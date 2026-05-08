Féláron nyalhat ezekben a cukrászdákban a Magyar Fagylalt Napja alkalmából

Május 8-a a jéghideg édességek szempontjából egy különleges nap Magyarországon, ugyanis ekkor van a Magyar Fagylalt Napja. Emiatt pedig országszerte több száz cukrászda csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely során a vendégek féláron kóstolhatják meg a fagylaltokat.
A kezdeményezést a Magyar Cukrász Ipartestület hozta létre, azzal a céllal, hogy népszerűsítse a minőségi, kézműves fagylaltokat és felhívja a figyelmet a hazai cukrászok munkájára.
Ennek hatására az elmúlt napokban számos cukrászda jelezte, hogy csatlakozik mind ehhez. A legtöbben Budapesten, ahol több mint 30 üzlet kínálatát kóstolhatják meg féláron a fagylaltok kedvelői.
A kezdeményezésben résztvevő cukrászdák között szerepel
Valamint még számos másik fővárosi és vidéki cukrászda. A teljes listát ezen a linken tekintheted meg.
Fontos azonban tudni azt, hogy az 50%-os akció legalább 4 különböző fagylaltíz kiválasztása esetén érvényes, és az ezekből vásárolt összes gombócra vonatkozik, kizárólag helyi fogyasztás esetén.
Magyarországon a fagylalt a 18. század végén, a 19. század elején jelent meg, főként olasz cukrászok közvetítésével. A korai fagylaltokat még főként főúri udvarokban és előkelő vendéglátóhelyeken szolgálták fel.
A 19. században már a városi cukrászdák kínálatában is megjelent. A híres magyar cukrászdák – például a Gerbeaud Cukrászda – fontos szerepet játszottak a fagylalt népszerűsítésében. A 20. században a fagylalt tömegessé vált Magyarországon is. Megjelentek az utcai fagylaltárusok, majd a gombócos fagyi a mindennapok részévé vált. A szocializmus idején az állami cukrászdák kínálatában is alap desszert volt.
Ma már pedig Magyarországon rendkívül gazdag fagylalt kultúra létezik. A hagyományos ízek (vanília, csokoládé, eper) mellett egyre népszerűbbek a kézműves, különleges kombinációk is (például levendula, bazsalikom vagy akár tokaji boros fagylalt). A magyar fagylaltmesterek nemzetközi versenyeken is sikeresen szerepelnek.
