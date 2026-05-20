Meseszép helyen, barátnőjével piheni ki a szezon fáradalmait a magyar válogatott focista

Hiába tett meg mindent a Loki azért, hogy megkaparintsa a bronzérmet az NB I-ben, ez nem sikerült, viszont a 4. helyezéssel is a Konferencialigában rajtolhatnak a hajdúságiak. Szűcs Tamás a Borsnak fejezte ki a bánatát, egyszersmind az örömét.

A harmadik helytől való búcsúnk akkor vált véglegessé számomra, amikor május harmadikán Pakson 5-2–re kikaptunk tőlük. Ennek okait is megbeszéltem Sergio Navarro mesterrel az évzáró banketten, ahol köszönetet mondtam neki a nekem nyújtott segítségéért. Az a fajta edző volt, aki megtalálta a hangnemet a játékosaival. Ami engem illet, nemcsak a tökéletes pozíciómra vezetett rá, hanem a játék megfelelő szintű olvasására is. Azt mondta, bármi is történt, bármikor hívjam fel új csapatánál, ha valamiféle gondom lesz vagy annak szükségét érzem

– nyilatkozta lapunknak Szűcs Tamás. Azt még ő sem tudja, hogy ki irányítja tovább a debreceni futballcsapatot, míg a saját jövőjéről is sejtelmesen fogalmazott. Meglehet, igent mond valamelyik külföldi ajánlatra, de legalább annyira elképzelhető, hogy marad Debrecenben.

Bár a hazai sajtó azt híreszteli, hogy Genovába írok alá, ezt hadd ne kommentáljam. Arra roppant büszke vagyok, hogy az idei bajnokság legjobb játékosának választottak meg a Loki-szurkolók, arra még inkább, hogy május huszonhatodikán ismét a Telkiben lévő edzőtáborban kell jelentkeztem a finnek és kazahsztániak elleni júniusi előkészületi találkozók miatt. Addig mód nyílik arra, hogy a barátnőmmel Marbellán pihenjek öt napot, mert mindketten kedveljük a napsütést

– tette hozzá Szűcs Tamás.