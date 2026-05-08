Féláron nyalhat ezekben a cukrászdákban a Magyar Fagylalt Napja alkalmából

Május 8-a a jéghideg édességek szempontjából egy különleges nap Magyarországon, ugyanis ekkor van a Magyar Fagylalt Napja. Emiatt pedig országszerte több száz cukrászda csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely során a vendégek féláron kóstolhatják meg a fagylaltokat.

Magyar Fagylalt Napja – a nap amikor féláron fagyizhatunk

A kezdeményezést a Magyar Cukrász Ipartestület hozta létre, azzal a céllal, hogy népszerűsítse a minőségi, kézműves fagylaltokat és felhívja a figyelmet a hazai cukrászok munkájára.

Ennek hatására az elmúlt napokban számos cukrászda jelezte, hogy csatlakozik mind ehhez. A legtöbben Budapesten, ahol több mint 30 üzlet kínálatát kóstolhatják meg féláron a fagylaltok kedvelői.

A kezdeményezésben résztvevő cukrászdák között szerepel

Strudel Garden Café&Bakery,

Mamma Mia élményfagyizó,

Stühmer Cukrászda (GoBuda Mall)

Juhász Cuki

Valamint még számos másik fővárosi és vidéki cukrászda. A teljes listát ezen a linken tekintheted meg.

Fontos azonban tudni azt, hogy az 50%-os akció legalább 4 különböző fagylaltíz kiválasztása esetén érvényes, és az ezekből vásárolt összes gombócra vonatkozik, kizárólag helyi fogyasztás esetén.

A fagylalt története Magyarországon

Magyarországon a fagylalt a 18. század végén, a 19. század elején jelent meg, főként olasz cukrászok közvetítésével. A korai fagylaltokat még főként főúri udvarokban és előkelő vendéglátóhelyeken szolgálták fel.

A 19. században már a városi cukrászdák kínálatában is megjelent. A híres magyar cukrászdák – például a Gerbeaud Cukrászda – fontos szerepet játszottak a fagylalt népszerűsítésében. A 20. században a fagylalt tömegessé vált Magyarországon is. Megjelentek az utcai fagylaltárusok, majd a gombócos fagyi a mindennapok részévé vált. A szocializmus idején az állami cukrászdák kínálatában is alap desszert volt.

Ma már pedig Magyarországon rendkívül gazdag fagylalt kultúra létezik. A hagyományos ízek (vanília, csokoládé, eper) mellett egyre népszerűbbek a kézműves, különleges kombinációk is (például levendula, bazsalikom vagy akár tokaji boros fagylalt). A magyar fagylaltmesterek nemzetközi versenyeken is sikeresen szerepelnek.