Az Uránusz közbelép: 3 csillagjegy teljesen új útra léphet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 08:30
Ne tagadd, te is erre vártál! 2026. május 8-tól három csillagjegy számára egy különösen erőteljes, új időszak veszi kezdetét.

Az asztrológia szerint az Uránusz a hirtelen fordulatok és átalakulások bolygója, amely gyakran olyan helyzeteket hoz, amelyek teljesen új irányba terelik az emberek életét. A mostani időszakot sokan egyfajta „újrakezdési lehetőségként” értelmezik, amikor mindenki többre lehet képes, mint amit korábban gondolt magáról. Kiváltképp három csillagjegy örülhet a május 8-án kezdődő időszaknak. De hogy kik ők? Eláruljuk!

Az Uránusz gyakorol hatást most a csillagjegyekre
Fotó: shutterstock

Ezekre a csillagjegyekre gyakorol hatást az Uránusz ereje

Kos csillagjegy

A Kosoknál most erős megújulási energia mutatkozhat. Az előrejelzés szerint magabiztosabbá válnak, könnyebben döntenek, és kevésbé lesz jellemző rájuk a bizonytalanság. Ez a hozzáállás abban is segítheti őket, hogy a környezetükben természetes módon vegyenek át irányító szerepet, amit mások is elfogadnak. Most alapvetően előre tekintenek, és sokkal erősebben hisznek abban, hogy a dolgok jól alakulnak, még akkor is, ha impulzívabbak a megszokottnál.

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók számára fontos belső áttörés jöhet. Egy korábbi nehéz helyzet elfogadása most felszabadító hatást válthat ki, és új lendületet adhat. Ez az időszak az önbizalom erősödéséről szólhat: a Skorpiók ráébredhetnek arra, hogy sokkal többre képesek, mint ahogyan azt korábban gondolták. A folyamat segíthet abban, hogy maguk mögött hagyják a régi kételyeket, és egy sokkal határozottabb, erősebb önképet alakítsanak ki.

Halak csillagjegy

A Halaknál erőteljes belső felismerések jöhetnek. Most különösen fontossá válhat, hogy ne minden külső információnak higgyenek, hanem inkább a saját megérzéseikre támaszkodjanak. Az előrejelzés szerint a környezetükben sok lehet a zaj és a bizonytalanság, ezért érdemes tudatosan szelektálniuk, kire és mire hallgatnak – írja a Your Tango.

 

