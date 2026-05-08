Január 5-én nem csupán a sportvilág, de az egész ország gyászba borult. Aznap ugyanis mindenkit egy emberként sokkolt a hír: a világbajnok sportolót, Dudás Mikit holtan találták otthonában. A sportoló halálának ügyében azóta is rengeteg a kérdőjel, a rendőrség is már ötödik hónapja nyomoz az ügyben. A mai napon azonban kiderülhet: mi történt aznap a 18. kerületi lakópark falai között.

Dudás Miki rejtélyes halála megrendítette az országot Fotó: Tumbász Hédi / hot! magazin

Ma kiderülhet, mi történt Dudás Mikivel

A Bors aznap az elsők között számolt be a tragédiáról: az eddigi információk szerint a sportoló aznap egyedül volt otthon, csupán szeretett kutyusa, Baba volt vele. Szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor azonban nem érték el, egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba. Itt találtak rá a kajakosra, akin már nem lehetett segíteni, úgy tudni ugyanis, hogy már napokkal korábban elhunyt. Bár a rendőrség először közigazgatási eljárás keretei között vizsgálta a történteket, napokon belül hatalmas fordulat állt be az ügyben: halált okozó testi sértéssé minősítették át Dudás Miklós halálát:

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható

– közölte korábban a rendőrség. Annyi bizonyos, hogy több szemtanú is állította: a férfit pár nappal korábban vérző fejjel látták. Erre egyik meglepett szomszédja rá is kérdezett, a sportoló azonban csak annyit válaszolt: elesett - majd bezárkózott a lakásba. A nyomozás azóta is folyik, a rendőrség gőzerővel dolgozott azon, hogy kiderítse, mi is történt aznap Dudás Miki lakásában. Úgy tűnik, hogy alig több mint öt hónappal a tragédia után végre pont kerülhet az ügy végére: a rendőrség ma délelőtt sajtótájékoztató keretében számol be arról, mit tudtak meg a világbajnok haláláról.

Dudás Miki párjával, Szigligeti Ivettel, akitől gyermekei is születtek Fotó: Mediaworks

Miki családja azóta is romokban hever, gyászoló párja, Szigligeti Ivett alig egy nappal korábban, a magyar sport napján emlékezett meg szerelméről és egyben gyermekei apjáról:

Édesem, ma is rád emlékszünk. Te mutattad meg nekünk, milyen igazán küzdeni egy álomért. Mit jelent szívvel, lélekkel, erőn felül menni azért, amiben hiszünk

– kezdte az érzelmes posztot Ivett. Mint írta, a férfi igazi példakép volt mindenki számára, a sportemberek között volt a legerősebb. Hozzátette:

Örökké büszkék leszünk rád. Manci, Miló, Baba kutya és én. Büszkék arra, hogy ilyen társunk voltál, hogy ilyen Apukája vagy a gyermekeinknek. Hogy ennyi erő, szeretet és küzdeni akarás volt Benned. Igazi példa vagy számunkra! A hiányod örök. De ugyan ilyen örök lesz az is, ahogyan felnézünk Rád!

– zárta sorait a családanya.