Pepe örök barátja.

Mucsi Zoltán sokkal több volt, mint egy kolléga. Egy olyan barát volt, aki mindent tudott Scherer Péterről. Ezért szívszorító, amit halála után írt közösségi oldalán a színészlegenda.

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!

– fogalmazta meg Scherer Péter halála után üzenetét Mucsi Zoltán.