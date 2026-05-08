Halálos baleset történt Szegeden - egy ember kizuhant az autóból

Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

Halálos baleset rázta meg Szeged városát (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Halálos baleset rázta meg Szeged városát

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás van érvényben.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kiesett az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen - közölte az MTI.