Pusztító fejfájás kínozta a fiatal férfit: a vizsgálat eredménye teljesen letaglózta

Egy fiatal férfi, elmondása szerint, azután döntött úgy, jobban odafigyel az egészségére, miután egyre erősebb, néhány másodpercig tartó fejfájások kezdték gyötörni. Akkor még csak nem is sejtette, hogy a tünet hátterében egy hatalmas méretű agydaganat állt.

A fejfájás volt a borzalmas agydaganat első jele / Fotó: Lucigerma / Shutterstock

Hatalmas agydaganat okozta a kínzó fájdalmat

Nico Archdale lószakértő tünetei először még ritkábban jelentkeztek, így nem foglalkozott vele különösebben, de idővel fokozatosan sűrűsödtek, és már olyan hétköznapi mozdulatok is kiválthatták őket, mint a tüsszentés, vagy az, ha lehajolt.

Amikor az állapota tovább romlott, a férfi orvoshoz fordult, aki sürgősségi MRI-vizsgálatot rendelt el, melynek során egy pingponglabda méretű agydaganatot találtak, amely nyomást gyakorolt Nico agyára, ez okozta a fokozódó fejfájásokat.

Elkezdtem fejfájást tapasztalni. Felébredtem, és amint felültem, hirtelen intenzív fájdalom hasított a fejembe, ami néhány másodpercig tartott. Éles volt, de nagyon rövid ideig tartott, utána teljesen jól éreztem magam

- emlékezett vissza a 32 éves, Észak-Walesből származó férfi, aki január elején kapta meg a diagnózist, majd néhány héttel később, január 31-én meg is műtötték.

Nico jelenleg is kezelés alatt áll: hat hetes sugárterápián vesz részt, amelyet heti öt napon keresztül kap, ezt követően rövid szünetet tartanak, majd egy körülbelül hat–hét hónapos kemoterápiás kezelés következik.

A férfi elmondása szerint a tünetek három hét alatt váltak egyre gyakoribbá és könnyebben kiválthatóvá, egy ponton pedig már egyértelmű volt számára, hogy nem szabad tovább halogatnia a kivizsgálást. Egy neurológus gyorsan intézkedett, és az MRI-vizsgálat után rövid időn belül megszületett a diagnózis.

A betegség következtében az egykor aktív és egészséges férfi számára most már a legegyszerűbb, mindennapi feladatok is nehézséget okoznak. Elmondása szerint a helyzettel való lelki küzdelem legalább annyira megterhelő, mint a fizikai tünetek és a kezelések. Mindezek dacára Nico igyekszik pozitív maradni, mialatt nagyon hálás a családja és a barátai támogatásáért is - írja a Mirror.