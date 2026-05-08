Ma kiderülhet, mi történt Dudás Mikivel 

Január 5-én nem csupán a sportvilág, de az egész ország gyászba borult. Aznap ugyanis mindenkit egy emberként sokkolt a hír: a világbajnok sportolót, Dudás Mikit holtan találták otthonában. A sportoló halálának ügyében azóta is rengeteg a kérdőjel, a rendőrség is már ötödik hónapja nyomoz az ügyben. A mai napon azonban kiderülhet: mi történt aznap a 18. kerületi lakópark falai között.
A Bors aznap az elsők között számolt be a tragédiáról: az eddigi információk szerint a sportoló aznap egyedül volt otthon, csupán szeretett kutyusa, Baba volt vele. Szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor azonban nem érték el, egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba. Itt találtak rá a kajakosra, akin már nem lehetett segíteni, úgy tudni ugyanis, hogy már napokkal korábban elhunyt. Bár a rendőrség először közigazgatási eljárás keretei között vizsgálta a történteket, napokon belül hatalmas fordulat állt be az ügyben: halált okozó testi sértéssé minősítették át Dudás Miklós halálát:
A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható
– közölte korábban a rendőrség. Annyi bizonyos, hogy több szemtanú is állította: a férfit pár nappal korábban vérző fejjel látták. Erre egyik meglepett szomszédja rá is kérdezett, a sportoló azonban csak annyit válaszolt: elesett - majd bezárkózott a lakásba. A nyomozás azóta is folyik, a rendőrség gőzerővel dolgozott azon, hogy kiderítse, mi is történt aznap Dudás Miki lakásában. Úgy tűnik, hogy alig több mint öt hónappal a tragédia után végre pont kerülhet az ügy végére: a rendőrség ma délelőtt sajtótájékoztató keretében számol be arról, mit tudtak meg a világbajnok haláláról.
Miki családja azóta is romokban hever, gyászoló párja, Szigligeti Ivett alig egy nappal korábban, a magyar sport napján emlékezett meg szerelméről és egyben gyermekei apjáról:
Édesem, ma is rád emlékszünk. Te mutattad meg nekünk, milyen igazán küzdeni egy álomért. Mit jelent szívvel, lélekkel, erőn felül menni azért, amiben hiszünk
– kezdte az érzelmes posztot Ivett. Mint írta, a férfi igazi példakép volt mindenki számára, a sportemberek között volt a legerősebb. Hozzátette:
Örökké büszkék leszünk rád. Manci, Miló, Baba kutya és én. Büszkék arra, hogy ilyen társunk voltál, hogy ilyen Apukája vagy a gyermekeinknek. Hogy ennyi erő, szeretet és küzdeni akarás volt Benned. Igazi példa vagy számunkra! A hiányod örök. De ugyan ilyen örök lesz az is, ahogyan felnézünk Rád!
– zárta sorait a családanya.
Ha a mély gyászban vigaszt nem is, talán megnyugvást jelent, ha kiderül, mi történt azon a végzetes napon. A sajtótájékoztató híreivel cikkünket frissítjük 10 óra után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.