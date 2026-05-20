"Mire várjak, a szebb jövőre?" – Ez ennyi volt: visszavonul Nagy Ő Virág!

Nagy Ő Virág eddig olyan részleteket is megosztott magánéletéről, ami sokaknak tabu téma lehet. A kedves személyisége ellenére azonban a rosszindulatú emberek őt is kikezdték, ami miatt most elvonulásra van szüksége. Ám nem csak a sok negatív megjegyzés ennek az oka, hanem az is, hogy hiába a kisugárzása, mégsem szerepelhet semmilyen műsorban sem. Egy ideje motoszkál a fejében ez a gondolat, de elmondása szerint most jött el az idő a visszavonulásra.

Péntek-Gyulai Virág nevét a TV2 sikerműsorának köszönhetően ismerhette meg az ország, mivel kétszer is versenybe szállt a Nagy Ő kegyeiért. Először Árpa Attila szívét próbálta elhódítani, majd Jákob Zoli lehetett a szerencsés. Ám hiába a két próbálkozás, mégsem sikerült megtalálnia az igaz szerelmet. Ezek után inkább a közösségi médián, illetve különböző eseményeken lehetett találkozni vele, ám most ennek is vége.

Sok év telt el a televíziós szerepléseim óta és már egy ideje gondolkodom azon, hogy visszavonulok. Nekem nagyon jó élmény volt a Nagy Ő, de szomorúan realizálom, hogy lehetek én egy jó karakter, de már nem számít, hogy kinek milyen személyisége van

– mondta lapunknak Nagy Ő Virág.

A műsorokat nem pénz vagy további rajongók és felkapottság miatt vállalta el Virág, hanem mert tényleg szeretett volna szerencsét próbálni. Elmondása szerint ma is így tenne, de sajnálatára ez nem saját magán múlik. „Volt olyan műsor, ahol a kalapban volt a nevem nagyon sokáig és egy újságcikkből kellett megtudnom, hogy már van forgatás. Akkor az egész nyaramat már átszerveztem és mindent úgy terveztem, hogy menni fogok” – osztotta meg történetét a fiatal szépség.

Nagyon sok negatívat kaptam emberektől, amit nem is értek, mert szerintem nagyon jófej vagyok. Lelombozó tud lenni, hogy semmi sem jó az embereknek, mindenbe belekötnek, ha jó, ha rossz. Ha van egy házad, akkor a kerítéssel véded a birtokodat. Ha valaki átlépi azt, a te engedélyed nélkül, akkor jogod van megvédeni magad. Én egy nagyon lelkis ember vagyok és ezért úgy döntöttem, hogy visszavonulok

– árulta el Péntek-Gyulai Virág.