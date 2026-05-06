Megdöbbentő: ezért változott Sigmund Freud páciense farkasemberré

Sigmund Freud osztrák ideggyógyász és pszichoterapeuta pont 170 éve, 1856. május 6-án született. A pszichoanalízis atyja korának forradalmi gondolkodója volt, bár ő inkább tartotta magát kalandornak, aki a lélek kincseit kereste.

Sigmund Freud szerint a szexualitás egy olyan ősélmény, amiből sok minden levezethető. Fotó: Kotin / Shutterstock

Az ősjelenet fogalma és a gyermeki kíváncsiság veszélyei.

A farkasember legendás esete.

Hogyan befolyásolja a felnőttkori vágyaidat egy régi emlék.

Sigmund Freud volt az első nyugati orvos, aki megnevezte a tudatalattit és ennek feltárásának szentelte az egész életét. Hatása egyszerűen letagadhatatlan, elméleteinek köszönhetően a század eleji bécsi udvarból indulva szerzett világhírnevet. Világszerte kapkodtak a könyvei és előadásai után. A tudatalattiról alkotott gondolatai a második világégést követően már a hétköznapi nyelvben is megjelentek – pl. a „freudi elszólás” kifejezés is hozzá fűződik, amikor véletlenül pont az jön a szánkon, amire titokban gondolunk – valamint a filmekben is visszaköszönnek – gondoljunk csak Hitchcock Psycho című filmjére. Többek közt neki köszönhetjük az Ödipusz-komplexus, a neurózis és a nárcizmus kifejezéseket is. Meglátásai a hetvenes évek legnevesebb filozófusait is inspirálták, ezzel végérvényesen meghatározva, hogyan gondolkodunk ma a tudatalatti hatalmáról.

Sigmund Freud és a szexualitás kutatása

A 19. század végi bécsi, viktoriánus polgári társadalom rendkívül prűd volt, ezért is volt a szexualitás Freud legjobban kutatott területe. Azt látta, hogy betegei újra és újra szexuális traumákról, vágyakról és szégyenről számoltak be, és ezek összefüggtek a tüneteikkel. Mivel ezek elszenvedői főként nők voltak, ezért az orvosok kézzel végeztek intim masszázst, hogy orgazmus elérésével csillapítsák a hisztériás tüneteket. Hogy mi az a hisztéria, az egy elég tág fogalom volt, ugyanis ebben az időben minden megmagyarázhatatlan női viselkedést hisztériának neveztek.

Sigmund Freud volt az első, aki térképet alkotott a tudatalattihoz

Híres topográfiai modellje az emberi lelket egy jéghegyhez hasonlította: a tudatos rész csak annyi, ami kilátszik a vízből, a többi része pedig a tudattalanhoz tartozik. Ezen osztozik az Ösztön-én (Id), aki azonnali kielégülést akar, a Felettes-én (Superego), aki a szabályokat betartatásáért és az önmérsékletért felelős, és az Én (Ego), akinek valahogy egyensúlyt kell tartania a kettő között, miközben a valósággal is megküzd. Azt vallotta, hogy az álomfejtés segítségével fel lehet fedni a tudatalatti működését és hogy tulajdonképpen a lelki problémák zöme egy ősélményre, a szexualitásra vezethető vissza. Ehhez kapcsolódik Szergej Pankejeff, a farkasember esete is.