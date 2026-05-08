„Csenge ragyogott a szeretettől, amit kapott” – egyéves lett a születés közben lebénult kislány

1 éves lett az a kislány, akinek a világrajövetelért nagy árat kellett fizetnie. Csenge a születése közben beszorult és lebénult a jobb karja. A mezőcsáti Rontó család születésnapi bulit rendezett Csengének és a keresztelőjét is megtartották.

Megkeresztelték a születés közben lebénult Csengét

A vállakadással összefüggésben megsérült a kar ideghálózata, a plexus brachialis (karidegfonat). Margó terhessége alatt végig cukorbetegséggel küzdött, gyógyszeres kezelésre szorult. Úgy érzi, ezek a kockázati tényezők talán indokolhatták volna a császármetszést és talán elkerülhető lett volna a sérülés. Hogy történt-e mulasztás, a család a mai napig nem tudja. Egyvalami biztos: a károsodás maradandó és nincs garancia a teljes gyógyulásra. Csengét megműtötték és folyamatos kezeléseket kap, de még mindig nem mozog a jobb karja.

„Csenge plexus brachialis sérüléssel érkezett közénk. Az elmúlt egy évünk tele volt kihívásokkal, küzdelemmel, kezelésekkel, de még annál is több szeretettel, hittel és reménnyel. Minden apró mozdulat, minden kis fejlődés hatalmas öröm számunkra” – mondta a Borsnak Csenge anyukája, Margó.

Az első születésnapját és a keresztelőjét egy meghitt, szűk családi körben ünnepeltük. Ez a nap nemcsak róla szólt, hanem arról is, hogy egy pillanatra megálljunk és hálát adjunk azért, milyen messzire jutottunk együtt. Ettünk, ittunk, táncoltunk és végre egy kicsit elengedtük a hétköznapok súlyát. Csenge ragyogott a szeretettől, amit kapott. Fejlesztő játékokat, babákat és ruhákat ajándékoztak neki, de a legnagyobb ajándék mégis az a rengeteg ölelés és törődés volt, ami körülvette

- mondta az édesanya.

Csenge 1 éves lett

„Büszkék vagyunk rá”

A szülők minden nap küzdenek azért, hogy Csenge legalább segédkarként tudja használni a végtagját. A nehézségek ellenére életvidám kislány és kitartóan küzd.

Szinte felfoghatatlan, hogy már egyéves lett. Büszkék vagyunk rá minden egyes napért, minden apró lépésért. Ő a mi kis csodánk, aki nap, mint nap megtanít bennünket arra, mi az igazi erő és szeretet

- fogalmazott az anyuka.