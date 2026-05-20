Retró zenei kvíz: mennyit tudsz a ma 80 éves Cherről, az ikonról, a popzene istennőjéről?

Cher elbűvölő, vakmerő és utánozhatatlan, aki már egészen fiatalon, 18 éves korában a reflektorfénybe került, és azóta gyakorlatilag megállás nélkül a szórakoztatóipar egyik meghatározó alakja maradt. A hatvanas években hippi hangulatú popelőadóként robbant be a köztudatba, ám karrierjének egyik legnagyobb ereje mindig is a folyamatos megújulás volt. Hinnéd, hogy ezen a napon, május 20-án ünnepli 80. születésnapját? Mi pedig ennek apropóján egy szórakoztató retró kvízzel köszöntjük a pop koronázatlan királynőjét, amelyben próbára teheted, mennyit tudsz az énekesnőről.

Nagy zenei retró kvíz: mennyit tudsz a kétszeres Oscar- és Grammy-díjas Cherről?

Cher (teljes nevén: Cherilyn Sarkisian LaPiere Bono Allman) 1946. május 20-án született a kaliforniai El Centróban. Az örmény és cseroki gyökerekkel rendelkező amerikai énekesnő és színésznő évtizedeken át képes volt folyamatosan megújulni, miközben generációk kedvencévé vált. Az évek során magabiztosan mozgott a diszkó világában, meghódította a lírai balladák műfaját, később pedig az elektronikus zene területén is maradandót alkotott.

Zenei pályáját számos emlékezetes sláger fémjelzi, ezek közül a Believe nem csupán a kilencvenes évek egyik meghatározó dala lett, hanem a poptörténelem egyik legismertebb női előadásává is vált. A dal nemcsak a slágerlistákat hódította meg, hanem új korszakot is nyitott a modern popzenében.

Cher a zene mellett a filmvásznon is bizonyított. Színésznőként is komoly elismeréseket gyűjtött be: Oscar-díjat nyert a legjobb női főszereplő kategóriában, emellett több Golden Globe-díjjal és más rangos szakmai elismeréssel is jutalmazták. Cher így azon kevés művészek közé tartozik, akik egyszerre tudtak kiemelkedő sikereket elérni a zeneiparban és Hollywoodban is filmszínésznőként.

Ha te is rajongsz az örökifjú díváért, ezt a retró kvízt nem hagyhatod ki. Tedd próbára magad legújabb retró kvízünkben Cher döbbenetesen kerek születésnapja alkalmából!