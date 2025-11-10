Veszélyben lehetsz, ha ilyen telefonod van! Figyelmeztetést adtak ki az Android készülékekre

Figyelmeztetést adtak ki minden Android okostelefon felhasználónak az összecsukható okostelefonok elterjedése miatt. A Honor, a Samsung és a Google legújabb termékei mind javítottak ezeknek a futurisztikus telefonkészülékeknek a sajátosságain, használhatóságán és tartósságán. Nem is csoda, hogy már egyre vékonyabbak, könnyebbek és nagy képernyőt kínálnak kinyitva.
Már régóta elterjedt az Androidnak az összecsukható Flip szériás telefonkészüléke, de nem rég minden eddigin túltettek: kifejlesztették és bemutatták a háromfele nyitható készüléküket, amely egy hatalmas tabletszerű kijelzőt fed fel teljesen kinyitva.
Azt is gyanítják, hogy az Apple jövőre piacra dobhatja az első összecsukható iPhone-ját, ha ez igaz lenne még inkább megemelkedne a kereslet az ilyen típusú készülékekre. Így nagyon úgy tűnik megmaradnak az ilyen típusú készülékek, de komoly figyelmeztetést adtak ki a vásárlásukkal kapcsolatban.
A SellCell csere-alkatrész oldala szerint egyes összecsukható telefonok sokkal gyorsabban veszíthetik el az eladási értéküket, mint a hagyományos okostelefonok. Valójában a SellCell úgy számolja, hogy az összecsukható telefonok akár 15,4 százalékkal is többet veszíthetnek értékükből a megjelenésüket követő első hat hónapban.
„Átlagosan a hajtogatható eszközök hat hónapon belül értékük körülbelül 62,3%-át veszítik el, míg a hagyományos csúcsmodellek esetében ez az arány 49,8%, ami jelentős, 12,5%-os különbséget jelent a rövid távú értékmegtartás terén. 18 hónap elteltével az összecsukható készülékek értéke általában 71,1%-kal csökken, míg a nem összecsukható készülékeké 60,7%-kal, ami azt jelzi, hogy az összecsukható készülékek hosszú távon körülbelül 10,4%-kal többet veszítenek értékükből” - idézi az oldalt a Daily Record.
A SellCell adatai szerint a Samsung összecsukható készülékei szenvedték el a legnagyobb visszaesést, az első hat hónapban 63,7%-os értékcsökkenéssel, szemben a standard Galaxy S széria 48,3%-os értékével. A csapat szerint az eszközök árának zuhanásához hozzájárult, hogy viszonylag új eszközökről van szó. Mivel újak a piacon, sokak számára teszteletlennek tűnnek vagy pedig megszokták a régi típusokat és megmaradnak a hagyományos képernyőknél a hajlíthatóak helyett.
A csere és a viszonteladás szempontjából ez nem jó hír.
