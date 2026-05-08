KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Idegesen ordító férfi stresszoldás előtt a fejét fogva

Állj ki az esőre – hihetetlen dolog fog történni veled

mentális egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 07:45
agyserkentéstest és lélekesőidegrendszer
Létezik egy módszer, amely hihetetlen agyserkentő, és sokkal természetesebb bármely pirulánál. A boldogsághormonokat felpörgeti, a stresszoldás egyik legjobb módja. Ha eddig utáltad az esőt, akkor ez most garantáltan megváltozik: egy friss kutatás olyat bizonyított, ami előtt az összes tudós meghajol.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Tudósok bizonyították az eső jótékony hatását az elmére.
  • Az eső zaja segít a stresszoldásban, az utána lévő jellegzetes illat csökkenti a szorongást és javítja a hangulatot.
  • A csapadékos időjárás „mentális nagytakarítást” végez az agyban, serkenti annak működését, elmélyülést hoz és kreatív energiákat szabadít fel.

Ki ne táncolt volna vidáman az esőben gyerekként, miközben a szülei aggódva rohantak ki érte, nehogy megfázzon? Akkor még nem tudhatták, amitől most az egész világ ledöbbent: a hideg, természetes zuhany ápolja az elmét és a lelket is. A stresszoldás többé nem pirulákhoz kötött, csak egy kis eső kell hozzá.

Stresszoldásként teli torokból üvöltő szemüveges férfi
A stresszoldás egyik legjobb módjára jöttek rá szakértők Illusztráció: Unsplash

A stresszoldás kulcsa – az eső hatása a szervezetre

Mindenki menekül, amikor elered az eső. Az esernyők kinyílnak, a lábak szaporán járnak a legközelebbi búvóhelyig, majd az emberek ott várják, hogy végre újra kisüssön a nap. Egy friss kutatás szerint azonban oltári nagy hibát követnek el, akik így tesznek, nem mellesleg elhalasztják életük legnagyobb lehetőségét, ugyanis mint kiderült: a boldogság titka az esőben rejlik.

A fárasztó hétköznapokon sokan vágyunk egy kis nyugalomra, így amikor időnk adódik, a legtöbben bekapcsoljuk a Netflixet, felcsapjuk a laptopunkat, görgetjük a TikTokot, szörfözünk a neten, csak hogy oldjuk magunkban a felgyülemlett feszültséget. A digitális világba való menekülés helyett azonban egy sokkal jobb kikapcsolódási módszerre világítottak rá a tudósok: az eső egy ingyenes, természet nyújtotta „wellness-szolgáltatás” az agy számára. Nemcsak stressz ellen kiváló, hanem

  • serkenti az agyműködésed,
  • erősíti az idegrendszered,
  • jótékonyan hat az egészségedre,
  • valamint a boldogság egy természetes forrása.

Ha tehát idáig azon tanakodtál, hogyan erősítsd a mentális egészséged, akkor a tudósok megtalálták a legegyszerűbb választ: menj ki az esőre!

Lenyugtatja az idegrendszert

A szakértők szerint egy vihar vagy egy kiadós zápor után a belélegzett esőillat az agyunk érzelmi központjára hat, réges régen ugyanis az illat tiszta víz érkeztét jelezte, valamint a természet ébredését, a közelgő bőséget. Hatására a stressz csökken, a helyét pedig mérhetetlen nyugalom árasztja el. A természetes illat bármely tuti nyugtatótea hatását lepipálja.

Serkenti az agyműködést

A kutatás rávilágít, hogy eső után a levegő mindig tisztább, oxigéngazdagabb, az esőcseppek ugyanis megkötik a levegőben lebegő részecskéket, a port, kormot és polleneket, amelyek rátapadnak a cseppekre, azok pedig a földre hullanak. Az oxigéngazdag levegő serkenti az agy működését, így az elme felpörög, a kreativitás szárnyalni kezd.

A természet „fehér zaja”

Az eső a mentális egészség biztos kulcsa. A tudomány úgy tartja, hogy az esőcseppek kopogása az ablakon, aszfalton alvássegítő hatással bír, mert az egyenletes, ritmikus hanghatás nyugtatja az idegeket.

Esőzéskor a koncentráció is javul, a külvilág zaja megszűnik, az olvasás és a figyelem fenntartása könnyebbé válik. Ha tehát legközelebb zápor várható, hagyd otthon az esernyőd, mert az eső pallérozza az elmét és nyugtatja a lelket, vagyis a legjobb természetes stresszoldó

Érdekelnek a meditációs gyakorlatok? Akkor ezt a videót imádni fogod:

(BBC Future)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu