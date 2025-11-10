Veszélyben lehetsz, ha ilyen telefonod van! Figyelmeztetést adtak ki az Android készülékekre

Figyelmeztetést adtak ki minden Android okostelefon felhasználónak az összecsukható okostelefonok elterjedése miatt. A Honor, a Samsung és a Google legújabb termékei mind javítottak ezeknek a futurisztikus telefonkészülékeknek a sajátosságain, használhatóságán és tartósságán. Nem is csoda, hogy már egyre vékonyabbak, könnyebbek és nagy képernyőt kínálnak kinyitva.

Az Android összecsukható telefonok veszélyben vannak Fotó: Forrás: Freepik.com

Android összecsukható telefonok

Már régóta elterjedt az Androidnak az összecsukható Flip szériás telefonkészüléke, de nem rég minden eddigin túltettek: kifejlesztették és bemutatták a háromfele nyitható készüléküket, amely egy hatalmas tabletszerű kijelzőt fed fel teljesen kinyitva.

Azt is gyanítják, hogy az Apple jövőre piacra dobhatja az első összecsukható iPhone-ját, ha ez igaz lenne még inkább megemelkedne a kereslet az ilyen típusú készülékekre. Így nagyon úgy tűnik megmaradnak az ilyen típusú készülékek, de komoly figyelmeztetést adtak ki a vásárlásukkal kapcsolatban.

A SellCell csere-alkatrész oldala szerint egyes összecsukható telefonok sokkal gyorsabban veszíthetik el az eladási értéküket, mint a hagyományos okostelefonok. Valójában a SellCell úgy számolja, hogy az összecsukható telefonok akár 15,4 százalékkal is többet veszíthetnek értékükből a megjelenésüket követő első hat hónapban.

„Átlagosan a hajtogatható eszközök hat hónapon belül értékük körülbelül 62,3%-át veszítik el, míg a hagyományos csúcsmodellek esetében ez az arány 49,8%, ami jelentős, 12,5%-os különbséget jelent a rövid távú értékmegtartás terén. 18 hónap elteltével az összecsukható készülékek értéke általában 71,1%-kal csökken, míg a nem összecsukható készülékeké 60,7%-kal, ami azt jelzi, hogy az összecsukható készülékek hosszú távon körülbelül 10,4%-kal többet veszítenek értékükből” - idézi az oldalt a Daily Record.

A SellCell adatai szerint a Samsung összecsukható készülékei szenvedték el a legnagyobb visszaesést, az első hat hónapban 63,7%-os értékcsökkenéssel, szemben a standard Galaxy S széria 48,3%-os értékével. A csapat szerint az eszközök árának zuhanásához hozzájárult, hogy viszonylag új eszközökről van szó. Mivel újak a piacon, sokak számára teszteletlennek tűnnek vagy pedig megszokták a régi típusokat és megmaradnak a hagyományos képernyőknél a hajlíthatóak helyett.

A csere és a viszonteladás szempontjából ez nem jó hír.